Colombia

Cayó ‘Máscara’, cabecilla del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína al Caribe colombiano: extorsionaba a comerciantes

Las autoridades detallaron que este sujeto tenía antecedentes judiciales por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza

Imagen de referencia - Alias
Imagen de referencia - Alias ‘Máscara’ habría operado durante al menos cuatro años en una subestructura del Clan del Golfo en esta región - crédito Colprensa

Un hombre identificado con el alias de Máscara, señalado como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en la región del Magdalena Medio, fue capturado en flagrancia.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en zona rural del municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército Nacional de Colombia.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro tres de la vía local, donde dos personas que se desplazaban en motocicleta intentaron eludir una orden de detención emitida por los uniformados. Tras una breve persecución, los agentes lograron interceptar a los sospechosos y, durante el registro, encontraron en su poder seis cartuchos calibre 38 mm, así como la motocicleta en la que se movilizaban.

Durante las verificaciones posteriores, la Policía Nacional confirmó que alias Máscara tenía vigente una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. Además, el detenido cuenta con antecedentes judiciales por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza, lo que refuerza su perfil como actor relevante dentro de la estructura criminal.

El informe oficial indica que el capturado habría desarrollado una trayectoria delictiva de al menos cuatro años en una subestructura del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con presencia en varios corregimientos de Puerto Wilches y en la región del Magdalena Medio colombiano.

Además, las autoridades mencionaron que este sujeto era responsable de coordinar actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial en varios municipios de la región, además de ordenar acciones violentas contra la población civil y la fuerza pública.

Junto a él, fue arrestada una mujer de 31 años, a quien se le atribuye el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

Tanto los detenidos como el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente fueron llevados ante un juez de control de garantías donde les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

