María José Pizarro se refirió a la condena del hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe: “El expresidente tendrá que responder también por investigaciones que se adelantan en su contra”

En su análisis, la senadora del Pacto Histórico y jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, sostuvo que la política de “mano firme” encubría una realidad mucho más sombría

María José Pizarro celebró condena
María José Pizarro celebró condena de Santiago Uribe - crédito redes sociales

La condena en segunda instancia de Santiago Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Antioquia, que se conoció el 25 de noviembre de 2025, ha reavivado el debate sobre la relación entre el paramilitarismo y las élites políticas en Colombia.

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, vinculó directamente este fallo con la responsabilidad de los sectores de poder en la violencia sistemática que ha marcado la historia reciente del país.

Según Pizarro, “Santiago Uribe Vélez, el hermano de Álvaro Uribe Vélez, fue hoy declarado criminal de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Antioquia, que a lo largo de todos estos años, de varias décadas, hizo un trabajo riguroso, un trabajo serio, que finalmente condujo a desestimar la primera instancia y a condenarlo en segunda instancia por asociación, por promover grupos paramilitares en Antioquia”.

La senadora subrayó que este caso no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estructura más amplia.

“¿Esto qué quiere decir? Que el paramilitarismo en Colombia no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno que además involucró, fue financiado por poderes económicos y sociales de este país, hasta la más alta investidura del poder político en Colombia”, afirmó Pizarro en el pronunciamiento que fue compartido en su cuenta de X.

María José Pizarro Sobre Condena Al Hermano Del Expresidente Álvaro Uribe - crédito @PizarroMariaJo/X

En su análisis, la funcionaria sostuvo que la política de “mano firme” encubría una realidad mucho más sombría: “Esto quiere decir que detrás de la estrategia de mano firme, lo que había era una estrategia oscura, terrorífica, que sometió a poblaciones enteras y que concurrió de manera soterrada en los más graves crímenes de lesa humanidad en nuestro país”, dijo Pizarro.

La senadora también advirtió sobre las implicaciones que este fallo podría tener para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Hoy, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tendrá que responder también por investigaciones que se adelantan en su contra, por la masacre del Aro, de La Granja, el asesinato de Jesús María Valle, el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza”, agregó.

Para la jefa de debate del precandidato Iván Cepeda, la sentencia contra Santiago Uribe Vélez representa la confirmación de una realidad política que, a su juicio, no debe repetirse: “Esa es la realidad de un proyecto político que no puede volver a gobernar Colombia”, concluyó Pizarro al medio fuente.

