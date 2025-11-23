Colombia

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

El llamado 'Rey de los agropecuarios' sorprendió al desmentir públicamente a su exnovia, usando fragmentos musicales y mensajes directos que han generado una ola de reacciones entre los seguidores de ambos

Guardar
El agropecuario le habría enviado una indirecta a Aida Victoria en redes sociales - crédito @rastreandofamosos/IG

La reciente ruptura entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano ha reavivado la controversia en redes sociales, impulsada por declaraciones directas y respuestas cargadas de ironía.

El llamado ‘Rey de los agropecuarios’ utilizó sus plataformas digitales para desafiar la versión pública de su expareja sobre el final de la relación, generando una ola de reacciones tanto de la empresaria como de sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Desde su caballo, Juan David Tejada reapareció con un mensaje que buscaba desmentir la narrativa de Aida Victoria: “Se acabó, y no precisamente por lo que ella cuenta”, afirmó Tejada en sus redes sociales.

Aida Victoria Merlano fue hospitalizada
Aida Victoria Merlano fue hospitalizada por un fuerte dolor provocado por complicaciones en sus paredes gástricas, según compartió en sus redes sociales - crédito aidavictoriam / Instagram

Acompañó sus palabras interpretando fragmentos de una canción que, según él, reflejaban el dolor y las razones detrás de la separación: “No voy a dejar que se acabe mi vida por un mal amor que dejó mil heridas, prefiero volver de nuevo a la cantina”.

El énfasis de Tejada se centró en la infidelidad, sugiriendo que ese habría sido el motivo real del quiebre: “Sí se acabó, ya se acabó, ¿llorar por quién? ¿Quién se murió? Si yo fui fiel, pero ella no, a la final no soy yo el que perdió”.

La respuesta de Aida Victoria Merlano no tardó en llegar y se manifestó a través de sus historias de Instagram, donde recurrió a la ironía para referirse a su expareja.

Aida Victoria Merlano le respondió
Aida Victoria Merlano le respondió a Juan David Tejada las indirectas que le envió a través de redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG

En un mensaje breve, expresó: “Qué encarte tan (emoji de sapo y perro)”, dejando clara su incomodidad ante la situación. Además, compartió un audio dirigido a Tejada en el que le sugería: “Ay acóstate a dormir, acóstate a dormiiiiiiir”.

La creadora de contenido también involucró a sus seguidores, proponiendo con sarcasmo: “Si nos organizamos afuera de Tigo le cortan el plan”.

Las reacciones del público se dividieron entre quienes criticaron a Tejada por reavivar la polémica y quienes defendieron su derecho a expresarse en redes sociales, argumentando que, al igual que Aida Victoria, él también tiene la posibilidad de compartir su versión de los hechos: “Esta pelea está mejor que la de Andrea Valdiri y Yina Calderón”; “yo no entiendo el afán de salir a pelear como viejas, si algo está diciendo él es porque ella no se portó bien, todos los ex son malos”, entre otros.

Así respondió a las críticas sobre su figura postparto

Aida Victoria Merlano, creadora de contenido e influencer barranquillera, generó debate en redes sociales tras publicar fotografías donde mostró su figura a cuatro meses de haber dado a luz. Las imágenes, en las que aparece con un abdomen plano y una silueta estilizada, provocaron una ola de comentarios entre admiración y escepticismo.

Aida Victoria Merlano causa sensación
Aida Victoria Merlano causa sensación por como luce su cuerpo tras convertirse en mamá - crédito @aidavictoriam/IG

Varios seguidores expresaron dudas sobre la autenticidad de su recuperación postparto e insinuaron que se habría sometido a una liposucción o retoques digitales para lograr ese aspecto físico.

Merlano respondió de manera directa a las críticas y rumores, negando cualquier procedimiento estético. En sus declaraciones, aseguró que el estado de su cuerpo se debe a la disciplina con el ejercicio y a una recuperación física basada en hábitos saludables.

Explicó que desde el primer momento utilizó faja posparto, realizó ejercicios hipopresivos y mantuvo una alimentación libre de lácteos y azúcar, elementos que, según su experiencia, la ayudaron a mejorar su figura. Además, aclaró que no recurrió a Photoshop ni presenta cicatrices de liposucción.

Aida Victoria Merlano sorprende con
Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras la maternidad - crédito @aidavictoriam/IG

La creadora de contenido también relató que el proceso de transformación incluyó aspectos personales y emocionales. Mencionó que una de las motivaciones para trabajar en su bienestar físico tuvo que ver con comentarios de su expareja, Juan David Tejada, quien le dijo que dejó de verla como mujer. Esta situación impulsó a Merlano a superarse y a enfocarse tanto en su estado físico como emocional tras el nacimiento de su hijo Emiliano.

En su mensaje, Merlano enfatizó la importancia de no generar expectativas irreales sobre el cuerpo posparto y defendió que la recuperación es posible con disciplina, pero reconoció que el cuerpo nunca vuelve a ser exactamente igual tras un embarazo.

Temas Relacionados

Juan David Tejada Aida Victoria Merlano Rey de los AgropecuariosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Germán Vargas Lleras criticó a Gustavo Petro por la corrupción y el clientelismo durante su Gobierno: “Conocía todo con antelación”

El exvicepresidente vinculó el aumento de la inseguridad y el clientelismo a la última etapa del mandato de Gustavo Petro

Germán Vargas Lleras criticó a

Así fue la celebración de los 113 años del Deportivo Cali: el decano de Colombia festejó entre hinchas, leyendas y campeonas

El cuadro azucarero tuvo su segundo encuentro de coleccionista en donde además varias leyendas del club fueron homenajeadas y recordadas por los hinchas presentes en la sede administrativa

Así fue la celebración de

Catherine Juvinao cuestionó a Mauricio Cárdenas por bailar champeta en acto político en Cartagena y el exministro le contestó: “Hay que hacer de todo”

El hoy precandidato presidencial fue visto bailando con una pobladora de Cartagena durante su acto de campaña en la capital colombiana; el exfuncionario ofreció disculpas por lo sucedido

Catherine Juvinao cuestionó a Mauricio

Empresa de medicamentos que Iván Duque “amarró” desde el 2022 volvió a quedarse con jugoso contrato pese a intentos del Gobierno Petro por tumbarlo

A pesar de órdenes presidenciales y procesos contractuales, compañías asociadas a la familia Char siguen dominando el abastecimiento de fármacos para la Policía Nacional, generando controversia y alertas sobre falta de competencia en el sector público

Empresa de medicamentos que Iván

Helipuertos en Guatapé deberán cerrar y trasladarse por fallo judicial

El Consejo de Estado dispuso medidas urgentes tras denuncias de comunidades rurales por contaminación acústica y riesgos asociados a la cercanía de helipuertos con viviendas, escuelas y zonas sensibles

Helipuertos en Guatapé deberán cerrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe conmovió a sus

Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al protagonizar un tierno baile con su hija Emilia: “Mímala”

Sara Corrales responde con fuerza a las críticas por hacer ejercicio durante su embarazo

Blessd sorprende en su segunda fecha en Bogotá y le regala una casa a una fan: así fue el emotivo momento

Otro viernes de locos sigue cautivando a los usuarios de Disney+ Colombia

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Deportes

Así fue la celebración de

Así fue la celebración de los 113 años del Deportivo Cali: el decano de Colombia festejó entre hinchas, leyendas y campeonas

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga

Colombia entra en la era de los estadios modernos: así van los proyectos en El Campín, el Atanasio Girardot y el Metropolitano

Hora y dónde ver el GP de Las Vegas en Colombia: Norris en la cima, Verstappen al acecho y la lluvia como incógnita