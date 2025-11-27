Gustavo Petro reacciona a video en el que abuchean a María Fernanda Cabal en fiesta empresarial en Bogotá

Empleados interrumpieron el discurso de la precandidata presidencial con gritos de rechazo durante una celebración de fin de año, reflejando el clima de polarización y la tensión política en el contexto electoral colombiano - crédito @LinaLen66067444 / X

Durante una fiesta de fin de año organizada por una empresa de seguridad en Bogotá, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal intentó dirigirse a los asistentes, pero un grupo de empleados respondió con gritos de “fuera, fuera”, impidiendo que continuara su intervención.

El incidente, ocurrido durante la campaña presidencial en Colombia, ha puesto en evidencia la tensión política y la sensibilidad en torno a la participación de figuras públicas en eventos empresariales.

Entre tanto, Gustavo Petro compartió el video en sus redes sociales argumentado que “No es bueno que empresarios traten de manipular los votos de sus trabajadores. Eso es un delito. El voto es libre en Colombia. La orden prioritaria de la policía es detener y judicializar a los compradores de votos en el país”.

El presidente compartió el video del abucheo y advirtió sobre la gravedad de que empleadores busquen influir en las decisiones de sus trabajadores, subrayando la importancia de la libertad y autonomía en el voto en Colombia

La reacción de los trabajadores reflejó una resistencia abierta a la presencia de Cabal en la celebración, marcando el ambiente del evento y evidenciando el clima de polarización previo a las elecciones. Los abucheos y la negativa a escuchar su mensaje ilustraron el rechazo de parte de los empleados a la intervención de la aspirante presidencial.

Tras el episodio, se emitieron declaraciones que subrayaron la importancia de la autonomía en el ejercicio del voto.

Se advirtió que no es aceptable que empresarios intenten influir en las decisiones electorales de sus trabajadores, ya que tales acciones constituyen un delito.

Además, se reiteró que “el voto es libre en Colombia”, enfatizando la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral ante cualquier intento de manipulación.

El contexto político actual ha incrementado la preocupación por la compra de votos y la presión sobre los empleados en época electoral.

La negativa de los asistentes a escuchar a la aspirante presidencial evidenció la resistencia a la presencia de figuras políticas en espacios laborales y reavivó el debate sobre la influencia empresarial en procesos electorales