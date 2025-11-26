Colombia

“Demasiado estúpido para ser abogado”: Daniel Briceño exhibe viejos mensajes de Wilmar Mejía, hoy salpicado por el caso ‘Calarcá’

El concejal de Bogotá expuso antiguos insultos en redes sociales por parte de Wilmar Mejía, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia y delegado presidencial, lo que aumenta la tensión alrededor de los supuestos vínculos entre funcionarios y las disidencias de las Farc

El concejal del Centro Democrático compartió mensajes despectivos recibidos de Mejía, directivo de inteligencia, en el contexto de una polémica por presuntas relaciones ilícitas con grupos armados - crédito Colprensa

El Gobierno nacional enfrenta una nueva controversia tras la publicación de Noticias Caracol este domingo 23 de noviembre, en la que se expone una posible conexión entre un general del Ejército, un miembro del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc.

Según la investigación del medio, existiría evidencia de que esta organización criminal habría logrado penetrar tanto las filas militares como el área de inteligencia estatal, involucrando al general Juan Miguel Huertas, responsable del comando de personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Luego de que se dio a conocer dicha información, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, destacó en sus redes sociales antiguos mensajes de Wilmar Mejía en los que lo atacaba. “Demasiado estúpido para ser abogado”, se lee en uno de estos mensajes del funcionario del Gobierno Petro en X.

La revelación de mensajes ofensivos por parte de Briceño, sumó un elemento personal a la controversia. A través de su cuenta de X, compartió capturas de antiguas publicaciones de Wilmar Mejía, donde este lo insultaba y descalificaba. En su publicación, el concejal enfatizó la gravedad de los hechos al vincularlos con las acusaciones sobre posibles nexos irregulares de Mejía con estructuras criminales.

“El señor Wilmar Mejía fue denunciado por generar relaciones ilegales entre la inteligencia del país y los delincuentes de las disidencias de alias Calarcá. Estos son solo algunos de los ataques que reiteradamente hace el señor Mejía en mi contra. Demasiado preocupante”, escribió el servidor público por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Daniel Briceño recordó publicaciones del funcionario público - crédito @Danielbricen

En una de las imágenes compartidas por Daniel Briceño, se evidencia un intercambio directo entre el concejal y Wilmar Mejía a través de la red social X. Briceño publicó: “El Presidente Gustavo Petro acaba de subirle el salario a los Congresistas en un 14.62% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023”. Ante este mensaje, Mejía respondió con un insulto: “Demasiado estúpido para ser abogado”.

Daniel Briceño recordó publicación en que Mejía lo llamaba "estúpido" - crédito @Danielbricen

En otra de las publicaciones resaltadas por Daniel Briceño, se observa un comentario dirigido al exministro de Salud Fernando Ruiz, quien ocupó ese cargo durante el gobierno de Iván Duque y tuvo un papel central en el manejo de la pandemia de covid-19. Briceño expresó: “Gracias a Fernando Ruiz hoy los petristas están vacunados.” Al respecto, Wilmar Mejía replicó en la misma red social con una descalificación personal: “Muy precario el muchacho para ser egresado de la Externado, peor aún: abogado”.

Wilmar Mejía arremetió varias veces en contra de Briceño - crédito redes sociales

En otra publicación Briceño dijo esto en su cuenta de X en 2024: “El gobierno de Gustavo Petro se sentó con los terroristas del ELN y acordaron que esa guerrilla puede reclutar menores de 15, 16 y 17 años. Esto es realmente indignante. Un gobierno que avala por medio de un documento oficial el reclutamiento ilegal.”

Ante este mensaje, Wilmar Mejía respondió cuestionando la formación profesional de Briceño: “¿Qué clase de abogados saca la @UExternado?”.

Wilmar Mejía cuestionó a Briceño - crédito redes sociales

No solo Briceño compartió viejas publicaciones del representante Hernán Cadavid, en que lo llama “fascista”. En dicho mensaje el congresista del Centro Democrático comenta lo siguiente: “Dice “chulo” que él ha tenido acercamiento con ilegales cuando lo paran en la carretera en campañas políticas Cualquiera sabe que este sujeto está mintiendo en forma grotesca Tiene que salir de la @UdeA y de todo Obviamente la @FiscaliaCol duerme ante esto".

Hernán Cadavid también compartió una vieja publicación de Mejía - crédito @hernancadavidma

Respecto a las investigaciones en curso, Wilmar Mejía se refirió al tema durante una entrevista en W Radio, donde expresó su disposición a afrontar el proceso y subrayó su voluntad de dar explicaciones claras: “Mi intención es ser transparente en mis opiniones, tanto antes como después de ocupar esta dirección, esa ha sido siempre mi forma de actuar. No pienso ocultarme”. Además, explicó los motivos detrás de su proceder: “No salí antes porque necesitaba pensar con calma, observar con detenimiento qué estaba ocurriendo y quiénes estaban implicados, así poder acudir a los medios con la tranquilidad y certeza que me caracteriza”.

