Colombia

Sinuano Noche: revise los resultados del último sorteo del sábado 22 de noviembre

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Guardar
Los números ganadores de Sinuano
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

En el reciente sorteo de la lotería Sinuano Noche, los números seleccionados generaron muchas emociones entre sus afortunados ganadores. La Sinuano Noche, conocida por su regularidad nocturna, sigue cautivando a jugadores que confían en la suerte para transformar sus vidas.

La popularidad de este sorteo no es casualidad. Cada noche, miles de colombianos se preparan para conocer los números ganadores, soñando con que la suerte les sonría. La posibilidad de ganar un premio significativo es un atractivo poderoso que mantiene a los participantes fieles al sorteo.

A continuación los números ganadores

Los ganadores: 2, 7, 5, 7.

Fecha: 22 Noviembre 2025.

Premios y cuándo jugar Sinuano

El Sinuano Noche, un popular juego de lotería en Colombia, ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa. Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 20:30 horas.

Los jugadores que logran acertar los cuatro números ganadores pueden recibir hasta 4,500 veces el valor de su apuesta. Aquellos que acierten tres números obtendrán 400 veces lo apostado. Si el acierto es en dos números, la ganancia será 50 veces la apuesta inicial. Incluso con un solo número acertado, los participantes pueden quintuplicar su inversión.

El atractivo de El Sinuano Noche radica en las altas recompensas que ofrece, lo que lo convierte en una opción popular entre los aficionados a las loterías en el país. Este juego se ha consolidado como una tradición nocturna para muchos, quienes esperan con ansias los resultados cada noche.

La estructura de premios de este sorteo permite a los jugadores experimentar diferentes niveles de emoción y expectativa, dependiendo de cuántos números logren acertar. Esta dinámica ha contribuido a mantener el interés y la participación en el juego a lo largo del tiempo.

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

Temas Relacionados

Sinuano Nochecolombia-noticiasLotería Colombiacolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Atacan con explosivos el Batallón Especial Energético y Vial en Arauquita: autoridades entregan detalles

El Ejército Nacional confirmó que no hubo militares ni civiles heridos, y que tampoco se registraron daños en la estructura

Atacan con explosivos el Batallón

Magdalena vota este domingo bajo fuerte seguridad: Ejército despliega 1.650 soldados para la elección atípica

La jornada contará con estrictos controles electorales, biometría y presencia de organismos de vigilancia que buscan asegurar un proceso confiable en los 30 municipios del departamento

Magdalena vota este domingo bajo

Super Astro Sol y Luna resultados 22 de noviembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 mil veces la cantidad de su apuesta

Super Astro Sol y Luna

Chontico Noche, resultados del del último sorteo del sábado 22 noviembre

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Chontico Noche, resultados del del

Exdirector de la Aerocivil alerta sobre el riesgo de aislamiento aéreo para Colombia tras decisión de EE. UU. sobre Venezuela

Sergio París pidió activar mecanismos de coordinación internacional para evitar que la situación escale y afecte los flujos de carga, pasajeros y vuelos humanitarios

Exdirector de la Aerocivil alerta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Otro viernes de locos sigue

Otro viernes de locos sigue cautivando a los usuarios de Disney+ Colombia

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Shakira despidió a su sobrino de la gira mundial, este fue el motivo

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el GP de Las Vegas en Colombia: Norris en la cima, Verstappen al acecho y la lluvia como incógnita

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La selección Colombia jugaría un nuevo campeonato en Sudamérica: la Conmebol reveló detalles