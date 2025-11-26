Colombia

“El aspecto mío me hace menos persona que él”: la historia viral de un hombre que señala discriminación policial

El hombre denunció en redes que fue detenido solo por su aspecto y pidió a los uniformados respeto

Guardar
En el video el hombre asegura que la situación se generó solo por su aspecto - crédito @laretoricanoticias / Instagram

El episodio protagonizado por un ciudadano identificado como Johnny José Benavides Caballero ha generado un debate en redes sociales.

Esto luego de que el joven difundiera un video en el que relata su encuentro con dos patrulleros de la policía mientras transitaba por una calle vestido con la camiseta del Junior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La grabación, que rápidamente se viralizó, muestra el momento en que Benavides Caballero es requerido por los agentes, quienes se movilizaban en motocicleta, y la reacción del joven ante lo que percibió como un trato discriminatorio.

En el video, Benavides Caballero se identifica y expone su inconformidad con la actitud de los policías.

“Buenas noches para todos, mi gente. El amigo dice que de repente el aspecto mío me hace menos persona que él. (...) Soy una persona que prácticamente que lo que les dice a ellos es que traten mejor al ciudadano”, expresa en la grabación, subrayando su petición de respeto hacia los ciudadanos por parte de las autoridades.

El joven narra que uno de los patrulleros le solicitó revisar su teléfono móvil, cuestionando si se encontraba en buen estado, y le ordenó: “¡Despégala!”

Benavides Caballero, visiblemente molesto, cuestiona la legitimidad de la solicitud y la forma en que fue abordado.

“¿Cómo es posible que si yo voy para acá, él me pide por decir el teléfono, si está en buen orden y me dice: ¡Despégala!?”, relata en el video, evidenciando su desconcierto ante la situación.

Durante la grabación, Benavides Caballero insiste en que su apariencia o la camiseta que lleva puesta no deberían ser motivo para recibir un trato diferenciado.

“Nadie es mejor persona que nada porque yo esté vestido así. Usted sabe que se expresó mal. Dios los bendiga y los disculpo”, concluye, extendiendo un mensaje de perdón y buenos deseos a los agentes, a pesar de la experiencia vivida.

El incidente ha suscitado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han debatido sobre el comportamiento policial y la percepción de discriminación basada en la apariencia o la vestimenta.

Temas Relacionados

Video viralTikTokDiscriminación policíaJunior de BarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro justificó que salida de Ecopetrol del Permian se da por baja rentabilidad: “No a política”

El mandatario argumenta que la decisión responde a factores económicos y técnicos, no a motivos políticos o climáticos, y advirtió sobre la disminución de utilidades en la operación conjunta con Oxy

Petro justificó que salida de

Qué es la doble conformidad: el recurso que mantiene a Santiago Uribe Vélez fuera de la cárcel

El fallo contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe reactivó la discusión sobre el alcance de la doble conformidad y generó fuertes pronunciamientos en redes

Qué es la doble conformidad:

Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, negó presuntos vínculos con disidencias de ‘Calarcá’

El funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia añadió que comparte el criterio del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de que la justicia avance en el esclarecimiento de lo ocurrido y de que se realice un examen forense a los chats de alias Calarcá

Wilmar Mejía, director de Inteligencia

Resultados Lotería de la Cruz Roja 25 de noviembre de 2025: premio mayor de $7.000 millones

Este popular juego entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios

Resultados Lotería de la Cruz

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Los Pijaos, en sus dos visitas a Bogotá por los cuadrangulares semifinales, ganó los seis puntos, lo que lo mantiene en lo más alto de la clasificación de su grupo

Deportes Tolima ganó a Independiente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Violeta Bergonzi: de

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Deportes

Deportes Tolima ganó a Independiente

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos tras la victoria del Benfica sobre el Ajax en Champions League

Tolima sorprendió a Santa Fe y ganó 2-1 en El Campín: líder sólido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

América perderá dos fichas claves para duelo contra Medellín por cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor

Cómo se define el segundo ascenso a la Liga BetPlay 2026: Cúcuta y Real Cundinamarca son finalistas, pero hay un tercer involucrado