Gustavo Petro contestó a Vicky Dávila por criticar su trato a la Policía: “Lo que no tiene perdón es su perfidia”

El presidente defendió su autoridad como comandante supremo tras los señalamientos de la precandidata, quien lo acusó de autoritarismo y pidió restaurar el respeto a las Fuerzas Armadas

La periodista y aspirante presidencial cuestionó públicamente la actitud del mandatario, quien replicó subrayando que la fuerza pública debe obedecer al presidente y ordenó combatir la compra de votos en el Valle del Cauca - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

Durante la apertura del Multicampus Ladera en Santa Isabel, Cali, el presidente Gustavo Petro visitó la ciudad y emitió una orden clara a la Policía Nacional: actuar contra quienes participen en la compra de votos en el Valle del Cauca en el actual proceso electoral.

En medio de su discurso, se produjo un momento llamativo cuando el presidente se dirigió de manera directa al alto mando policial presente en la ceremonia. “La Policía tiene una orden y quiero que me escuchen. ¿Dónde está el general de la Policía?”, expresó Petro antes de solicitarle que ocupara su lugar.

El episodio generó críticas de la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien cuestionó públicamente la actitud del presidente durante el acto. En respuesta, Gustavo Petro no tardó en pronunciarse y le replicó a Dávila con la frase: “Lo que no tiene perdón es su perfidia”.

La precandidata presidencial Vicky Dávila criticó abiertamente en su cuenta de X la actitud del presidente Gustavo Petro durante la ceremonia en Cali diciendo lo siguiente en su mensaje: “Petro no se cansa de humillar a nuestro héroes. Miren esto: “¿Dónde está el general de la Policía?”, pregunta Petro. Frente al público en algarabía. Luego le dice de manera despectiva e impositiva al oficial, “tome asiento hermano, que está ante su comandante supremo”. Las cámaras enfocan a un uniformado que se sienta sumiso ante el escarnio. Y a Petro le pasan otro vasito lleno no se sabe de qué, pero es una toma corta. Obvio, también se lo sirve un uniformado sometido a sus caprichitos".

Vicky Dávila arremetió en contra de Gustavo Petro en su cuenta de la red social X - crédito @VickyDavilaH

La periodista y precandidata presidencial concluyó su publicación haciendo un llamado a rechazar el estilo de gobierno que atribuye a Gustavo Petro, calificándolo de “autoritario y perjudicial”. La aspirante a ocupar la Casa de Nariño aseguró que, bajo su perspectiva, el respeto y el prestigio de las Fuerzas Armadas deben ser restaurados y pidió a los ciudadanos responder en las próximas elecciones.

“Este autoritarismo hay que derrotarlo en las urnas. Son detestables, vengativos y destructivo. Nuestras Fuerzas Armadas volverán a brillar y a ser respetadas. Lo que hace Petro no tiene perdón. @petrogustavo”, comentó Dávila.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, respondió a las críticas de Vicky Dávila subrayando que en Colombia las fuerzas armadas deben obediencia al presidente, como establece la Constitución, y defendió su papel como comandante supremo. Reafirmó, además, que su directriz para la Policía Nacional es combatir la compra de votos en el país.

Gustavo Petro respondió a las críticas de Vicky Dávila - crédito @petrogustavo

“Lo que no tiene perdón es su perfidia, Vicky Dávila. En una democracia la fuerza pública se somete al mandatario por orden constitucional. El presidente es el comandante supremo de la fuerza pública, eso dice la constitución. Me equivoque o no, soy el responsable. Mi orden a la policía nacional es perseguir a los compradores de votos en toda Colombia”, contestó el jefe de Estado frente a los cuestionamientos de Dávila en la red social antes mencionada.

Al concluir su mensaje, el primer mandatario del país enfatizó que la función central de la Policía es proteger los derechos de toda la ciudadanía y cuestionó la idea de quién define el concepto de héroe en la historia nacional.

Además, subrayó que las verdaderas amenazas para el país provienen de mafias extranjeras, no de la población colombiana.

Gustavo Petro fue criticado por su intervención en Cali - crédito @petrogustavo

“Orden a la policía es resguardar los derechos y libertades de absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Los héroes los determina el pueblo y su historia. El deber de todo soldado es apuntar al enemigo, el pueblo no es el enemigo, enemigo son las mafias multinacionales que agreden a Colombia, el país de la belleza“, aseveró el jefe de Estado en su respuesta a la precandidata presidencial, Vicky Dávila.

