Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este lunes 24 de noviembre

Este lunes 24 de noviembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Santa Barbara, Antonia Santos, Altos de Cañaveral, Yarima, El Palmar, El Paraíso y Altos del campestre en los sectores de las carreras 52, 52ª y 53 con calles 38, 38ª y 39.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, Corregimiento Villas De Palo Negro, así como sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada, El Santero; y sectores de Palonegro, Rayitos y Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimientos Meseta De San Rafael y La Fortuna, Veredas La Fortuna, Llanito Alto, La Raíz, Capote, La Arenosa, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Yacaranda, Sogamoso, El Zarzal, Meseta De San Rafael, Tapazón y Sabalo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Las Acacias, Veredas La Tempestuosa y Viscaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas Bocas y sectores de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tisquirama y Rio de Oro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanizaciones Balcón de la Sierra, Conalvivienda y Villas de San Patricio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 4,5,5B,6 y 7 con carreras 3,4,5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morro Recobo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Paula.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Enciso.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 5 con calles 3,4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Versalles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Urbanización Juan Vargas sector de la calle 17 con carreras 4,5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 8 con calle 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chucurí y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Casco Urbano y algunos sectores de las veredas Borbón,Esparta,Salinas, El Tope, Tahona, Chacara, Apure y Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Jarantiva y Montes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Gala y San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guadual.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio San Gil sectores de la carrera 4 con calle 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Silvestre y Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Yurbanización Primero de Abril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimientos Meseta De San Rafael y La Fortuna, Veredas La Fortuna, Llanito Alto, La Raíz, Capote, La Arenosa, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Yacaranda, Sogamoso, El Zarzal, Meseta De San Rafael, Tapazón y Sabalo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización 16 de Marzo manzanas J,K y L.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Las Acacias, Veredas La Tempestuosa y Viscaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Raiz y Cayumba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización La Paz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la Zona Industrial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 16A, 17,18 ,19 y 20 con calles 6,7,8,9,10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Centro Poblado Aguas Blancas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Vía Cimitarra Carbonera KM 1 B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guadual y Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, Corregimiento Villas De Palo Negro, así como sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada, El Santero; y sectores de Palonegro, Rayitos y Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Brisas de Nuevo Amanecer y sectores de Santa Barbara. Veredas La Esmeralda, Puyana, así como sectores de Cantabria, Betania, San Cayetano y El Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas Bocas y sectores de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pirita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa de Leyva y Barrio Yarima en el sector de la carrera 37ª con calle 41.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Santa Barbara, Antonia Santos, Altos de Cañaveral, Yarima, El Palmar, El Paraíso y Altos del campestre en los sectores de las carreras 52, 52ª y 53 con calles 38, 38ª y 39.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Semisa y Bajo Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Laguna y Menempa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Nuevo Girón sector 3 peatonal 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Acacias y San Carlos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Cerro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lss Joyas y Palo Blanco Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas Saltico, Sardinas Baja y algunos sectores de San Isidro, Sardinas y Culebrosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Fuente y El Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de al vereda Cañaveral Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Vereda Chinigua y algunos sectores de Montevideo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Cerro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cañaverales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de San Simón de la Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Plateado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Joaquin.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Villa de los Caballeros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.