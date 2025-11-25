Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este martes 25 de noviembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 68 a la Calle 70B, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.Barrios: Venecia, Fátima.Lugar: De la Avenida Calle 45A Sur a la Calle 52G Sur, entre la Avenida Carrera 33 a la Avenida Carrera 53.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa Centro.Lugar: De la Calle 58 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 80 a la Carrera 82A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Soacha.Barrios: Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82ªDe la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A SurDe la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F SurDe la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Fontibón.Barrios: Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja.Lugar: De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de Hidrante y Válvula

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

