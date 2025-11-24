Colombia

Ministro de Defensa ordenó investigaciones por presunta filtración de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Gobierno y Vicky Dávila reaccionó fuerte: “Cínico”

El ministro Pedro Sánchez ordenó una investigación, por la revelación de chats, cartas y fotografías que evidenciarían acuerdos y filtraciones con el grupo armado en distintas zonas del país

Vicky Dávila, precandidata presidencial; Pedro
Vicky Dávila, precandidata presidencial; Pedro Sánchez, ministro de Defensa - crédito Vicky Dávila/Facebook/Luisa González/REUTERS

La precandidata presidencial Vicky Dávila respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que solicitó una investigación tras el informe de Noticias Caracol sobre los presuntos archivos secretos de alias Calarcá en el Gobierno nacional, los cuales revelarían supuestos contactos entre este cabecilla e integrantes del Estado y fuerza pública.

En su cuenta de X, la periodista afirmó que Sánchez “es un cínico” por solicitar una investigación.

Además, cuestionó al Gobierno por el operativo contra alias Calarcá y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

“El ministro de Defensa Pedro Sánchez es un cínico. Como así que van a investigar, si ya los periodistas investigaron lo que ustedes no quisieron investigar en más de un año, después del operativo contra Calarcá, a quien dejaron libre. La fiscal de Petro tampoco investigó nada", señaló Vicky Dávila.

Vicky Dávila afirmó que Pedro
Vicky Dávila afirmó que Pedro Sánchez “es un cínico” por solicitar una investigación ante las revelaciones de Noticias Caracol - crédito Colprensa

Según la precandidata presidencial, las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa “insultan la inteligencia de los ciudadanos”.

“Peor aún cuando dice Sánchez que tomarán decisiones cuando terminen las investigaciones. De verdad, nos creen tontos. Insultan la inteligencia de los ciudadanos”, aseveró Dávila.

Vicky Dávila señaló que si existe algún general involucrado, este debe ser retirado de su cargo y se procesado ante la justicia.

“Si hay un general como Huertas con relaciones tan peligrosas con las Disidencias de la Farc, según las revelaciones de Noticias Caracol ustedes tienen que retirarlo y que responda ante la justicia", aseveró la periodista.

La precandidata presidencial se preguntó qué hacer con la persona que está a cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Asimismo, catalogó al Gobierno nacional de “corrupto” y “mafioso”.

“Y qué hacemos con el tipo que manda en la DNI que define ascensos y retiros, y con Petro y con Francia… qué asco todo lo que representa este Gobierno corrupto y mafioso”, aseveró la precandidata presidencial.

Declaraciones de Vicky Dávila contra
Declaraciones de Vicky Dávila contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @VickyDavilaH/X

Qué dijo Pedro Sánchez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ratificó el compromiso del Gobierno con la legalidad después de un reportaje de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios y las disidencias de las Farc.

Sánchez instruyó una investigación exhaustiva y aseguró la cooperación total con la Fiscalía, enfatizando que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública”.

“La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”, escribió Sánchez en sus redes sociales, donde también señaló que el Ministerio actuará bajo los principios de transparencia y legalidad.

Añadió: “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria”. Para el ministro, quienes incumplan con la Constitución enfrentarán consecuencias legales.

Pedro Sánchez aseguró que ningún
Pedro Sánchez aseguró que ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro del sector Defensa - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez identificó a alias Calarcá y a alias Iván Mordisco como delincuentes relacionados con delitos como reclutamiento de menores, secuestro, extorsión y narcotráfico.

Explicó que, aunque la orden de captura de Calarcá se encuentra suspendida por la Ley de Paz Total (Ley 2272) en el contexto de los diálogos permitidos, esa situación “no es un salvoconducto para delinquir”. Si la fuerza pública lo sorprende cometiendo algún delito, procederá a su captura inmediata.

La respuesta oficial incluye el apoyo a la Fiscalía, que cuenta con cerca de un centenar de dispositivos incautados a Calarcá donde figuran archivos y comunicaciones vinculadas al caso. El Ministerio de Defensa también recordó la habilitación de la línea gratuita 157 para denuncias de corrupción en la Fuerza Pública.

“La transparencia y la legitimidad son pilares no negociables”, afirmó Sánchez. Insistió en que, incluso bajo la Ley de Paz Total, cualquier delito cometido en flagrancia por miembros de grupos armados será sancionado conforme a la ley.

“Nuestros esfuerzos operacionales y de inteligencia no cesarán. La misión es proteger la vida y la integridad de la ciudadanía”, concluyó el ministro.

