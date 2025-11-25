Director de Inteligencia Estratégica de la DNI negó las acusaciones por escándalo de chats con las disidencias

Wilmar Mejía rechaza acusaciones de vínculos con disidencias de las FARC en comunicado oficial de la DNI - crédito composición fotográfica

El reciente pronunciamiento de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, marcó un nuevo capítulo en la controversia que lo vincula con las disidencias de las Farc.

En un comunicado oficial, el funcionario rechazó categóricamente las acusaciones que lo señalan por supuestas reuniones y colaboraciones con grupos armados ilegales, así como por su presunta implicación en el escándalo de los chats relacionados con las disidencias de alias Calarcá.

Mejía negó haber sostenido encuentros con integrantes de las disidencias de las Farc o haber recibido instrucciones del presidente Gustavo Petro para reunirse con personas al margen de la ley.

En su declaración, enfatizó: “Desmiento de manera enfática mi participación en cualquier reunión destinada a compartir información de inteligencia que beneficie a grupos criminales”.

Esta afirmación busca despejar las dudas generadas en torno a su papel dentro de la estructura de inteligencia del Estado y su posible relación con organizaciones ilegales.

El director de Inteligencia Estratégica también rechazó cualquier vínculo con la creación de empresas de seguridad, así como con la gestión para la adquisición de armas, municiones o explosivos.

Además, negó haber influido en trámites o reuniones con funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia Privada, desmarcándose de cualquier intento de manipulación institucional en beneficio de intereses ajenos a la legalidad.

Por último, Mejía aseguró que no intervino en la promoción de pactos de no agresión entre unidades militares y grupos armados ilegales en el territorio nacional. Con este pronunciamiento, el funcionario busca distanciarse de las versiones que lo involucran en acuerdos o negociaciones con actores armados fuera del marco legal.

