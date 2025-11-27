Estos son los cortes de agua en Bogotá este jueves

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 27 de noviembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Tunal Oriental, San Vicente Ferrer, El Carmen, Samore, Claret.Lugar: De la Avenida Carrera 24 a la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 44 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: El Barreno, Bosque de Tibanica, Tierra grande, Morella, Portal de San Ignacio, Terra Grande III Etapa 2, Terra Grande II Etapa 1, Alameda Tibanica, Arboleda, Terra Grande IV Etapa 2, Parque Residencial Loretto, C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I e II), Terra luna, Easy, Magnolios, Alelies, Azaleas, Inst. Vendible Yerbabuena, Banco de Tierras, Parque, Ciruelos Cra 4E # 36-61, Centro de Victimas, Zona Verde 3, Hacienda Terreros, Área de Equipamientos, Centro Comercial Ventura Terreros, Cerezos Cra 4E # 36-61, Cámbulos, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Terra Grande IV Etapa 3, Terra Grande IV Etapa 1, Terra Grande IV Etapa 4, Terra Grande III Etapa 3, Terra Grande III Etapa 1, Terra Grande II Etapa 3, Terra Grande II Etapa 2, Terra Grande II Etapa 4, Parque Tibanica.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 25C Este, entre la Calle 33 a la Calle 44.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Calandaima, Calandaima, Tocarema e Ipanema, Canal Américas, El Caracol, El Paraíso Kennedy, Galán, Galán Rural, Ipanema, Las Palmitas, Palmitas, Patio Bonito III, Primavera Kennedy, Riveras de Occidente, Riviera, Santa Marta, Tabatinga, Tierra Buena, Tocarema, Unir I.Lugar: De la Carrera 89 a la Carrera 103, entre la Calle 6 a la Calle 38 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Bavaria.Lugar: De la Calle 9 a la Calle 12, entre la Carrera 73 a la Carrera 78.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Los Mártires.Barrios: La pepita, Voto Nacional.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.