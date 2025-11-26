Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, justificó que su nombre estuviera incluido en chats de grupos armados: “Muy típica”

El funcionario Wilmar Mejía aseguró que no hay pruebas que lo vinculen con las disidencias de las Farc - crédito Redes sociales y EFE

Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), está bajo la lupa de la opinión pública y de las autoridades tras haber sido mencionado en conversaciones de integrantes de las disidencias de las Farc. Así quedó evidenciado en un informe de Noticias Caracol, que reveló archivos de dispositivos incautados, los cuales estaban en poder de Alexander Díaz, alias Calarcá, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) de las disidencias.

Así como Mejía, el general del Ejército Juan Miguel Huertas también fue enlodado en el escándalo, al igual que la vicepresidenta Francia Márquez, que presuntamente habría servido de intermediaria entre las disidencias y la campaña del presidente Gustavo Petro, que habría recibido el respaldo del grupo armado.

El alto funcionario del DNI se pronunció sobre los señalamientos en su contra en conversación con Noticias Caracol. Según expuso, en ningún momento tuvo vínculos con la guerrilla –que alcanzó a adelantar diálogos de paz con el Gobierno Petro–. Además, afirmó que no hay evidencias que demuestren que tuvo alguna comunicación directa con cabecillas de las disidencias de las Farc.

En material incautado de alias Calarcá se mencionó a personas del Gobierno y de otras instituciones del Estado - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Aseguró que lo único que se presenta como sustento en el escándalo es la inclusión de su nombre en conversaciones. Y esto, según precisó, también debería carecer de credibilidad, teniendo en cuenta que sería algo común entre las organizaciones armadas el hecho de mencionar a altos funcionarios del Estado en sus diálogos.

“Es una situación muy típica de las estructuras, de los grupos armados ilegales, mencionar a funcionarios públicos en sus dispositivos, que corren el riesgo de ser incautados”, detalló Mejía al medio de comunicación citado.

Aunado a ello, indicó que esta es una estrategia que tiene varias finalidades entre los criminales. Una de ellas sería el proteger a las personas con las que verdaderamente están teniendo un enlace. Además de eso, con la mención de determinadas personas también tratarían de “desinformar” a sus propias bases, justificar movimientos y decisiones que se toman a nivel interno.

Wilmar Mejía aseguró que los criminales mencionan a funcionarios en sus conversaciones para proteger a sus verdaderos contactos - crédito Europa Press

“Otra de ellas, y quizás la más peligrosa, que se da en el marco de las campañas de información y desinformación, es generar confusión entre los organismos del Estado”, aclaró el funcionario.

En esa medida, indicó que el hecho de ser mencionado en conversaciones recuperadas en dispositivos incautados no implica que se compruebe que hayan existido reuniones o un contacto directo con los criminales.

Así las cosas, para reforzar su postura de inocencia, indicó que ha estado mostrando sus movimientos a nivel nacional, buscando que se verifique si en las zonas en las que ha estado hay influencias de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá. Indicó, además, que sus funciones se limitan a la inteligencia estratégica, y no se enfocan en la inteligencia operativa y táctica.

Wilmar Mejía aclaró que el ser mencionado en chats de criminales no es una prueba de algún acto delictivo - crédito Unsplash

“En eso vamos a defender a la institución, y en eso voy a defender mi reputación y mi dignidad”, precisó.

El general del Ejército Nacional Juan Miguel Huertas también rechazó las acusaciones en su contra por medio de un comunicado, afirmando que nunca tuvo vinculación con organizaciones armadas ilegales y que jamás tuvo contacto ni aceptó colaborar con las disidencias de las Farc.

“Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en “archivos” incautados a alias “Calarcá”, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”, señaló.

Carta del general Juan Miguel Huertas en la que niega y rechaza cualquier tipo de vinculación con las disidencias de las Farc - crédito redes sociales

Esa misma postura adoptó la vicepresidenta Francia Márquez, que advirtió que no hay pruebas que la vinculen con grupos armados como las disidencias de las Farc. “Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, señaló en un comunicado.