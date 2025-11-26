Asesinato en Dosquebradas, Risaralda: hija mató a su madre luego de una discusión por la clave del WiFi

La discusión por el cambio de clave del wifi desencadenó el trágico ataque de una hija a su madre en Puerto Nuevo - crédito Colprensa

La conmoción se apoderó de Dosquebradas (Risaralda) por el fallecimiento de Maryuri Gaspar, una mujer de 34 años, que perdió la vida luego de ser apuñalada por su hija de 18 años.

El incidente, que tuvo lugar el lunes 24 de noviembre en el barrio Puerto Nuevo, ha generado un profundo impacto en la comunidad de Risaralda.

Según las primeras informaciones recogidas por El Pereirano, la decisión de Maryuri Gaspar de cambiar la clave del wifi en su hogar desencadenó una serie de discusiones con su hija, quien pasaba largas horas utilizando el teléfono móvil.

Tras percatarse de la modificación en el acceso a internet, la joven confrontó a su madre y abandonó la vivienda. Horas después, regresó y la disputa se reanudó, alcanzando un punto crítico cuando la hija tomó un cuchillo de la cocina y atacó a Maryuri.

Vecinos y allegados relatan antecedentes de discusiones y agresiones previas entre madre e hija en el hogar de Dosquebradas

El hijo menor de la víctima, de diecisiete años, trasladó a su madre en taxi hasta el hospital Santa Mónica de Dosquebradas. Allí, el personal médico confirmó que Maryuri Gaspar llegó sin signos vitales, lo que llevó a las autoridades a iniciar la búsqueda de la joven agresora, quien huyó del lugar tras el ataque.

Vecinos y allegados relataron a El Pereirano que las discusiones entre madre e hija no eran un hecho aislado. Según estos testimonios, en días previos ya se habían presentado enfrentamientos verbales y físicos entre ambas, aunque nadie imaginó que la situación pudiera derivar en un desenlace tan trágico.

“Días antes se habían presentado discusiones entre las dos mujeres y que incluía agresiones por parte de la hija a la madre”, detallaron personas cercanas a la familia al medio regional.

Por su parte, una tía de la víctima describió a Maryuri Gaspar como una persona alegre y trabajadora, sin conflictos con otras personas, y mencionó a al medio Q’hubo que recientemente había adquirido una motocicleta.

El operativo policial en Dosquebradas se mantiene activo ante la sospecha de que la joven agresora sigue en el municipio

El día del ataque, Maryuri había dedicado tiempo a pintar su casa y a colocar los adornos navideños, según relató su familiar.

La Policía informó que se activó un operativo especial para localizar a la joven de 18 años y que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía para esclarecer los detalles del caso.

Familiares de la víctima manifestaron a los medios que la joven estaría aún dentro del municipio, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.