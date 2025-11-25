Colombia

Director de Inteligencia Estratégica de la DNI negó las acusaciones por escándalo de chats con las disidencias

Wilmar Mejía asegura que no sostuvo encuentros ni recibió instrucciones para reunirse con miembros de grupos al margen de la ley, buscando disipar dudas sobre su gestión en la entidad

Guardar
Wilmar Mejía rechaza acusaciones de
Wilmar Mejía rechaza acusaciones de vínculos con disidencias de las FARC en comunicado oficial de la DNI - crédito composición fotográfica

El reciente pronunciamiento de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, marcó un nuevo capítulo en la controversia que lo vincula con las disidencias de las Farc.

En un comunicado oficial, el funcionario rechazó categóricamente las acusaciones que lo señalan por supuestas reuniones y colaboraciones con grupos armados ilegales, así como por su presunta implicación en el escándalo de los chats relacionados con las disidencias de alias Calarcá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mejía negó haber sostenido encuentros con integrantes de las disidencias de las Farc o haber recibido instrucciones del presidente Gustavo Petro para reunirse con personas al margen de la ley.

En su declaración, enfatizó: “Desmiento de manera enfática mi participación en cualquier reunión destinada a compartir información de inteligencia que beneficie a grupos criminales”.

Esta afirmación busca despejar las dudas generadas en torno a su papel dentro de la estructura de inteligencia del Estado y su posible relación con organizaciones ilegales.

El director de Inteligencia Estratégica también rechazó cualquier vínculo con la creación de empresas de seguridad, así como con la gestión para la adquisición de armas, municiones o explosivos.

Además, negó haber influido en trámites o reuniones con funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia Privada, desmarcándose de cualquier intento de manipulación institucional en beneficio de intereses ajenos a la legalidad.

Por último, Mejía aseguró que no intervino en la promoción de pactos de no agresión entre unidades militares y grupos armados ilegales en el territorio nacional. Con este pronunciamiento, el funcionario busca distanciarse de las versiones que lo involucran en acuerdos o negociaciones con actores armados fuera del marco legal.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Wilmar MejíaDisidencias de las FARCDNIEscándalo de chatsColombia-Noticias

Más Noticias

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y de Betsy Liliana, e involucrada en pelea con Dayana Jaimes, incursionará en la política

La mujer, que ha protagonizado un fuerte rifirrafe con la viuda del cantante Martín Elías, que tuvo una relación amorosa con su exesposo, dio el salto a la arena electoral y buscará convertirse en parlamentaria a partir de 2026

Lily Díaz, hija de Diomedes

EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

Los participantes eliminados llegaron para apoyar a las famosas en el último reto

EN VIVO| Final de ‘MasterChef

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

El volante antioqueño ingresó en el segundo tiempo del duelo entre los millonarios y la Acadé, que consiguió su tiquete a los cuartos de final de manera agónica

Juan Fernando Quintero anotó un

En video: protestas estudiantiles en Bogotá generaron bloqueos de movilidad y daños a la fachada de la Secretaría de Educación

Miles de usuarios del sistema de transporte resultaron perjudicados durante las manifestaciones que se registraron en el corredor de la calle 26

En video: protestas estudiantiles en

Así de bajo sería el aumento del salario mínimo de 2026 si se aprueba la propuesta que tienen las empresas más pequeñas

La negociación enfrenta a sindicatos, Gobierno y empresarios a la espera de las cifras de productividad laboral y presiones inflacionarias

Así de bajo sería el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO| Final de ‘MasterChef

EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Deportes

Juan Fernando Quintero anotó un

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos