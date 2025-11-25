Colombia

Resultados del Baloto lunes 24 de noviembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto divulgó los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este lunes 24 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigue si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: lunes 24 de noviembre de 2025.

Números ganadores: 8 9 10 30 37 2.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto realiza dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta 365 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

¿Cuál es la diferencia entre Baloto y Revancha?

Como todos los lunes, se llevó a cabo un sorteo de la Baloto (Pixabay)

Baloto y Revancha son dos modalidades de juegos de azar que se ofrecen en Colombia, sin embargo presentan diferencias importantes en cuanto a su funcionamiento y premios. El Baloto consiste en seleccionar seis números de un total de 43 y el objetivo es acertar la mayor cantidad posible para ganar premios, incluyendo un acumulado mayor que crece si nadie acierta los seis números. Este juego es muy popular por los grandes montos que puede alcanzar el premio mayor.

Por otro lado, Revancha es una modalidad que está vinculada directamente a Baloto y consiste en una segunda oportunidad para ganar. Cada boleto de Baloto incluye un número adicional para participar en Revancha, que funciona como un sorteo independiente pero que se realiza simultáneamente con Baloto. En esta modalidad se seleccionan cinco números de un total de 34 y el premio se basa en acertar la mayoría de ellos.

La principal diferencia entre ambos juegos de azar radica en la cantidad de números y el tipo de sorteo. Mientras Baloto es un sorteo principal con seis números y premios acumulados grandes, Revancha es un sorteo complementario con menos números y generalmente premios más pequeños pero adicionales, lo que ofrece a los jugadores una mayor oportunidad de ganar algún monto aunque no acierten en Baloto.

¿Cómo ganar en Baloto?

La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

Para jugar al Baloto necesita comprar un tiquete con un valor de 5.700 pesos, ya sea en el puesto de loterías o en la página web.

Posteriormente debe de elegirsu apuesta, es decir, cinco números sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16. Si no decide qué números escoger, no se preocupes, permite que la terminal de lotería genere sus números al azar.

Baloto cuenta con un acumulado multimillonario inicial de 4 mil millones de pesos los cuales se irán acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, hasta poder entregarlo a un nuevo multimillonario.

Para ganar el gran acumulado tiene que acertar a los seis números, sin embargo, puede hacerte de premios atinando a solo uno.

Si es ganador de alguno de los premios de Baloto no necesita la ayuda de ningun tercero para cobrarlo, sin importar el monto debes de cobrarlo directamente en un punto de venta o en la fiduciaria.

El premio es pagado al portador del tiquete original, es decir, a la persona que lo muestre en el punto de venta o en la fiduciaria, como ya se ha dicho anteriormente, el tiquete debe de estar en perfecto estado.

Para reclamar su premio únicamente necesita presentar el tiquete y tu documento de identificación.

Es importante mencionar que en ningún caso Baloto solicita dinero o cualquier tipo de remuneración para hacer efectivo el premio.

En cuanto a premios, Baloto asegura haber entregado más de 1.8 billones de pesos en premios a más de un centenar de colombianos ganadores.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Baloto terminan en asistencia pública. En este sentido, Baloto presume haber entregado 1.4 billones de pesos al sector salud en Colombia.

