Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 25 de noviembre

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes de luz que realizará este martes 25 de noviembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal, Pajonal La Unión y sectores de Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Nuevo Girón, Villa del Sol, Corregimiento Chocoita, Veredas Llanadas, Llano Grande, Motoso, Pantano, Cantalta, Chocoa, Chocoita, Peñas, algunos sectores de Barbosa, La Parroquia, Ruitoque, Cedro, Palogordo y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Tambo Redondo, La Bodega, Pamplona y sectores de La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Piedras Negras, La Laguna y La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Arrugas, Llana Fría, Guadual, Alto Viento, Albania, Palmira, Esmeralda, Taguales, El León, Llana Caliente, Mérida, Naranjito, Vizcaína, La Tempestuosa, Barro Amarillo, Nueva Granada, Pamplona, Agua Blanca, Primavera, Santa Rosa, Pertrecho, La Colorada, Guamales, Pradera, Campo Hermoso, Marcito y Palestina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas Chimita, Unión Del Norte, Unión Del Sur y sectores de La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Urbanizaciones Guayacanes y Villa Luz, Corregimiento La Fuente Urbano, Veredas Las Flores, Carrizal, Chocoa, San Isidro, Cuchilla De San Pablo, El Batan, Las Flores, Loma Redonda, La Pera, Piedra Blanca, La Guayana, Coscal, Monte Negro, Las Puentes, Mata De Cacao y algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Galán.

Sector(es): Casco Urbano, veredas Buenavista, Plazuela, Las Vueltas, La Aguada, El Hobo, La Mesa, El Alto, San Isidro, El Cedral, Colmenas, Siberia, Santa Barbara, Clavellinas, Boquerón y Hoya Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores del casco urbano, Veredas Iberia, Estanquito, Bajo Jordan, San Pedro Centro, San Pedro Opón, Plan de Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Corinto, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía de Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Las Palmas, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza y La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Villa Olímpica, barrios Coviba, 20 De Enero, La Libertad, El Rosario; y, sectores de La Floresta, Santa Isabel y la vereda Campo Gala.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cayumba sector Extractora Central.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Sabaneta; y sectores de La Moneda y La Gómez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Centro poblado La Pampa y sectores de la vereda Kilometro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Monte Oscuro, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Tubavita, Pena Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio Las Ferias sector de la carrera 10 con calle 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio Marsella sectores de la calle 16 con carreras 10,11 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio Unidos sectores de la carrera 15 entre calles 2 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Cañaveral Coomultrasan y Marsella.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Yarima sectores de la calle 12 con carrera 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Grande y Santa Rosa de los Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio Las Ferias sectores de la carrera 11 con calles 5A,5B,5C,6,6A y 6B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio San Jorge sectores de la carrera 11 con calles 12, 13 y 13a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas San Isidro y algunos sectores de San Emigdio y Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Parnaso sectores de las calles 63,64 y 65 con carreras 22a, 23 y 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Gómez Niño sectores de las calles 55 y 56 con carreras 14 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Centro poblado La Pampa y sectores de la vereda Kilometro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Fría y Cabrera Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arciniegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Porvenir, Alto Tesorito, Campo Alegre, Gualilo, Loma de Candela y El Filo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio 20 de Julio sectores de la carrera 13 con calle 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Nuevo Horizonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Treinta y Caño Doradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morrocoyes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sectores de las calles 52 y 52a con carrera 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Sabaneta; y sectores de La Moneda y La Gómez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio San Jorge calle 14 # 10 - 37.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Corregimiento Kilómetro 36, así como sectores de las veredas Sabaneta y Kilómetro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Moneda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cayumba sector Extractora Central.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guineal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vainales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Terraza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Villa Olímpica, barrios Coviba, 20 De Enero, La Libertad, El Rosario; y, sectores de La Floresta, Santa Isabel y la vereda Campo Gala.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Guamito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Capellanía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Mompa y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Poazaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Covaria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Playón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Gad y Aser.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores del casco urbano, Veredas Iberia, Estanquito, Bajo Jordan, San Pedro Centro, San Pedro Opón, Plan de Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Corinto, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas El Carmen y algunos sectores de Borrascoso y Valparaiso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la calle 13 con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra del Rayo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tuli y Ayacucho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Las Palmas, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza y La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía de Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrios La Granja, 7 de abril, Villa Nueva y algunos sectores de la vereda kilómetro 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Libertad sectores de la calle 69 con carrearas 23, 23A y 24.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Playón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chochos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa de los Caballeros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chaguaca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Covaria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio 22 de Marzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sectores de la calle 53 con carrera 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:20

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gómez sectores de las calles 59A y 60 con carreras 19,19a y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sectores de las carreras 19 y 20 con calle 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 3, 3A, 4B 5,6 y 6ª con calles 3,4, 4ª,4B,5, 5ª, 6 y 6ª y algunos sectores de las veredas Los Laureles y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Monte Oscuro, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Tubavita, Pena Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Balzora, San José, Peña Morada, El Placer, El Centro, Santa Barbara, San Bernardo, San Rafael, Sogamoso y San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Palo Blanco, Paramito, Bellavista, San Javier, Mata de Guadua, Belmonte, La Plazuela, algunos sectores de Piedra Blanca, La Cacica, Santa Rosa y Cuchilla De San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Centro, La Esperanza, Santa Inés, Chanchón, Cantarranas, Los Medios y algunos sectores de Esmeralda, Palestina, Barro Amarillo y Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal, Pajonal La Unión y sectores de Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Piedras Negras, La Laguna y La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Tambo Redondo, La Bodega, Pamplona y sectores de La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas Chimita, Unión Del Norte, Unión Del Sur y sectores de La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Nuevo Mundo, Arrugas, Llana Fría, Guadual, Alto Viento, Albania, Palmira, Esmeralda, Taguales, El León, Llana Caliente, Mérida, Naranjito, Vizcaína, La Tempestuosa, Barro Amarillo, Nueva Granada, Pamplona, Agua Blanca, Primavera, Santa Rosa, Pertrecho, La Colorada, Guamales, Pradera, Campo Hermoso, Marcito y Palestina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Galán.

Sector(es): Casco Urbano, veredas Buenavista, Plazuela, Las Vueltas, La Aguada, El Hobo, La Mesa, El Alto, San Isidro, El Cedral, Colmenas, Siberia, Santa Barbara, Clavellinas, Boquerón y Hoya Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Urbanizaciones Guayacanes y Villa Luz, Corregimiento La Fuente Urbano, Veredas Las Flores, Carrizal, Chocoa, San Isidro, Cuchilla De San Pablo, El Batan, Las Flores, Loma Redonda, La Pera, Piedra Blanca, La Guayana, Coscal, Monte Negro, Las Puentes, Mata De Cacao y algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.