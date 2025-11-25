Francia Márquez le contestó a Vicky Dávila por controversia sobre ‘Calarcá’: “No sé si usted y su familia han tenido vínculos con criminales”

Francia Márquez rechazó las insinuaciones sobre presuntos nexos con grupos armados, luego de que material decomisado a disidentes de las Farc reavivara el debate sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022 - crédito Vicky Davila/Facebook - Vicepresidencia

Material recuperado de computadoras y equipos electrónicos decomisados en 2024 a integrantes de facciones disidentes bajo el liderazgo de alias Calarcá —elementos que aún se encuentran bajo custodia de la Fiscalía— abrió nuevamente un tema delicado para el Ejecutivo.

Entre una extensa cantidad de archivos, imágenes y mensajes, figuran referencias que relacionan a líderes de las disidencias de las Farc con un supuesto mecanismo de apoyo financiero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En varios de esos registros se menciona también a Francia Márquez, actual vicepresidenta.

A raíz de esta información, la precandidata presidencial Vicky Dávila publicó en su cuenta de X un mensaje en el que cuestiona tanto al presidente Gustavo Petro como a Francia Márquez. La vicepresidenta respondió, también a través de esa red social, y afirmó: “No sé y no me consta si usted y su familia han tenido vínculos con grupos criminales”.

Y es que, Noticias Caracol reveló una conversación sostenida entre Yeison Ojeda, conocido como Danilo Alvizú, quien dirige el frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc que operan en las zonas de Putumayo y Caquetá, e Iván Mordisco, que en esa etapa encabezaba la estructura armada.

“Yo tengo ganas de tumbar a Petro, con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas”, se lee en la comunicación antes mencionada.

En ese contexto, en su mensaje, la periodista Vicky Dávila de forma directa al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, y sugirió la existencia de un acuerdo entre la campaña presidencial y las disidencias de las Farc. Hizo referencia a los contenidos publicados por el medio antes mencionados sobre los presuntos diálogos entre miembros de la organización armada. Además, tildó al actual Gobierno de promover un “narcoestado”.

La vicepresidenta Francia Márquez respondió de forma enfática a los señalamientos que realizó la periodista Vicky Dávila en redes sociales. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, la funcionaria rechazó cualquier relación con grupos armados ilegales y recordó que tanto ella como su familia han sido víctimas directas de la violencia de estos actores. De igual manera, hizo referencia a los rumores que circulan sobre eventuales nexos de la propia periodista y su entorno familiar, aunque puntualizó que no tiene conocimiento sobre la veracidad de esas afirmaciones.

“Señora @VickyDavilaH yo no sé y no me consta si usted y su familia han tenido vínculos con grupos criminales como se dice públicamente. Pero de lo que sí estoy segurísima es que yo jamás he tenido vínculos con ningún grupo armado ilegal, por el contrario, junto a mi familia y mi pueblo hemos sido víctimas”, dijo.