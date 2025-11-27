Habló abogado de Frisby España luego de que juzgado ordenó bajar publicaciones y su página web: “Esto queda suspendido”

Frisby Colombia solicitó a su competencia en España que no haga publicidad hasta que cierre el conflicto - crédito Colprensa

El Juzgado Mercantil de Alicante, en España, ordenó a Frisby España suspender temporalmente el uso de la marca mientras se resuelve la disputa legal con Frisby Colombia, según dio a conocer, a través de un comunicado, la empresa española, el 26 de noviembre de 2025.

La medida incluye el retiro de publicaciones, el cierre de su página web y el aplazamiento del lanzamiento de la marca en territorio español, como se lee en el comunicado.

Las autoridades argumentaron que el uso continuado de la marca podría representar un daño irreparable para Frisby Colombia mientras avanza el litigio.

A raíz de la decisión judicial, Frisby España anunció que ajusta la apertura de sus locales comerciales, que estaba prevista para el 10 de diciembre del año en curso, y proyecta una nueva fecha tentativa para el 1 de marzo de 2026, a la espera de la resolución definitiva del caso.

Al respecto se pronunció el representante autorizado de la marca española en Colombia, el abogado Juan Felipe Orbes, para aclarar la medida del estrado judicial.

En entrevista con Caracol Radio afirmó que fue Frisby Colombia la que hizo la solicitud de que así fuera.

Dijo: “Frisby presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante una solicitud de medida cautelar para que Frisby España no pueda operar, y no solamente no operar, sino no hacer, publicidad ni nada frente a la marca y el uso de la marca, hasta tanto no resuelva este conflicto. Ellos utilizaron, entre otros argumentos, un tema de competencia desleal y un perjuicio inminente e irreparable que se les podría llegar a generar a ellos”.