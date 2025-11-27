Colombia

Dane se adelantó y destapó una de las cifras que marcará la pelea por el salario mínimo en Colombia

La publicación adelantada de la Productividad Total de los Factores despejó el camino para la negociación salarial del 2026. Con el indicador listo desde ya, las partes llegan a la mesa sin el ruido que suele rodear este anuncio

El Dane adelantó la publicación
El Dane adelantó la publicación de la Productividad Total de los Factores (PTF), clave para la negociación del salario mínimo 2025 - crédito Infobae

El dato más esperado por quienes participan cada año en la negociación del salario mínimo llegó antes de lo habitual. El Dane decidió adelantar la publicación de la Productividad Total de los Factores (PTF), una cifra que suele orientar el punto de partida de la discusión y que, para 2025, quedó en 0,91%. Con esa información sobre la mesa, las partes, constituidas por Gobierno, sindicatos y gremios, podrán iniciar la próxima ronda de concertación con un insumo técnico ya despejado y sin la tensión que genera conocer el indicador en plena apertura del debate.

La entidad explicó que el ajuste en el calendario fue acordado con el Ministerio de Trabajo, que instalará la Mesa de Concertación Salarial el 1 de diciembre. El propósito era evitar que la divulgación coincidiera con el primer día de la negociación y garantizar que la PTF llegara sin presiones externas ni suspicacias sobre su metodología. De acuerdo con el Dane, adelantar la fecha también refuerza la transparencia del proceso y protege el rigor estadístico del indicador, clave en un año de reto económico.

La PTF para 2025 se
La PTF para 2025 se ubicó en 0,91%, cifra que orientará el punto de partida de la concertación salarial en Colombia - crédito Pixabay

Más allá del cambio en el cronograma, el dato de productividad trae consigo un mensaje de fondo, la eficiencia global de la economía sigue aportando al crecimiento, aunque no todos los componentes del aparato productivo avanzan al mismo ritmo. Según el reporte oficial, el valor agregado del país aumentó 2,91%, impulsado en buena parte por la PTF, que explica 0,91 puntos de ese total. El resto provino de los servicios de capital, con 0,76 puntos, y del trabajo, que contribuyó 1,23 puntos.

Sin embargo, no todo fue positivo. La composición del trabajo restó 0,20 puntos, lo que evidencia que la calidad, estructura o tipo de ocupación no acompañó plenamente el desempeño económico general. Ese desbalance vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre empleo formal, capacitación y brechas dentro del mercado laboral.

En el componente de capital también hubo matices. Los activos no TIC fueron los que más empujaron el crecimiento, con un aporte de 0,71 puntos, mientras que el capital TIC, equipos, software y comunicaciones, apenas sumó 0,05 puntos. El resultado refuerza un diagnóstico que se repite año tras año, la economía colombiana continúa dependiendo más de maquinaria e infraestructura tradicional que de tecnologías avanzadas, y la transformación digital aún avanza con lentitud.

La productividad laboral por hora
La productividad laboral por hora trabajada creció 0,57%, pero la mejora no se distribuyó de manera homogénea entre todos los factores - crédito Ministerio de Hacienda

El Dane también analizó cómo se movió la productividad laboral según la forma de medirla. Por hora trabajada, el crecimiento fue de 0,57%, impulsado principalmente por la PTF. Pero el capital por hora trabajada restó 0,14 puntos, y la composición del trabajo volvió a tener un aporte negativo de 0,20 puntos, señalando que la mejora en eficiencia no se distribuye de manera homogénea entre todos los factores.

Cuando la productividad se evalúa por persona ocupada, el panorama cambia aún más, la variación fue de –0,32%. Aunque la PTF sumó los 0,91 puntos ya mencionados, otros factores compensaron ese impulso. Las horas trabajadas por empleado restaron 0,55 puntos y el capital por persona empleada descontó 0,48 puntos. En conjunto, estos elementos explican por qué el indicador termina en terreno negativo, aun cuando la economía en su conjunto muestra señales de mayor eficiencia.

Con estas cifras, la base técnica para la negociación del salario mínimo queda prácticamente configurada. Si se toma la PTF del 0,91% y se suma la inflación actual del 5,51%, el punto de partida de la discusión se sitúa en 6,42%. A partir de ahí se incorporarán otras variables, como la inflación esperada, el comportamiento del empleo y los argumentos que cada sector lleve a la mesa.

El punto de partida para
El punto de partida para la negociación del salario mínimo 2025 será 6,42%, sumando la PTF y la inflación actual, según el Dane - crédito Dane

El dato, visible desde ya y sin controversias sobre su origen, permitirá que empresarios, Gobierno y centrales obreras entren a la negociación con un escenario más claro. Y aunque la concertación promete ser compleja, como suele ocurrir en años de tensiones económicas, contar con un indicador divulgado con anticipación reduce fricciones y ayuda a ordenar el debate que definirá el salario mínimo de 2026.

