Colombia

Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, justificó que su nombre estuviera incluido en chats de grupos armados: “Muy típica”

El alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia fue mencionado en conversaciones de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá

Guardar
El funcionario Wilmar Mejía aseguró
El funcionario Wilmar Mejía aseguró que no hay pruebas que lo vinculen con las disidencias de las Farc - crédito Redes sociales y EFE

Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), está bajo la lupa de la opinión pública y de las autoridades tras haber sido mencionado en conversaciones de integrantes de las disidencias de las Farc. Así quedó evidenciado en un informe de Noticias Caracol, que reveló archivos de dispositivos incautados, los cuales estaban en poder de Alexander Díaz, alias Calarcá, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) de las disidencias.

Así como Mejía, el general del Ejército Juan Miguel Huertas también fue enlodado en el escándalo, al igual que la vicepresidenta Francia Márquez, que presuntamente habría servido de intermediaria entre las disidencias y la campaña del presidente Gustavo Petro, que habría recibido el respaldo del grupo armado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alto funcionario del DNI se pronunció sobre los señalamientos en su contra en conversación con Noticias Caracol. Según expuso, en ningún momento tuvo vínculos con la guerrilla –que alcanzó a adelantar diálogos de paz con el Gobierno Petro–. Además, afirmó que no hay evidencias que demuestren que tuvo alguna comunicación directa con cabecillas de las disidencias de las Farc.

En material incautado de alias
En material incautado de alias Calarcá se mencionó a personas del Gobierno y de otras instituciones del Estado - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Aseguró que lo único que se presenta como sustento en el escándalo es la inclusión de su nombre en conversaciones. Y esto, según precisó, también debería carecer de credibilidad, teniendo en cuenta que sería algo común entre las organizaciones armadas el hecho de mencionar a altos funcionarios del Estado en sus diálogos.

Es una situación muy típica de las estructuras, de los grupos armados ilegales, mencionar a funcionarios públicos en sus dispositivos, que corren el riesgo de ser incautados”, detalló Mejía al medio de comunicación citado.

Aunado a ello, indicó que esta es una estrategia que tiene varias finalidades entre los criminales. Una de ellas sería el proteger a las personas con las que verdaderamente están teniendo un enlace. Además de eso, con la mención de determinadas personas también tratarían de “desinformar” a sus propias bases, justificar movimientos y decisiones que se toman a nivel interno.

Wilmar Mejía aseguró que los
Wilmar Mejía aseguró que los criminales mencionan a funcionarios en sus conversaciones para proteger a sus verdaderos contactos - crédito Europa Press

“Otra de ellas, y quizás la más peligrosa, que se da en el marco de las campañas de información y desinformación, es generar confusión entre los organismos del Estado”, aclaró el funcionario.

En esa medida, indicó que el hecho de ser mencionado en conversaciones recuperadas en dispositivos incautados no implica que se compruebe que hayan existido reuniones o un contacto directo con los criminales.

Así las cosas, para reforzar su postura de inocencia, indicó que ha estado mostrando sus movimientos a nivel nacional, buscando que se verifique si en las zonas en las que ha estado hay influencias de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá. Indicó, además, que sus funciones se limitan a la inteligencia estratégica, y no se enfocan en la inteligencia operativa y táctica.

Wilmar Mejía aclaró que el
Wilmar Mejía aclaró que el ser mencionado en chats de criminales no es una prueba de algún acto delictivo - crédito Unsplash

En eso vamos a defender a la institución, y en eso voy a defender mi reputación y mi dignidad”, precisó.

El general del Ejército Nacional Juan Miguel Huertas también rechazó las acusaciones en su contra por medio de un comunicado, afirmando que nunca tuvo vinculación con organizaciones armadas ilegales y que jamás tuvo contacto ni aceptó colaborar con las disidencias de las Farc.

Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en “archivos” incautados a alias “Calarcá”, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”, señaló.

Carta del general Juan Miguel
Carta del general Juan Miguel Huertas en la que niega y rechaza cualquier tipo de vinculación con las disidencias de las Farc - crédito redes sociales

Esa misma postura adoptó la vicepresidenta Francia Márquez, que advirtió que no hay pruebas que la vinculen con grupos armados como las disidencias de las Farc. “Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, señaló en un comunicado.

Temas Relacionados

Wilmar MejíaDirección Nacional de InteligenciaDNIAlias CalarcáDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

Juez del caso de Nicolás Petro regañó en varias ocasiones a la defensa por interrumpir la audiencia: “Respete que estoy hablando”

El abogado Alejandro Carranza ofreció disculpas a las partes conectadas, argumentando que dialogaba con su cliente sobre la imputación de cargos

Juez del caso de Nicolás

Así fue el golazo de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa en la Champions: también desperdició una opción enorme

El delantero colombiano fue la figura en el triunfo 2-0 sobre el Brujas, en la quinta jornada del torneo europeo, en el que suma dos anotaciones

Así fue el golazo de

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

EN VIVO Nacional vs. Junior

Petro explicó qué estaba haciendo su familia en Estocolmo y denunció persecución: “No salían de una tienda de lujo”

El presidente se refirió a la grabación de periodistas suecos en la que se ve a Verónica Alcocer, a su hija Antonella Petro y al catalán Manuel Grau

Petro explicó qué estaba haciendo

Alarma en sector salud por ataque sexual a médica en Medellín durante consulta: “No hay seguridad, no hay guardia, no hay nadie”

El reciente testimonio de una profesional de la salud reveló la creciente exposición a situaciones de violencia en consultorios, mientras aumentan los llamados a reforzar la protección y seguridad en centros médicos

Alarma en sector salud por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

‘Culotauro’ reveló que se enamoró

‘Culotauro’ reveló que se enamoró de una “mula” del narcotráfico, la joven terminó presa

‘Desafío Siglo XXI’: Valentina aseguró que Lucho le terminó por WhatsApp y lo calificó de “inmaduro”

El encanto del champán: La película navideña que atrapa a la audiencia de Netflix Colombia

Salida de Mencho sacudió el ‘Desafío Siglo XXI’: la deportista reveló el dolor que sintió al ser reemplazada por Yudisa

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Deportes

Así fue el golazo de

Así fue el golazo de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa en la Champions: también desperdició una opción enorme

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Independiente Santa Fe ofrecería renovación a una de sus máximas figuras: jugaría la Copa Libertadores en 2026

Deportivo Pereira se despediría del fútbol colombiano: Superintendencia de Sociedades sellaría su destino

Entrenador extranjero saltaría a un club de la Liga BetPlay tras finalizar el semestre en otro