Colombia

Asesinato en Dosquebradas, Risaralda: hija mató a su madre luego de una discusión por la clave del WiFi

La Policía y la Fiscalía buscan a una joven de 18 años señalada de atacar mortalmente a su madre luego de una disputa doméstica por el uso excesivo de internet

Guardar
La discusión por el cambio
La discusión por el cambio de clave del wifi desencadenó el trágico ataque de una hija a su madre en Puerto Nuevo - crédito Colprensa

La conmoción se apoderó de Dosquebradas (Risaralda) por el fallecimiento de Maryuri Gaspar, una mujer de 34 años, que perdió la vida luego de ser apuñalada por su hija de 18 años.

El incidente, que tuvo lugar el lunes 24 de noviembre en el barrio Puerto Nuevo, ha generado un profundo impacto en la comunidad de Risaralda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las primeras informaciones recogidas por El Pereirano, la decisión de Maryuri Gaspar de cambiar la clave del wifi en su hogar desencadenó una serie de discusiones con su hija, quien pasaba largas horas utilizando el teléfono móvil.

Tras percatarse de la modificación en el acceso a internet, la joven confrontó a su madre y abandonó la vivienda. Horas después, regresó y la disputa se reanudó, alcanzando un punto crítico cuando la hija tomó un cuchillo de la cocina y atacó a Maryuri.

Vecinos y allegados relatan antecedentes
Vecinos y allegados relatan antecedentes de discusiones y agresiones previas entre madre e hija en el hogar de Dosquebradas - crédito FB/ @GUA'I - TV

El hijo menor de la víctima, de diecisiete años, trasladó a su madre en taxi hasta el hospital Santa Mónica de Dosquebradas. Allí, el personal médico confirmó que Maryuri Gaspar llegó sin signos vitales, lo que llevó a las autoridades a iniciar la búsqueda de la joven agresora, quien huyó del lugar tras el ataque.

Vecinos y allegados relataron a El Pereirano que las discusiones entre madre e hija no eran un hecho aislado. Según estos testimonios, en días previos ya se habían presentado enfrentamientos verbales y físicos entre ambas, aunque nadie imaginó que la situación pudiera derivar en un desenlace tan trágico.

“Días antes se habían presentado discusiones entre las dos mujeres y que incluía agresiones por parte de la hija a la madre”, detallaron personas cercanas a la familia al medio regional.

Por su parte, una tía de la víctima describió a Maryuri Gaspar como una persona alegre y trabajadora, sin conflictos con otras personas, y mencionó a al medio Q’hubo que recientemente había adquirido una motocicleta.

El operativo policial en Dosquebradas
El operativo policial en Dosquebradas se mantiene activo ante la sospecha de que la joven agresora sigue en el municipio - crédito @PoliciaColombia/X

El día del ataque, Maryuri había dedicado tiempo a pintar su casa y a colocar los adornos navideños, según relató su familiar.

La Policía informó que se activó un operativo especial para localizar a la joven de 18 años y que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía para esclarecer los detalles del caso.

Familiares de la víctima manifestaron a los medios que la joven estaría aún dentro del municipio, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Temas Relacionados

Asesinato DosquebradasHija mató a madreCambio clave WiFiRisaraldaPolicíaFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Las etapas del duelo tras la muerte de un familiar, proceso tiende a ser más difícil cuando se trata de un hijo

En diálogo con Infobae Colombia, Paola Uribe mencionó las etapas del duelo en las que una persona debería pedir ayuda profesional

Las etapas del duelo tras

Quién es el padre Guillherme; el DJ y sacerdote que dará una fiesta de música electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “padre DJ”, se presentará por primera vez en Bogotá, el 28 de noviembre de 2025 en el Centro de Eventos Montevideo

Quién es el padre Guillherme;

Vicky Dávila arremetió contra Verónica Alcocer tras conocerse video de la primera dama en Suecia: “Nadie sabe de qué vive”

La primera dama de Colombia se encuentra en el centro de la polémica después de la difusión de un video en el que aparece saliendo de un establecimiento comercial en Estocolmo, Suecia

Vicky Dávila arremetió contra Verónica

Nueva reforma tributaria del Gobierno Petro podría reducir inversión y afectar el crecimiento en Colombia, aseguró Anif

Sectores económicos advierten que la ley de financiamiento del Gobierno podría aumentar los costos de insumos estratégicos, afectar la inversión y limitar el crecimiento en Colombia

Nueva reforma tributaria del Gobierno

Operativo del Ejército dio de baja a uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Las tropas del Ejército neutralizaron en combates a alias Cóndor, en zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba: tenía un prontuario criminal de terror

Operativo del Ejército dio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo del Ejército dio de

Operativo del Ejército dio de baja a uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala organizó velatón en

Giovanny Ayala organizó velatón en Villavicencio por la liberación de su hijo Miguel Ayala: “Una luz por la vida”

Hassam apareció en redes y reveló detalles sobre su salud que preocuparon a sus seguidores: “Cambio de aceite”

Hija de Daddy Yankee reveló que tenía prohibido escuchar música de Don Omar. “Ahora puedo”

Rating Colombia: así le fue al último capítulo de ‘MasterChef Celebrity 2025′

Set de ollas que ganó Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity’ cuesta una millonada

Deportes

Hora y dónde ver América

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes

Histórico del América de Cali criticó a directivos y jugadores por la situación deportiva del club: “Manejan sin conocimiento”

Fortaleza cambiará su nombre para el 2026: así se conocerá ahora a los ‘Amix’

Atlético Nacional estaría cerca de asegurar al juvenil Juan Manuel Rengifo, ídolo de la hinchada: “Están a mínimos detalles”

Sebastián Villa quiere volver a la selección Colombia y advierte a Néstor Lorenzo: “No voy a descansar hasta lograrlo”