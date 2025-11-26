Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 26 de noviembre

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este miércoles 26 de noviembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I, El Pino.Lugar: De la Carrera 99 a la Carrera 111, entre la Calle 151 a la Calle 168.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar).Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Venecia, Venecia Occidental, Fátima, Muzú, San Vicente Ferrer.Lugar: De la Avenida Boyacá a la Avenida Carrera 53, entre la Avenida Calle 45A Sur a la Avenida Carrera 33.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Santo Domingo, Santa Viviana.Lugar: De la Calle 67 Sur a la Calle 76S, entre la Carrera 77C a la Carrera 74B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Los Tres Reyes, El Mirador de la Estancia, Perdomo Alto, Espino I, Espino, Santo Domingo, San Antonio Mirador, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Sierra Morena.Lugar: De la Calle 62G S a la Diagonal 75C S, entre la Carrera 77C a la Carrera 73J con Transversal 50.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.Lugar: Antigua: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33ANueva: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II, Saucedal y Tairona.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Fátima.Lugar: De la Calle 50B Sur a la Calle 51A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Volador: Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella Del Sur, Central De Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur, marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante, el Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur, La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.Quiba: Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera, Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo.Alpes II: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.Lugar: Afectación 1: De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18HAfectación 2: De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27UAfectación 3: De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.