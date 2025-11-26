“El aspecto mío me hace menos persona que él”: la historia viral de un hombre que señala discriminación policial

En el video el hombre asegura que la situación se generó solo por su aspecto - crédito @laretoricanoticias / Instagram

El episodio protagonizado por un ciudadano identificado como Johnny José Benavides Caballero ha generado un debate en redes sociales.

Esto luego de que el joven difundiera un video en el que relata su encuentro con dos patrulleros de la policía mientras transitaba por una calle vestido con la camiseta del Junior.

La grabación, que rápidamente se viralizó, muestra el momento en que Benavides Caballero es requerido por los agentes, quienes se movilizaban en motocicleta, y la reacción del joven ante lo que percibió como un trato discriminatorio.

En el video, Benavides Caballero se identifica y expone su inconformidad con la actitud de los policías.

“Buenas noches para todos, mi gente. El amigo dice que de repente el aspecto mío me hace menos persona que él. (...) Soy una persona que prácticamente que lo que les dice a ellos es que traten mejor al ciudadano”, expresa en la grabación, subrayando su petición de respeto hacia los ciudadanos por parte de las autoridades.

El joven narra que uno de los patrulleros le solicitó revisar su teléfono móvil, cuestionando si se encontraba en buen estado, y le ordenó: “¡Despégala!”

Benavides Caballero, visiblemente molesto, cuestiona la legitimidad de la solicitud y la forma en que fue abordado.

“¿Cómo es posible que si yo voy para acá, él me pide por decir el teléfono, si está en buen orden y me dice: ¡Despégala!?”, relata en el video, evidenciando su desconcierto ante la situación.

Durante la grabación, Benavides Caballero insiste en que su apariencia o la camiseta que lleva puesta no deberían ser motivo para recibir un trato diferenciado.

“Nadie es mejor persona que nada porque yo esté vestido así. Usted sabe que se expresó mal. Dios los bendiga y los disculpo”, concluye, extendiendo un mensaje de perdón y buenos deseos a los agentes, a pesar de la experiencia vivida.

El incidente ha suscitado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han debatido sobre el comportamiento policial y la percepción de discriminación basada en la apariencia o la vestimenta.