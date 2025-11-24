Colombia

Taxista habría apuñalado a un peatón tras un reclamo en pleno centro de Medellín

El conductor de servicio público fue arrestado luego del alboroto que se formó en una de las vías más concurridas de la ciudad

La publicación desató revuelo entre la comunidad que pide justicia - crédito Denuncias Antioquia / X

La intolerancia vial volvió a sacudir el centro de Medellín, debido a que un taxista de 47 años fue capturado en flagrancia tras atacar con arma blanca a un peatón tras una acalorada discusión.

De acuerdo con reportes de los medios locales, el suceso se produjo en la carrera 57 con calle 48, donde el conductor habría reaccionado de manera violenta ante el reclamo de un ciudadano que, presuntamente, estuvo a punto de ser atropellado, según informó el medio local Alerta Paisa.

De acuerdo con la información publicada a través de las plataformas digitales, el conflicto se originó durante la jornada del 22 de noviembre de 2025 en el momento en el que el peatón increpó al taxista por haber cruzado un semáforo en rojo, lo que casi provoca un accidente.

Testigos citados por el mismo medio señalaron que el conductor respondió a la queja con agresividad, lanzando dos puñaladas contra el transeúnte.

Un hombre resultó lesionado tras
Un hombre resultó lesionado tras ser atacado por un taxista en el centro de la ciudad, luego de reclamarle por una presunta infracción de tránsito - crédito Freepik

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá acudió al lugar tras recibir el reporte desesperado de los ciudadanos sobre la riña. Al llegar, los agentes encontraron al ciudadano herido, que presentaba lesiones de arma blanca en el tórax y el antebrazo izquierdo.

Según el reporte policial recogido por los medios locales, las heridas no pusieron en riesgo la vida de la víctima, aunque el hecho se convirtió en un ejemplo de la importancia de la tolerancia entre todos los actores viales.

Debido a la gravedad del suceso, la persona agredida expresó su intención de presentar una denuncia formal en contra del irresponsable conductor, por lo que la ciudadanía en general pide que se realice una sanción justa para sentar un precedente y evitar que casos como estos vuelvan a repetirse.

Intolerancia vial

Otro caso similar ocurrió durante la mañana del 20 de noviembre, cuando la glorieta de Piedra Pintada en el norte de Ibagué (Tolima) fue escenario de un caso de violencia vial que involucró a varios conductores y dejó a un taxista herido. El episodio, que ocurrió frente a un establecimiento de comidas, fue presenciado por numerosos ciudadanos y quedó registrado en video.

Las autoridades atendieron la situación
Las autoridades atendieron la situación en plena vía pública - crédito Colprensa

El suceso se desató cuando una motocicleta impactó la parte trasera de un taxi Hyundai con placas TGV 329. El conductor del taxi descendió de su vehículo para confrontar al motociclista, lo que provocó una congestión vehicular en la zona. La situación, lejos de resolverse, se agravó rápidamente.

De acuerdo con la versión de un testigo, un conductor de un Volkswagen, aparentemente molesto por el trancón generado, embistió al taxista con su automóvil, arrojándolo al suelo. El impacto causó una herida en la cabeza del taxista, que comenzó a sangrar de inmediato, lo que llevó a la reacción de la comunidad, debido a que varios presentes rodearon al conductor agresor y a su acompañante, intentando impedir su huida.

A pesar de la intervención ciudadana, tanto el conductor del Volkswagen como su acompañante lograron escapar del lugar en el vehículo pocos minutos después. Mientras tanto, el motociclista implicado en el choque inicial continuó discutiendo con el taxista herido.

Varios sucesos con taxistas se
Varios sucesos con taxistas se han presentado en territorio nacional - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Al percatarse de la llegada de unidades de la Policía, el motociclista que impactó el taxi optó por abandonar la escena.

Sin embargo, testigos que se encontraban en el lugar y fueron citados por el medio El Irreverente informaron que, tras una breve persecución, la Policía logró interceptar al motociclista a varias cuadras del lugar del accidente.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre detenciones, la identidad de los involucrados ni el estado de salud del taxista, por lo que la comunidad está a tenta a los avances en el proceso judicial.

