Gustavo Petro defendió su reforma tributaria, que podría caerse en el Senado: “Espero que el Congreso reacciones con responsabilidad”

Efraín Cepeda cuestionó a Petro por la reforma tributaria y este le respondió - crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia

El debate sobre la reforma tributaria tomó un giro aún más tenso tras los pronunciamientos opuestos del senador del Partido Conservador Efraín Cepeda y del presidente Gustavo Petro en medio de la paralización del proyecto en el Congreso.

Las diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo salieron a la luz después de que la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes interrumpió el avance de la iniciativa, dejando en suspenso el futuro de una de las propuestas claves del Gobierno nacional.

El senador Cepeda expresó su posición luego de la fallida sesión parlamentaria, que debió ser levantada tras la falta de quórum.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada y decidieron, en la Comisión Cuarta de la Cámara, alargar la agonía y han roto el quórum”, declaró Cepeda, aludiendo directamente a la estrategia empleada por algunos congresistas para evitar un desenlace inmediato.

Efraín Cepeda reiteró que la reforma tributaria no cuenta con el respaldo suficiente para avanzar y enfatizó que el aplazamiento de la votación no modificará el resultado - crédito @EfrainCepeda

Según el legislador, “se levanta la sesión y seguiremos en la próxima sesión, no sé si será lunes o martes (1 o 2 de diciembre de 2025), pero están los votos para negar la ponencia del Gobierno nacional y hundir la reforma tributaria”.

Cepeda también descartó la posibilidad de que posibles negociaciones puedan revertir la correlación de fuerzas. “No, los de la Comisión Tercera de Senado, que va a hundir esta reforma tributaria, no los voltea nadie”, insistió.

La respuesta desde el Ejecutivo fue inmediata. El presidente Gustavo Petro recurrió a su red social de X para advertir sobre los riesgos fiscales de no aprobar la reforma y apuntó a la situación económica que heredó su administración.

“La situación fiscal del país, hundiendo esta última reforma fiscal, después del hundimiento de la anterior y de la caída por la Corte Constitucional de la mitad de la única reforma tributaria aprobada, más la herencia de una alta deuda dejada por el anterior gobierno, nos lleva a una emergencia”, afirmó Petro.

El mandatario hizo un llamado a los legisladores a actuar con responsabilidad. “Aún hay tiempo y espero que el Congreso reaccione con responsabilidad al país”, manifestó.

Gustavo Petro salió en defensa de su reforma tributaria y le respondió a Efraín Cepeda - crédito @petrogustavo

Petro destacó que su gobierno no ha financiado el gasto público con deuda y aclaró que no propone impuestos a la gente trabajadora ni al sector productivo.

“Mi gobierno ha logrado disparar ganancias y utilidades nunca antes alcanzadas por las grandes corporaciones financieras y comerciales particulares. Es hora que ayuden al equilibrio de las finanzas, cuyo desequilibrio no provocamos”, recalcó.

Petro concluyó que el gasto social y la financiación de derechos fundamentales seguirán vigentes.

El presidente consideró que las actuales tasas de interés afectan el crecimiento económico y fomentan la deuda interna: “Eso debe finalizar y será a través del crecimiento de la demanda interna”.

La reforma tributaria permanece bloqueada mientras persiste el enfrentamiento entre las posturas del Congreso y el Gobierno nacional. El país aguarda la próxima sesión para conocer si el proyecto sobrevive o queda archivado.

Gustavo Petro ya había lanzado advertencia sobre posible hundimiento de la reforma tributaria

Gustavo Petro defiende a 'capa y espada' su reforma tributaria - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro alertó durante un Consejo de Ministros sobre el riesgo de default si el Congreso de la República no aprueba la reforma tributaria propuesta por su administración. El mandatario instó a los legisladores a respaldar la iniciativa para reducir el déficit fiscal que enfrenta Colombia.

“Si estamos bajo órdenes de Efraín Cepeda iríamos a un posible default que yo voy a evitar a como dé lugar”, afirmó el jefe de Estado.

Petro subrayó que la reforma tributaria solo impondría cargas a los sectores con mayores ingresos. “El Congreso es responsable, dado que solo le ponemos impuestos a los ricos, a nadie más, los megaricos, y con eso solucionamos el problema”, sostuvo el presidente. Añadió que una aprobación permitiría bajar el costo de la deuda y corregir el desequilibrio causado por pagos superiores a $70 billones en tres años.

No es la primera ocasión en que Petro menciona la posibilidad de una cesación de pagos. En mayo de 2024, el mandatario había advertido sobre esta opción si no se ampliaba el cupo de endeudamiento, planteando un escenario crítico para las finanzas nacionales.