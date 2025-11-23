Colombia

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 23 de noviembre

Conoce con anticipación los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Condominio Bélgica, La Campiña, Escuela Normal de Señoritas, Barrios Centro, La Colina, El Molino, San Cristóbal, Cabecera Del Llano, Cabecera Del Llano II Etapa, Mirador, San Marcos, Quinta Granada, San Luis, Habitantes de la Macarena, San Carlos, Granadillo, Halcón de Granada, Paseo Galicia y Pinares Campestre. Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal De Talao, Villa Concha, Villas de San Juan, Pinares De Granada, San Francisco, La Esperanza, Altos de Granada, Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Puerto Madero, Porta nova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Hoyo Grande, Hoyo Chiquito, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Bulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Los Cedros y Villa Marcela II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas Del Rio, Villas De Coaviconsa, Villanueva Del Campo, Navarra Real, La Feria, Villa Nueva, Habitares De La Macarena, La Cantera, Argentina Antigua, Castellana I Etapa, Candelaria I Etapa y Candelaria Antigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Monserrate, Camino Del Parque, Bellavista, Villas Del Rosario, Portal Del Valle, Los Cisnes; así como sectores de Villas De Navarra y La Tachuela. Corregimientos Los Curos, Sevilla, Paramito, Ciudad Teyuna; y las veredas Los Colorados, Pinchote, La Loma, El Polo, La Cuchilla, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas y El Recreo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Los Llanitos, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, Sevilla, La Palma, Meseta Grande, Faltriquera, Las Amarillas, Granadillo, Pajonal, Pajonal La Unión. Y, sectores de Santa Rita, El Guamo, Luanco, El Volador, El Fiscal, La Nevera y Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Barro Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena Y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificios Andes 41, Portobelho y barrio García Rovira en los sectores de las calles 37 y 41 con carreras 14, 15 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires, así como sectores Estanquito, Corinto y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, así como sectores de El Tagual y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Taladro y Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas la Sirena y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Veredas Arrumbazón San Pedro, San Benito y algunos sectores de El Playón, Rio Blanco y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Barrio Centro sectores de l acalle 12 entre carreras 9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Barrio Buenos Aires sectores de la calle 15 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificios Andes 41, Portobelho y barrio García Rovira en los sectores de las calles 37 y 41 con carreras 14, 15 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Gobernación de Santander y barrio García Rovira en los sectores de las calles 36,37 y 41 con carreras 11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Canime y El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Doradas, Puerto Santos y algunos sectores de Provincia, La Robada y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Bárbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Estrella y Chuspas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires, así como sectores Estanquito, Corinto y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas la Sirena y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera Del Llano sectores de la carrera 35 entre calles 46 y 48.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, así como sectores de El Tagual y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas El Carmen, así como sectores de Valparaiso y Borrascoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Maracaibo y Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Taladro y Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Veredas Arrumbazón San Pedro, San Benito y algunos sectores de El Playón, Rio Blanco y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Condominio Bélgica, La Campiña, Escuela Normal de Señoritas, Barrios Centro, La Colina, El Molino, San Cristóbal, Cabecera Del Llano, Cabecera Del Llano II Etapa, Mirador, San Marcos, Quinta Granada, San Luis, Habitantes de la Macarena, San Carlos, Granadillo, Halcón de Granada, Paseo Galicia y Pinares Campestre. Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal De Talao, Villa Concha, Villas de San Juan, Pinares De Granada, San Francisco, La Esperanza, Altos de Granada, Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Puerto Madero, Porta nova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Hoyo Grande, Hoyo Chiquito, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Bulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Los Cedros y Villa Marcela II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas Del Rio, Villas De Coaviconsa, Villanueva Del Campo, Navarra Real, La Feria, Villa Nueva, Habitares De La Macarena, La Cantera, Argentina Antigua, Castellana I Etapa, Candelaria I Etapa y Candelaria Antigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Monserrate, Camino Del Parque, Bellavista, Villas Del Rosario, Portal Del Valle, Los Cisnes; así como sectores de Villas De Navarra y La Tachuela. Corregimientos Los Curos, Sevilla, Paramito, Ciudad Teyuna; y las veredas Los Colorados, Pinchote, La Loma, El Polo, La Cuchilla, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas y El Recreo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Los Llanitos, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, Sevilla, La Palma, Meseta Grande, Faltriquera, Las Amarillas, Granadillo, Pajonal, Pajonal La Unión. Y, sectores de Santa Rita, El Guamo, Luanco, El Volador, El Fiscal, La Nevera y Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Barro Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

