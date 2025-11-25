Joven de 17 años confesó el asesinato de una mujer de 20 años que fue encontrada en un riachuelo en Boyacá

El cuerpo de la joven fue encontrado en las cercanías de la vereda La Hamaca, municipio de Soratá - crédito Luis González/ Reuters y Google Maps

Durante las horas de la mañana del lunes 24 de noviembre de 2025, las autoridades hallaron inerte el cuerpo de Lucía Pedrozo, una joven de aproximadamente 20 años, dentro de un reservorio de agua en una finca de la vereda Puente Hamaca, jurisdicción del municipio de Soracá, en el departamento de Boyacá.

La información fue confirmada por la Policía Metropolitana de Tunja, y allí se conoció que el hallazgo se originó por una llamada a la línea de atención de la estación de Policía local, que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales en la zona rural.

En un primer momento, según reportó el diario Boyacá Sie7e Días, las autoridades consideraron la posibilidad de un accidente, pero tras la inspección y recolección de pruebas por parte de la Seccional de Investigación Criminal, los indicios apuntaron a un posible homicidio.

Según explicó el teniente coronel Carlos Cárdenas, “se pudo establecer que no se trataría de un accidente, sino posiblemente de un homicidio”, resultado de las labores de verificación en el sitio.

Las autoridades capturaron al joven que se entregó por la muerte de Pedrozo - crédito Pexels

Esta hipótesis preliminar fue constatada luego de que, horas después del hallazgo, un adolescente de 17 años se presentó voluntariamente ante las autoridades y confesó ser el responsable del crimen.

El menor quedó bajo disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, mientras la Fiscalía orienta el proceso judicial. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar el contexto del caso.

Nueva víctima de feminicidio en Tocaima, Cundinamarca: mujer fue asesinada mientras dormía

Ana Alejandra Ricardo Calderón, de 37 años, fue identificada como la más reciente víctima de feminicidio en el municipio de Tocaima, Cundinamarca.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 22 de noviembre, presuntamente a manos de su pareja sentimental.

Vecinos del barrio Tierra Grata alertaron a la Policía sobre la presencia de un cuerpo sin vida en una vivienda del sector. Funcionarios de la fuerza pública acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo de la víctima, quien presentaba signos de violencia.

La mujer fue hallada sin vida en su lugar de residencia - crédito Conexión Enigma

El alcalde de Tocaima, Hernán Herrera, informó que el presunto agresor habría atacado a Ricardo Calderón mientras dormía, aprovechando su estado de indefensión.

El principal sospechoso, identificado como Edgar Cantón de 56 años, huyó del sitio en una motocicleta después del ataque. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para ubicar y capturar al señalado responsable.

Sobre el hecho, el alcalde Herrera señaló: “Llamamos a la cordialidad, a la gente, a todos los ciudadanos porque estos son hechos lamentables que como administración rechazamos enfáticamente”.

Durante la jornada del lunes 24 de noviembre se realizaron las honras fúnebres de Ana Alejandra Ricardo. El feminicidio de la mujer se suma a los 13 casos reportados en Cundinamarca durante 2025, cifra que refleja la persistencia de este flagelo en el departamento.

El año pasado, según los reportes oficiales, se contabilizaron 19 feminicidios en Cundinamarca, siendo Soacha el municipio con mayor incidencia.

De manera paralela, se conoció que en Guarinocito, La Dorada, Caldas, Luisa Ricaurte fue asesinada. Se trata de una mujer reconocida en la comunidad por su dedicación a sus tres hijos y su esfuerzo diario.

El hecho provocó rechazo y dolor en la región, pues ocurrió cuando su expareja sentimental la atacó con un arma blanca, causándole múltiples heridas. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Félix, donde falleció horas después, según informó Caracol Radio.

La mujer dejó a tres hijos huérfanos - crédito Cuartoscuro

La reacción de las autoridades locales no se hizo esperar. Yeimmi Moncada, secretaria de inclusión e integridad social de La Dorada, expresó el repudio institucional ante este crimen y detalló las acciones de acompañamiento a la familia de la víctima.

Moncada declaró al medio: “Rechazamos la violencia contra la mujer. Desde la secretaría, con nuestro enlace desde la Casa de la mujer empoderada, hemos atendido cerca de 1.000 mujeres que acompañamos en programas y campañas contra la violencia, independencia laboral, fortalecimiento de ellas mismas, entre otros aspectos”.