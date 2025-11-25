Cabal envió comunicación al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para pedir colaboración en investigación sobre presunta infiltración de ‘Calarcá’

La senadora solicitó al secretario de Estado estadounidense colaboración en las pesquisas sobre supuestos vínculos entre alias Calarcá, miembros del Gobierno y aportes financieros a la candidatura presidencial de Gustavo Petro - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Una investigación llevada a cabo por Noticias Caracol expuso presuntas comunicaciones sostenidas entre líderes de las disidencias de las Farc, encabezadas por alias Calarcá, y representantes del Gobierno. El reporte mencionó además posibles contribuciones financieras a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

La difusión de esta información provocó debate respecto al desarrollo del proceso de paz promovido por el Gobierno.

Ante esta situación, la senadora opositora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de X que remitió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando apoyo en las indagaciones por la supuesta presencia de Alias Calarcá en el escenario político colombiano.

“Acabo de enviar comunicación al Secretario de Estado de EE. UU., @SecRubio, para solicitar su cooperación en investigación para establecer los nexos que habría entre las FARC de alias Calarcá, la campaña Petro y miembros de su gobierno”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.