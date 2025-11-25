Colombia

Condenan a mujer que apuñaló a un hombre porque no le dio una moneda

La rápida reacción de la comunidad y la intervención policial evitaron consecuencias fatales

La mujer admitió su responsabilidad
La mujer admitió su responsabilidad y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía - crédito Pexels

Una mujer fue condenada a más de ocho años de prisión por intentar asesinar a un hombre en una calle del barrio García Rovira de Bucaramanga, después de que este se negara a darle una moneda que le pidió cuando se encontraba transitando por el sector.

La agresora fue identificada como Yessica Katherine Barrera, que admitió su responsabilidad en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, después de que fuera capturada en flagrancia por la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación, la sentencia fue dictada el lunes 24 de noviembre de 2025, después de que la señalada aceptara los cargos y en ella se estableció que Barrera tendrá que cumplir la pena en un centro carcelario.

Las autoridades verificarán el cumplimiento
Las autoridades verificarán el cumplimiento de la condena - crédito Colprensa

Asimismo, las autoridades explicaron que el ataque ocurrió el 17 de mayo de 2025, en el momento en el que un hombre de 30 años caminaba por una vía pública de Bucaramanga.

Barrera abordó al ciudadano y le pidió una moneda. Ante la negativa del ciudadano, la situación se tornó violenta, pues la mujer sacó un arma cortopunzante de sus prendas y lo hirió, provocando lesiones que pusieron en riesgo su vida, de acuerdo con el reporte médico de los especialistas que atendieron al afectado.

Cuando ocurrió la agresión, los medios locales reportaron que la reacción de algunos vecinos y la atención médica oportuna evitaron que el episodio terminara en una tragedia mayor. Y es que la intervención de la comunidad permitió que la víctima recibiera ayuda rápidamente, lo que resultó fundamental para salvarle la vida.

Asimismo, la Fiscalía confirmó en su comunicado oficial que pocos minutos después del ataque, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y encontraron a Barrera aún en la zona, por lo que los agentes procedieron a detenerla en flagrancia, asegurando la preservación de pruebas y la custodia de la agresora.

Varios casos similares se han
Varios casos similares se han presentado en el territorio nacional - crédito Colprensa

Las primeras diligencias policiales, junto con los elementos recopilados por la Fiscalía General de la Nación, orientaron la investigación hacia el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Durante el proceso judicial, el ente judicial presentó pruebas que sustentaron la acusación. Barrera, asesorada por su abogado, suscribió un preacuerdo en el que admitió haber agredido con un arma cortopunzante al ciudadano. El documento oficial del caso señaló que la decisión judicial se adoptó luego de que la sentenciada reconociera de manera libre y espontánea su responsabilidad en los hechos.

Esta fue la condena

Tras la verificación de las pruebas, el juez de conocimiento pudo verificar la gravedad del ataque y ante la decisión de la señalada de admitir la culpabilidad, determinó dictar una condena de 8 años y 3 meses de prisión.

La sentencia establece que Barrera deberá cumplir la pena en un establecimiento de reclusión, en atención a la naturaleza del delito y al compromiso adquirido al aceptar los cargos.

Con este caso, las autoridades buscan reafirmar que los delitos violentos cometidos en la vía pública serán objeto de sanción y no quedarán sin respuesta judicial, teniendo en cuenta la cantidad de ataques de este tipo que han ocurrido en el territorio nacional.

La condena debe ser pagada
La condena debe ser pagada en prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que se han conocido varios casos de habitantes de calle que arremeten en contra de los ciudadanos, debido a que ellos deciden no darles dinero en la calle y en el transporte público de las diferentes ciudades.

Sin embargo, hay otras razones detrás de estos ataques, como peleas previas y acciones de los criminales que no son pasadas por alto por la ciudadanía, como ocurrió en el caso de Esteban Yepes, el joven de 19 años, que fue asesinado por un habitante de calle en Itagüí, Antioquia, que lo atacó a puñaladas después de que la víctima le reclamara por patear a su perro.

