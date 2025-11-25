‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

Las lágrimas del joven conmovieron al televidente - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI continúa emocionando a los televidentes, incluso, con los participantes que ingresaron en la última etapa. Uno de ellos es Pedro, integrante del equipo Neos, que compartió con su compañera Lina el profundo dolor que le causó la reciente muerte de su padre.

En medio de la preparación para una de las pruebas más exigentes del programa, el Box Negro, Pedro abrió su corazón y relató cómo este suceso cambió su vida y lo llevó a asumir nuevas responsabilidades familiares.

Durante el capítulo 97, los participantes sentenciados se encontraban en vísperas de una eliminación, lo que llevó a que varios de ellos reflexionaran sobre sus vivencias previas al ingreso al reality.

Pedro, conocido por su fortaleza y nobleza, decidió contar a Lina la razón por la que inicialmente dudó en inscribirse en el programa. Explicó que, aunque muchos le animaron a participar por su agilidad y resistencia, él se sentía abrumado por la situación familiar tras la muerte de su padre, ocurrida cinco meses antes.

“A mí este año me han hecho esa propuesta, de por qué no me inscribo en el Desafío: ‘Tienes un porte bueno, eres ágil y tienes bastante aguante’. Y yo como que: ‘no, porque este año estoy un poco estresado y ocupado, por lo que pasó en mi casa’. Mi papá falleció hace cinco meses, quedé como cabeza de hogar ahí en la casa. Por algo Dios me tiene acá”, relató Pedro.

Su relato no solo conmovió a Lina, que no pudo contener las lágrimas, sino que reveló detalles sobre la vida de su padre. Según contó, su progenitor trabajaba como agricultor a pesar de tener una discapacidad física: “Mi papá era campesino y era incapacitado. No tenía una pierna y así trabajaba en el monte como agricultor, sembraba yuca, ñame, era un duro. Ahí fue que le causaron la muerte. Le picaron un poco de avispas y eso le causó un paro respiratorio, porque el veneno produce que te corta la respiración”, expresó.

Este testimonio se convirtió en ejemplo de la resiliencia del competidor, que confesó que suele soñar con su padre y, en ocasiones, imagina que su muerte no fue real.

Lina, conmovida por la historia, expresó su admiración y le aseguró que, tras superar tanto dolor, la vida le deparaba grandes cosas. Finalmente, Pedro aclaró que le contó porque sintió confianza: “A mí no me gusta contarlo, que las cosas que me pasan yo no sé por qué yo te dije eso. No me gusta hacer que las personas sientan dolor por mí. Yo soy fuerte”.

El choque con Zambrano

La atención sobre Pedro no se limitó a su historia personal, debido a que el competidor se vio envuelto en una situación tensa con Zambrano, capitán del equipo Gamma y deportista olímpico, durante una prueba en el Box Rojo. El atleta olímpico protagonizó varios episodios de provocación y llegó a golpear a Pedro en repetidas ocasiones, lo que generó debate entre los seguidores del programa y la producción.

La madre de Pedro, llamada Joaquina, y su hermana Isabel, tuvieron una videollamada con los presentadores del programa matutino Día a Día Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez. Aunque el objetivo inicial era comentar el desempeño deportivo de Pedro, la conversación giró hacia el comportamiento de Zambrano.

Isabel defendió la capacidad de su hermano para manejar la presión y las provocaciones: “Zambrano es muy competitivo, pero qué pasa con Pedro, él es muy fuerte mentalmente, como que esas provocaciones a él ya no le afectan porque él ha boxeado toda su vida y tiene suficiente experiencia para manejar esas provocaciones. De pronto este es el juego de Zambrano, pero él ha sabido llevarlo de la mejor manera y de la única manera que él lo sabe hacer porque siempre ha sido así, un joven tranquilo, no le gustan los problemas”, afirmó la hermana durante la entrevista.

Joaquina, la madre de Pedro, también se refirió al impacto emocional que le produjo ver a su hijo llorar por la muerte de su padre en televisión. También aprovechó la ocasión para destacar las cualidades de Pedro, al que describió como una persona comprometida tanto con el deporte como con el apoyo a aquellos que buscan mejorar sus hábitos y adoptar una disciplina.