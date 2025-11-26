Colombia

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

El “lujito” valorado en más de 50 millones de pesos para Emilia, la hija de los artistas, fue visto como un gesto natural en la vida de los artistas, mientras otros cuestionaron la necesidad de invertir tal suma en una bebé

Guardar
Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe adaptan su hogar con espacios amplios y confortables para la llegada de su hija Emilia - crédito @paolajarapj/Instagram

El reciente nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe generó un intenso debate en redes sociales tras la revelación de un regalo que supera los 50 millones de pesos y que, según la pareja, busca acercar a la pequeña al mundo de la música desde sus primeros días de vida.

La noticia se difundió cuando Jessi Uribe compartió en sus redes sociales la imagen de un piano de cola blanco, un instrumento que no solo destaca por su presencia imponente, sino también por su elevado costo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La adquisición de este piano fue interpretada por muchos seguidores como un gesto natural en la vida de dos artistas consolidados, que desean que su hija crezca rodeada de música y, eventualmente, siga sus pasos.

No obstante, otros usuarios cuestionaron la pertinencia de una compra de tal magnitud para una recién nacida, considerando que Emilia tiene menos de un mes de vida. La discusión se intensificó al conocerse los detalles del instrumento.

El costoso piano de cola
El costoso piano de cola blanco, valorado en más de 50 millones de pesos, marca el inicio musical de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe - crédito jessiuribe3 / Instagram

Portales especializados en la venta de pianos señalan que un modelo similar en color negro puede superar los 52 millones de pesos, mientras que en otras tiendas, como Bruno Bruno Pianos, el precio puede alcanzar los USD 18.000 (casi 70 millones de pesos), dependiendo de la tonalidad y las especificaciones.

La pareja, que desde el nacimiento de su hija redujo su presencia en redes sociales para enfocarse en la crianza, ha compartido esporádicamente algunos aspectos de su nueva rutina.

Entre estos, mostraron los arreglos realizados en su hogar para adecuar un espacio amplio y confortable para Emilia, así como la incorporación del piano de cola Yamaha, que no solo servirá como elemento decorativo, también como herramienta para componer y compartir momentos musicales en familia.

El cantante de música popular expresó su entusiasmo por la posibilidad de crear canciones junto a Paola Jara y, de igual modo, motivar a su hija a explorar el ámbito musical.

La pareja de artistas ha
La pareja de artistas ha reducido su presencia en redes sociales para enfocarse en la crianza y bienestar de su hija recién nacida - crédito Instagram

La historia detrás del nombre de Emilia también llamó la atención de los seguidores. La artista, originaria de Apartadó, confesó en sus redes sociales que siempre soñó con tener una niña y que, durante los primeros meses de embarazo, sentía que sería un niño.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño”, relató la cantante.

Ante esa convicción, la pareja comenzó a buscar nombres masculinos y había decidido que, de ser varón, se llamaría Emiliano Uribe Zapata. Sin embargo, el descubrimiento del género los sorprendió y obligó a replantear sus planes. “Yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”, compartió la antioqueña.

La historia detrás del nombre
La historia detrás del nombre de Emilia revela el deseo de Paola Jara de tener una niña y la participación de su madre en la elección - crédito cortesía Jaque

Desde su boda en mayo de 2022, la pareja ha mantenido una presencia constante en redes sociales, en las que comparten tanto los momentos felices como las decisiones financieras que acompañan su vida familiar.

La llegada de Emilia creó un cambio significativo en sus rutinas y prioridades, reflejado en inversiones como la adecuación de su hogar y la compra del piano, que fue calificado por algunos como un “lujito” de más de 60 millones de pesos.

Aunque decidieron no mostrar el rostro de su hija en redes sociales, la cantante aseguró que tanto ella como Emilia se encuentran en buen estado de salud. Jara reiteró su deseo de proteger la privacidad de la pequeña, mientras continúa compartiendo fragmentos de su experiencia como madre primeriza.

Temas Relacionados

Emilia Uribe ZapataPaola JaraJessi UribeMaternidadRedes socialesPiano de colaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO el minuto a minuto de la gran final

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO

Tolima sorprendió a Santa Fe y ganó 2-1 en El Campín: líder sólido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Pese a sufrir una expulsión y defenderse todo el segundo tiempo, el Pijao sacó adelante el partido desde temprano con los goles de Kevin Pérez y Adrián Parra, mientras que Cristian Mafla marcó el descuento

Tolima sorprendió a Santa Fe

En videos se registraron los violentos disturbios en el centro de Cali tras operativos contra contrabando

La diligencia de las autoridades para incautar productos presuntamente de manera irregular desencadenó protestas, bloqueos y enfrentamientos. La Undmo intervino

En videos se registraron los

El llanto de Carlos Lehder al recordar a su madre: “Me inculcó muchas cosas y todas buenas”

En diálogo con Rafael Poveda, el colombo-alemán confesó que su esposa le aconsejó dejar el narcotráfico años antes de su captura

El llanto de Carlos Lehder

Petro anunció primera medida luego de que se revelaran archivos que vinculan a altos funcionarios con ‘Calarcá’: “Que la verdad me guíe”

El jefe de Estado explicó que se realizará un examen de informática forense a los chats en los que se mencionan presuntos vínculos de las disidencias con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la DNI

Petro anunció primera medida luego
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO el minuto a minuto de la gran final

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Altafulla reveló su mayor ‘red flag’ en el amor y desató rumores sobre Karina García: ”Estábamos intentando una relación formal"

Nanis Ochoa reapareció en redes tras someterse a delicada cirugía, importante para su salud

Deportes

Tolima sorprendió a Santa Fe

Tolima sorprendió a Santa Fe y ganó 2-1 en El Campín: líder sólido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tensión en Nápoles: pelotazo y desmayo para Kevin Medina con el Qarabag en la Champions League

Falcao habría tomado una decisión sobre su futuro en el fútbol y el retiro: “Está analizando”

América de Cali lanzó 2x1 para llenar el Pascual Guerrero frente al DIM: los escarlatas aún tienen chances

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios