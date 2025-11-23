La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

El agropecuario le habría enviado una indirecta a Aida Victoria en redes sociales - crédito @rastreandofamosos/IG

La reciente ruptura entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano ha reavivado la controversia en redes sociales, impulsada por declaraciones directas y respuestas cargadas de ironía.

El llamado ‘Rey de los agropecuarios’ utilizó sus plataformas digitales para desafiar la versión pública de su expareja sobre el final de la relación, generando una ola de reacciones tanto de la empresaria como de sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Desde su caballo, Juan David Tejada reapareció con un mensaje que buscaba desmentir la narrativa de Aida Victoria: “Se acabó, y no precisamente por lo que ella cuenta”, afirmó Tejada en sus redes sociales.

Aida Victoria Merlano fue hospitalizada por un fuerte dolor provocado por complicaciones en sus paredes gástricas, según compartió en sus redes sociales - crédito aidavictoriam / Instagram

Acompañó sus palabras interpretando fragmentos de una canción que, según él, reflejaban el dolor y las razones detrás de la separación: “No voy a dejar que se acabe mi vida por un mal amor que dejó mil heridas, prefiero volver de nuevo a la cantina”.

El énfasis de Tejada se centró en la infidelidad, sugiriendo que ese habría sido el motivo real del quiebre: “Sí se acabó, ya se acabó, ¿llorar por quién? ¿Quién se murió? Si yo fui fiel, pero ella no, a la final no soy yo el que perdió”.

La respuesta de Aida Victoria Merlano no tardó en llegar y se manifestó a través de sus historias de Instagram, donde recurrió a la ironía para referirse a su expareja.

Aida Victoria Merlano le respondió a Juan David Tejada las indirectas que le envió a través de redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG

En un mensaje breve, expresó: “Qué encarte tan (emoji de sapo y perro)”, dejando clara su incomodidad ante la situación. Además, compartió un audio dirigido a Tejada en el que le sugería: “Ay acóstate a dormir, acóstate a dormiiiiiiir”.

La creadora de contenido también involucró a sus seguidores, proponiendo con sarcasmo: “Si nos organizamos afuera de Tigo le cortan el plan”.

Las reacciones del público se dividieron entre quienes criticaron a Tejada por reavivar la polémica y quienes defendieron su derecho a expresarse en redes sociales, argumentando que, al igual que Aida Victoria, él también tiene la posibilidad de compartir su versión de los hechos: “Esta pelea está mejor que la de Andrea Valdiri y Yina Calderón”; “yo no entiendo el afán de salir a pelear como viejas, si algo está diciendo él es porque ella no se portó bien, todos los ex son malos”, entre otros.

Así respondió a las críticas sobre su figura postparto

Aida Victoria Merlano, creadora de contenido e influencer barranquillera, generó debate en redes sociales tras publicar fotografías donde mostró su figura a cuatro meses de haber dado a luz. Las imágenes, en las que aparece con un abdomen plano y una silueta estilizada, provocaron una ola de comentarios entre admiración y escepticismo.

Aida Victoria Merlano causa sensación por como luce su cuerpo tras convertirse en mamá - crédito @aidavictoriam/IG

Varios seguidores expresaron dudas sobre la autenticidad de su recuperación postparto e insinuaron que se habría sometido a una liposucción o retoques digitales para lograr ese aspecto físico.

Merlano respondió de manera directa a las críticas y rumores, negando cualquier procedimiento estético. En sus declaraciones, aseguró que el estado de su cuerpo se debe a la disciplina con el ejercicio y a una recuperación física basada en hábitos saludables.

Explicó que desde el primer momento utilizó faja posparto, realizó ejercicios hipopresivos y mantuvo una alimentación libre de lácteos y azúcar, elementos que, según su experiencia, la ayudaron a mejorar su figura. Además, aclaró que no recurrió a Photoshop ni presenta cicatrices de liposucción.

Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras la maternidad - crédito @aidavictoriam/IG

La creadora de contenido también relató que el proceso de transformación incluyó aspectos personales y emocionales. Mencionó que una de las motivaciones para trabajar en su bienestar físico tuvo que ver con comentarios de su expareja, Juan David Tejada, quien le dijo que dejó de verla como mujer. Esta situación impulsó a Merlano a superarse y a enfocarse tanto en su estado físico como emocional tras el nacimiento de su hijo Emiliano.

En su mensaje, Merlano enfatizó la importancia de no generar expectativas irreales sobre el cuerpo posparto y defendió que la recuperación es posible con disciplina, pero reconoció que el cuerpo nunca vuelve a ser exactamente igual tras un embarazo.