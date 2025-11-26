Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

Paola Jara y Jessi Uribe adaptan su hogar con espacios amplios y confortables para la llegada de su hija Emilia - crédito @paolajarapj/Instagram

El reciente nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe generó un intenso debate en redes sociales tras la revelación de un regalo que supera los 50 millones de pesos y que, según la pareja, busca acercar a la pequeña al mundo de la música desde sus primeros días de vida.

La noticia se difundió cuando Jessi Uribe compartió en sus redes sociales la imagen de un piano de cola blanco, un instrumento que no solo destaca por su presencia imponente, sino también por su elevado costo.

La adquisición de este piano fue interpretada por muchos seguidores como un gesto natural en la vida de dos artistas consolidados, que desean que su hija crezca rodeada de música y, eventualmente, siga sus pasos.

No obstante, otros usuarios cuestionaron la pertinencia de una compra de tal magnitud para una recién nacida, considerando que Emilia tiene menos de un mes de vida. La discusión se intensificó al conocerse los detalles del instrumento.

El costoso piano de cola blanco, valorado en más de 50 millones de pesos, marca el inicio musical de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe - crédito jessiuribe3 / Instagram

Portales especializados en la venta de pianos señalan que un modelo similar en color negro puede superar los 52 millones de pesos, mientras que en otras tiendas, como Bruno Bruno Pianos, el precio puede alcanzar los USD 18.000 (casi 70 millones de pesos), dependiendo de la tonalidad y las especificaciones.

La pareja, que desde el nacimiento de su hija redujo su presencia en redes sociales para enfocarse en la crianza, ha compartido esporádicamente algunos aspectos de su nueva rutina.

Entre estos, mostraron los arreglos realizados en su hogar para adecuar un espacio amplio y confortable para Emilia, así como la incorporación del piano de cola Yamaha, que no solo servirá como elemento decorativo, también como herramienta para componer y compartir momentos musicales en familia.

El cantante de música popular expresó su entusiasmo por la posibilidad de crear canciones junto a Paola Jara y, de igual modo, motivar a su hija a explorar el ámbito musical.

La pareja de artistas ha reducido su presencia en redes sociales para enfocarse en la crianza y bienestar de su hija recién nacida - crédito Instagram

La historia detrás del nombre de Emilia también llamó la atención de los seguidores. La artista, originaria de Apartadó, confesó en sus redes sociales que siempre soñó con tener una niña y que, durante los primeros meses de embarazo, sentía que sería un niño.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño”, relató la cantante.

Ante esa convicción, la pareja comenzó a buscar nombres masculinos y había decidido que, de ser varón, se llamaría Emiliano Uribe Zapata. Sin embargo, el descubrimiento del género los sorprendió y obligó a replantear sus planes. “Yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”, compartió la antioqueña.

La historia detrás del nombre de Emilia revela el deseo de Paola Jara de tener una niña y la participación de su madre en la elección - crédito cortesía Jaque

Desde su boda en mayo de 2022, la pareja ha mantenido una presencia constante en redes sociales, en las que comparten tanto los momentos felices como las decisiones financieras que acompañan su vida familiar.

La llegada de Emilia creó un cambio significativo en sus rutinas y prioridades, reflejado en inversiones como la adecuación de su hogar y la compra del piano, que fue calificado por algunos como un “lujito” de más de 60 millones de pesos.

Aunque decidieron no mostrar el rostro de su hija en redes sociales, la cantante aseguró que tanto ella como Emilia se encuentran en buen estado de salud. Jara reiteró su deseo de proteger la privacidad de la pequeña, mientras continúa compartiendo fragmentos de su experiencia como madre primeriza.