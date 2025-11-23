Colombia

Gustavo Petro contestó las críticas del congresista de Estados Unidos Carlos Giménez: “Somos “hazmerreír” de multimillonarios ignorantes”

El presidente colombiano Gustavo Petro contestó a señalamientos del legislador estadounidense, defendiendo su gestión ante cuestionamientos sobre la imagen internacional del país

El mandatario colombiano reaccionó a mensajes de Carlos Giménez, defendiendo su postura y asegurando que Colombia no se someterá a presiones extranjeras tras las recientes controversias - crédito Presidencia y AFP

En el acto de inauguración del Multicampus Universitario de la Ladera en Cali el 21 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió directamente al senador estadounidense Marco Rubio a raíz de las críticas y advertencias que surgieron desde el Congreso de Estados Unidos sobre su administración. Petro expresó: “Si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la ¿Cómo es?, ¿la piyama naranja? Inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla”.

A raíz de estas declaraciones, se produjo un intercambio de mensajes en la red social X del mandatario colombiano con el congresista estadounidense Carlos Giménez.

Tras el pronunciamiento de Gustavo Petro durante la ceremonia en Cali, el representante estadounidense Carlos Gimenez reaccionó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Giménez criticó abiertamente al presidente colombiano, sugiriendo que sus palabras evidenciaban un comportamiento irresponsable. En su mensaje, remarcó lo que considera una mala imagen de Colombia en el ámbito internacional, debido a las declaraciones del jefe de Estado.

“Parece que a Petro se le fue la mano con la droga y el alcohol una vez más. Qué bochorno para el pueblo colombiano. Ha convertido a su país en el hazme reír de la región”, contestó el legislador estadounidense que en varias oportunidades ha cuestionado al presidente colombiano.

Carlos Giménez señaló que pronunciamiento de Petro es un "bochorno para el pueblo colombiano" - crédito @RepCarlos

En respuesta a las afirmaciones realizadas por Carlos Gimenez en la red social X, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los electores del representante estadounidense, pidiéndoles actuar con respeto hacia Colombia y evitar posturas de “odio o ignorancia” frente a la nación sudamericana. Petro insistió en el valor y la belleza del país, resaltando que todos sus habitantes reflejan esa cualidad.

“Le solicito a los electores de este sujeto, que respeten a Colombia con sus decisiones. No elijan el odio y la ignorancia hacia un País tan bello como Colombia. No han entendido que quienes viven en el país de la belleza son todos y todas bellas”, respondió el primer mandatario del país a las declaraciones de Giménez.

De igual manera, corrigió la forma en que Carlos Gimenez escribió “hazmerreír” y cuestionó la percepción internacional proveniente de ciertos sectores. Petro subrayó que, aunque puedan ser objeto de burla por parte de figuras adineradas e ignorantes, el reconocimiento hacia Colombia proviene de los pueblos y de la comunidad internacional. El mandatario también enfatizó el orgullo nacional por la belleza del país y por su papel responsable ante la vida, la humanidad y la democracia global.

Gustavo Petro contestó en su cuenta de X al congresista de Estados Unidos - crédito @petrogustavo

“Somos ‘hazmerreír’ de multimillonarios ignorantes, pero los pueblos nos reconocen y la humanidad toda. Colombia es orgullosa de su belleza y de su posición responsable ante la vida, la humanidad y la democracia global”, escribió en su mensaje Gustavo Petro.

Para finalizar su respuesta el jefe de Estado expresó que el objetivo de su gobierno es alcanzar una humanidad y una Colombia libres, alejadas de influencias externas marcadas por el odio o la ignorancia.

El presidente puntualizó que únicamente el pueblo colombiano puede marcar el rumbo del país, destacando la independencia frente a presiones o críticas internacionales.

“Buscamos una humanidad libre y una Colombia Libre sin extranjeros odiantes e ignorantes tratando de aconductarnos. Solo nos aconducta el pueblo de Colombia, nadie más”, finalizó el primer mandatario.

También intervino el senador Antonio Correa, representante del Partido de la U, que manifestó su respaldo al presidente y sostuvo que resulta fundamental que quienes se identifiquen como demócratas expresen su rechazo frente a las declaraciones recientes de algunos legisladores estadounidenses dirigidas a Colombia.

Antonio Correa salió en defensa del presidente Petro por las declaraciones del congresista de Estados Unidos - crédito @AntonioJCorreaJ

“Todo el país y todo demócrata debería rechazar estos pronunciamientos de algunos Congresistas de EEUU. ¡Es una bajeza! Como Senador de Colombia, rechazo las afirmaciones ofensivas del @RepCarlos. El respeto es un principio entre naciones.Este es un país soberano, con instituciones democráticas sólidas y con un Presidente elegido legítimamente por el pueblo. Cualquier desacuerdo debe expresarse con argumentos y no mediante señalamientos personales que vulneran la dignidad de toda una nación“, escribió en su mensaje de X el legislador.

