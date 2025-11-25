Gustavo Petro acudió a la Corte Suprema para la audiencia de conciliación contra Miguel Polo Polo

La denuncia presentada por el presidente Petro contra Polo Polo por injuria, calumnia y hostigamiento agravado marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Ejecutivo - crédito Presidencia y Colprensa

El presidente Gustavo Petro llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de conciliación convocada respecto a su denuncia contra el representante Miguel Polo Polo.

La sesión, a cargo del magistrado Francisco Farfán, busca determinar si el caso continúa por vía penal o si las partes logran llegar a un acuerdo.

La denuncia interpuesta por Petro acusa a Polo Polo de los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado. El representante fue señalado tras realizar afirmaciones en las que responsabilizó al mandatario por el magnicidio del senador Miguel Uribe.

Según la información judicial, las declaraciones del congresista motivaron el recurso del jefe de Estado ante la justicia ordinaria.