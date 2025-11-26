Petro habló sobre la que considera principal causa que impulsa invasiones militares en el mundo

Petro sobre el petróleo y su influencia en los conflictos políticos - crédito Presidencia

El 25 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, asistió al Plenario Sindical Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), para examinar la situación actual y el comportamiento de la industria petrolera en el país.

En su intervención lanzó duras acusaciones contra los sectores políticos del país, que, a su juicio, distorsionan el debate climático para convencer a la ciudadanía de que Colombia no debe preocuparse por sus emisiones.

A su vez, afirmó que ese argumento replica posturas de países que han retrasado la transición energética. “El desarrollo no es repetir errores: la riqueza se produce con trabajo y conocimiento”, señaló, insistiendo en que el país debe tomar decisiones responsables frente a la crisis climática.

El mandatario colombiano también envió un contundente mensaje a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a quien señaló de plantear acciones militares contra Venezuela por las reservas petroleras del vecino país.

“Ya lo tenemos aquí, ustedes han visto todas las invasiones militares en el mundo, siglo veintiuno, todas son sobre el petróleo. Y la última parece amenazar a Venezuela y a nosotros de paso, y al presidente que les habla”, expuso, señalando la posibilidad de que los ojos del republicano estén plantados sobre el territorio nacional.

Petro realizó agudas críticas sobre el uso del petróleo - crédito Presidencia

Durante su discurso, Gustavo Petro indicó que es fundamental que las grandes potencias del mundo centren sus esfuerzos hacia la transición energética y el uso de energías limpias.

“Y tendremos otras opciones hacia adelante, incluso muchísimas más poderosas que la que el capital fósil ha logrado. Hay partes de China que ya nos pueden mostrar cómo, porque ellos no se han negado a la posibilidad, lo que pasa es que no es suficiente, de andar hacia energías limpias, combinarlas con inteligencia artificial y, con mayores niveles de saber en la producción y le están ganando a Estados Unidos”, explicó.

El presidente colombiano no desaprovechó la ocasión para lanzar una pulla al país norteamericano, puesto que aseguró que “Estados Unidos, al contrario, no ha sido capaz, por eso está encima de nosotros trayendo buques y cañones y misiles, tratando de llevarse el petróleo. Petróleo agarra a desatar las guerras de los países que lo tienen en abundancia. Es lo mismo que en 1914, es una guerra por materias primas”.

Siguen las tensiones entre Petro y Trump

Gustavo Petro criticó afirmación de Trump de que Estados Unidos “está construyendo paz” - Colprensa/Reuters

El presidente Petro utilizó su cuenta de X para cuestionar la visión estadounidense en la construcción de la paz internacional, subrayando que la experiencia colombiana demuestra que la paz impuesta por la fuerza termina siendo efímera y, en muchos casos, desemboca en nuevos conflictos.

La controversia se originó cuando la Embajada de Estados Unidos difundió declaraciones de Trump en las que el mandatario estadounidense sostuvo: “Dondequiera que vamos, Estados Unidos está construyendo la paz, y es una paz que se logra mediante la fuerza”. Esta postura fue rechazada por Petro, que argumentó que la imposición de la fuerza solo produce una “paz chiquita que se vuelve guerra después”.

Respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

El presidente colombiano afirmó: “No creo que la paz se logra con fuerza, así se logra una paz chiquita que se vuelve guerra después. Colombia es un ejemplo de eso”, según sus declaraciones en X.

Para Petro, la verdadera paz solo puede alcanzarse a través del diálogo genuino y acuerdos sin presiones externas. En sus palabras: “La paz grande solo sale del acuerdo verdadero sin presiones, de la interlocución verdadera y el diálogo”, enfatizó el mandatario.

Incluso, sugirió que el presidente Trump debería indemnizarlo a él y a su familia. Además, señaló que el congresista estadounidense Bernie Moreno, conocido por su cercanía con Trump, debería ser investigado por su presunta participación en hechos relacionados con Colombia.