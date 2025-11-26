Colombia

Petro habló sobre la que considera principal causa que impulsa invasiones militares en el mundo

El mandatario colombiano señaló que la necesidad de algunos países de obtener combustibles fósiles, como el petróleo, afecta el panorama de la región latinoamericana

Guardar
Petro sobre el petróleo y su influencia en los conflictos políticos - crédito Presidencia

El 25 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, asistió al Plenario Sindical Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), para examinar la situación actual y el comportamiento de la industria petrolera en el país.

En su intervención lanzó duras acusaciones contra los sectores políticos del país, que, a su juicio, distorsionan el debate climático para convencer a la ciudadanía de que Colombia no debe preocuparse por sus emisiones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

A su vez, afirmó que ese argumento replica posturas de países que han retrasado la transición energética. “El desarrollo no es repetir errores: la riqueza se produce con trabajo y conocimiento”, señaló, insistiendo en que el país debe tomar decisiones responsables frente a la crisis climática.

El mandatario colombiano también envió un contundente mensaje a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a quien señaló de plantear acciones militares contra Venezuela por las reservas petroleras del vecino país.

“Ya lo tenemos aquí, ustedes han visto todas las invasiones militares en el mundo, siglo veintiuno, todas son sobre el petróleo. Y la última parece amenazar a Venezuela y a nosotros de paso, y al presidente que les habla”, expuso, señalando la posibilidad de que los ojos del republicano estén plantados sobre el territorio nacional.

Petro realizó agudas críticas sobre el uso del petróleo - crédito Presidencia

Durante su discurso, Gustavo Petro indicó que es fundamental que las grandes potencias del mundo centren sus esfuerzos hacia la transición energética y el uso de energías limpias.

“Y tendremos otras opciones hacia adelante, incluso muchísimas más poderosas que la que el capital fósil ha logrado. Hay partes de China que ya nos pueden mostrar cómo, porque ellos no se han negado a la posibilidad, lo que pasa es que no es suficiente, de andar hacia energías limpias, combinarlas con inteligencia artificial y, con mayores niveles de saber en la producción y le están ganando a Estados Unidos”, explicó.

El presidente colombiano no desaprovechó la ocasión para lanzar una pulla al país norteamericano, puesto que aseguró que “Estados Unidos, al contrario, no ha sido capaz, por eso está encima de nosotros trayendo buques y cañones y misiles, tratando de llevarse el petróleo. Petróleo agarra a desatar las guerras de los países que lo tienen en abundancia. Es lo mismo que en 1914, es una guerra por materias primas”.

Siguen las tensiones entre Petro y Trump

Gustavo Petro criticó afirmación de
Gustavo Petro criticó afirmación de Trump de que Estados Unidos “está construyendo paz” - Colprensa/Reuters

El presidente Petro utilizó su cuenta de X para cuestionar la visión estadounidense en la construcción de la paz internacional, subrayando que la experiencia colombiana demuestra que la paz impuesta por la fuerza termina siendo efímera y, en muchos casos, desemboca en nuevos conflictos.

La controversia se originó cuando la Embajada de Estados Unidos difundió declaraciones de Trump en las que el mandatario estadounidense sostuvo: “Dondequiera que vamos, Estados Unidos está construyendo la paz, y es una paz que se logra mediante la fuerza”. Esta postura fue rechazada por Petro, que argumentó que la imposición de la fuerza solo produce una “paz chiquita que se vuelve guerra después”.

Respuesta de Gustavo Petro a
Respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

El presidente colombiano afirmó: “No creo que la paz se logra con fuerza, así se logra una paz chiquita que se vuelve guerra después. Colombia es un ejemplo de eso”, según sus declaraciones en X.

Para Petro, la verdadera paz solo puede alcanzarse a través del diálogo genuino y acuerdos sin presiones externas. En sus palabras: “La paz grande solo sale del acuerdo verdadero sin presiones, de la interlocución verdadera y el diálogo”, enfatizó el mandatario.

Incluso, sugirió que el presidente Trump debería indemnizarlo a él y a su familia. Además, señaló que el congresista estadounidense Bernie Moreno, conocido por su cercanía con Trump, debería ser investigado por su presunta participación en hechos relacionados con Colombia.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPetróleoVenezuelaIvasión VenezuelaEstados UnidosCombustibles fosilesDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Adrián Parra marcó para el Pijao en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

Petro alertó sobre el riesgo que corren los recursos del país si sigue invirtiendo en explotación de petróleo: “Se debe examinar”

El mandatario colombiano sostuvo que es necesario que Colombia se centre en proyectos que impulsen la transición energética

Petro alertó sobre el riesgo

Álvaro Uribe defendió a su hermano Santiago Uribe, tras ser condenado a más de 28 años de prisión: “Un hombre sencillo”

Fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, relacionados con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles

Álvaro Uribe defendió a su

Por qué solo uno de cada cuatro trabajadores en Colombia logra pensionarse: informe da malas noticias para hombres y mujeres

Un documento de Asofondos expuso cómo la falta de empleo formal y los vacíos en cotizaciones afectan el acceso a una jubilación digna, lo que deja a la mayoría de la población sin protección en la vejez

Por qué solo uno de

La fresa más nea mostró su tristeza por la muerte de Baby Demoni en el concierto de Kei Linch: la artista lo consoló

El joven ha recibido críticas de los internautas, aunque se ha mostrado muy afectado por la situación

La fresa más nea mostró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Esta sería la millonaria suma

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Davo Xeneize es viral en Colombia por su reacción al escuchar ‘La quemona’: quedó en shock

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Mexicano reveló las expresiones colombianas que tuvo que aprender por amor: todo un reto

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Adrián Parra marcó para el Pijao en El Campín

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios

La selección Colombia tiene condiciones para pelear por el mundial de 2026, según exfigura Tricolor: “Ojalá que llegue a la final”

Yamil Bukele sentenció el futuro de Hernán Darío Gómez en la selección de El Salvador tras fracaso en las eliminatorias

Hugo Rodallega está a la par de Lionel Messi: el delantero igualó al argentino en prestigioso listado tras su triplete