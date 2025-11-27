Colombia

Habló abogado de Frisby España luego de que juzgado ordenó bajar publicaciones y su página web: “Esto queda suspendido”

El abogado autorizado en Colombia explicó que Frisby Colombia alegó en España que es competencia desleal que la marca española haga publicidad, mientras haya un conflicto jurídico

Guardar
Frisby Colombia solicitó a su
Frisby Colombia solicitó a su competencia en España que no haga publicidad hasta que cierre el conflicto - crédito Colprensa

El Juzgado Mercantil de Alicante, en España, ordenó a Frisby España suspender temporalmente el uso de la marca mientras se resuelve la disputa legal con Frisby Colombia, según dio a conocer, a través de un comunicado, la empresa española, el 26 de noviembre de 2025.

La medida incluye el retiro de publicaciones, el cierre de su página web y el aplazamiento del lanzamiento de la marca en territorio español, como se lee en el comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades argumentaron que el uso continuado de la marca podría representar un daño irreparable para Frisby Colombia mientras avanza el litigio.

A raíz de la decisión judicial, Frisby España anunció que ajusta la apertura de sus locales comerciales, que estaba prevista para el 10 de diciembre del año en curso, y proyecta una nueva fecha tentativa para el 1 de marzo de 2026, a la espera de la resolución definitiva del caso.

Al respecto se pronunció el representante autorizado de la marca española en Colombia, el abogado Juan Felipe Orbes, para aclarar la medida del estrado judicial.

En entrevista con Caracol Radio afirmó que fue Frisby Colombia la que hizo la solicitud de que así fuera.

Dijo: “Frisby presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante una solicitud de medida cautelar para que Frisby España no pueda operar, y no solamente no operar, sino no hacer, publicidad ni nada frente a la marca y el uso de la marca, hasta tanto no resuelva este conflicto. Ellos utilizaron, entre otros argumentos, un tema de competencia desleal y un perjuicio inminente e irreparable que se les podría llegar a generar a ellos”.

Temas Relacionados

Frisby EspañaFrisby ColombiaJuzgadoPublicidadColombia-Noticias

Más Noticias

Aumentan estafas digitales por Black Friday 2025: expertos advierten cinco riesgos clave

Especialistas alertan por el incremento de intentos de suplantación digital en Colombia previo al Black Friday

Aumentan estafas digitales por Black

Crisis en la investigación de secuestros por decisión de la Fiscalía, que redujo de 120 a 40 los fiscales especializados

La reestructuración dejó a las autoridades con menos recursos para enfrentar delitos graves, mientras la delincuencia común aprovecha la falta de equipos especializados para operar con mayor impunidad

Crisis en la investigación de

Top 5 estafas más comunes en el Black Friday 2025 en Colombia: así las puedes identificar

En esta temporada de compras, los delincuentes envían mensajes por WhatsApp haciéndose pasar por Amazon, Mercado Libre u otras marcas conocidas

Top 5 estafas más comunes

Ministro Armando Benedetti anunció proyecto para penalizar elaboración y porte de fentanilo

La iniciativa legislativa busca sancionar con mayor severidad la manipulación y distribución de opioides sintéticos, en respuesta al aumento de muertes y la presión internacional

Ministro Armando Benedetti anunció proyecto

Day Vásquez reveló que sostuvo una reunión con Gustavo Petro antes de exponer ante los medios a su hijo, Nicolás: “No lo desconocías”

La exesposa del joven político, que afronta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y fue imputado de al menos seis punibles más, se desahogó en redes sociales y le respondió a su exsuegro, el presidente de la República, que replicó una columna de opinión en la que se le involucra

Day Vásquez reveló que sostuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

El equipo de Pirlo habría

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali y desata reacciones de los fans

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

La señorita Colombia ganó ‘Miss International 2025′ en Japón: Catalina Duque, nacida en EEUU, había representado a Antioquia en Cartagena

Giovanny Ayala envió emotivo mensaje a los captores de su hijo durante velatón en Villavicencio: “Ellos no, por favor”

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

Deportes

James Rodríguez podría seguir en

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que picaría en punta por su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, en el empate entre Nacional y Junior

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay