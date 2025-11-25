Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

El relato del participante y su choque con el deportista no pasaron desapercibidos para los televidentes

Guardar
Las lágrimas del joven conmovieron
Las lágrimas del joven conmovieron al televidente - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI continúa emocionando a los televidentes, incluso, con los participantes que ingresaron en la última etapa. Uno de ellos es Pedro, integrante del equipo Neos, que compartió con su compañera Lina el profundo dolor que le causó la reciente muerte de su padre.

En medio de la preparación para una de las pruebas más exigentes del programa, el Box Negro, Pedro abrió su corazón y relató cómo este suceso cambió su vida y lo llevó a asumir nuevas responsabilidades familiares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el capítulo 97, los participantes sentenciados se encontraban en vísperas de una eliminación, lo que llevó a que varios de ellos reflexionaran sobre sus vivencias previas al ingreso al reality.

El joven le contó a
El joven le contó a su compañera uno de los episodios más difíciles de su vida - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Pedro, conocido por su fortaleza y nobleza, decidió contar a Lina la razón por la que inicialmente dudó en inscribirse en el programa. Explicó que, aunque muchos le animaron a participar por su agilidad y resistencia, él se sentía abrumado por la situación familiar tras la muerte de su padre, ocurrida cinco meses antes.

“A mí este año me han hecho esa propuesta, de por qué no me inscribo en el Desafío: ‘Tienes un porte bueno, eres ágil y tienes bastante aguante’. Y yo como que: ‘no, porque este año estoy un poco estresado y ocupado, por lo que pasó en mi casa’. Mi papá falleció hace cinco meses, quedé como cabeza de hogar ahí en la casa. Por algo Dios me tiene acá”, relató Pedro.

Su relato no solo conmovió a Lina, que no pudo contener las lágrimas, sino que reveló detalles sobre la vida de su padre. Según contó, su progenitor trabajaba como agricultor a pesar de tener una discapacidad física: “Mi papá era campesino y era incapacitado. No tenía una pierna y así trabajaba en el monte como agricultor, sembraba yuca, ñame, era un duro. Ahí fue que le causaron la muerte. Le picaron un poco de avispas y eso le causó un paro respiratorio, porque el veneno produce que te corta la respiración”, expresó.

Este testimonio se convirtió en ejemplo de la resiliencia del competidor, que confesó que suele soñar con su padre y, en ocasiones, imagina que su muerte no fue real.

Lina, conmovida por la historia, expresó su admiración y le aseguró que, tras superar tanto dolor, la vida le deparaba grandes cosas. Finalmente, Pedro aclaró que le contó porque sintió confianza: “A mí no me gusta contarlo, que las cosas que me pasan yo no sé por qué yo te dije eso. No me gusta hacer que las personas sientan dolor por mí. Yo soy fuerte”.

El choque con Zambrano

Anthony Zambrano es reconocido por
Anthony Zambrano es reconocido por las peleas con los demás participantes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La atención sobre Pedro no se limitó a su historia personal, debido a que el competidor se vio envuelto en una situación tensa con Zambrano, capitán del equipo Gamma y deportista olímpico, durante una prueba en el Box Rojo. El atleta olímpico protagonizó varios episodios de provocación y llegó a golpear a Pedro en repetidas ocasiones, lo que generó debate entre los seguidores del programa y la producción.

La madre de Pedro, llamada Joaquina, y su hermana Isabel, tuvieron una videollamada con los presentadores del programa matutino Día a Día Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez. Aunque el objetivo inicial era comentar el desempeño deportivo de Pedro, la conversación giró hacia el comportamiento de Zambrano.

Isabel defendió la capacidad de su hermano para manejar la presión y las provocaciones: “Zambrano es muy competitivo, pero qué pasa con Pedro, él es muy fuerte mentalmente, como que esas provocaciones a él ya no le afectan porque él ha boxeado toda su vida y tiene suficiente experiencia para manejar esas provocaciones. De pronto este es el juego de Zambrano, pero él ha sabido llevarlo de la mejor manera y de la única manera que él lo sabe hacer porque siempre ha sido así, un joven tranquilo, no le gustan los problemas”, afirmó la hermana durante la entrevista.

Joaquina, la madre de Pedro, también se refirió al impacto emocional que le produjo ver a su hijo llorar por la muerte de su padre en televisión. También aprovechó la ocasión para destacar las cualidades de Pedro, al que describió como una persona comprometida tanto con el deporte como con el apoyo a aquellos que buscan mejorar sus hábitos y adoptar una disciplina.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIDesafío hoyDesafío en vivoDesafío capítulo hoyColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: todas las finalistas son mujeres

Los participantes eliminados llegaron para apoyar a las famosas en el último reto

Así fue la primera jornada

Colombia recibió respaldo clave de senadores de EE. UU. en la lucha antidrogas: “Una nación por sí sola no puede ganar”

Pedro Sánchez Suárez presentó un balance detallado sobre acciones contra el tráfico de drogas, enfatizando la urgencia de respuestas internacionales coordinadas y la relevancia de la cooperación con Washington para frenar economías ilícitas

Colombia recibió respaldo clave de

Pasaje TransMilenio para 2026: gerente del sistema justificó el incremento tarifario y aclaró qué pasará con los subsidios

María Fernanda Ortiz argumentó que el alza responde a aumentos en energéticos y salarios, mientras aseguró que se mantendrán los subsidios para sectores vulnerables y se reforzará la flota con nuevos buses eléctricos

Pasaje TransMilenio para 2026: gerente

Petro reconoció como negociador de paz a uno de los señalados del ataque al helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi

En medio de la controversia por lo que serían las presuntas filtraciones de las disidencias de las Farc a estructuras del Estado, se conoció una nueva designación como gestor de uno de los miembros del frente 36; separado de los hombres de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá

Petro reconoció como negociador de

Dian lanzó feria nacional para saldar deudas tributarias: 43.000 contribuyentes podrán regularizar sus impuestos

La estrategia incluye atención sin filas, orientación sobre trámites tributarios y facilidades de pago, con el objetivo de reducir la morosidad y proteger el patrimonio de ciudadanos y empresas en todo el país

Dian lanzó feria nacional para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Así fue la primera jornada

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: todas las finalistas son mujeres

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Deportes

Campeón con el Millonarios de

Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”