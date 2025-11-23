Colombia

Defensoría del Pueblo se la juega por los diálogos de paz y respalda avances con las disidencias de alias Calarcá

La entidad respaldó públicamente los avances del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y las estructuras del Estado Mayor Central, destacando compromisos sobre protección electoral, no reclutamiento de menores y creación de veedurías comunitarias para vigilar el cumplimiento de lo pactado

Guardar
El proceso de paz involucra
El proceso de paz involucra al Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes - crédito Europa Press

El más reciente pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo irrumpió en el debate sobre la negociación con grupos armados al respaldar públicamente los avances del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y las estructuras conocidas como las disidencias de alias Calarcá, un gesto que busca dar mayor solidez institucional a los compromisos anunciados y reafirmar la importancia de mantener la ruta pactada pese a las tensiones políticas y las dudas que persisten en algunos sectores.

En su comunicado, la Defensoría señaló que estas estructuras corresponden al Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes (Embf). Al hacerlo, deja claro que el proceso en curso involucra a un actor con presencia real en distintas zonas del país, lo que da dimensión a la importancia de los acuerdos alcanzados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Defensoría del Pueblo respalda
La Defensoría del Pueblo respalda los avances del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y las disidencias de alias Calarcá - crédito @DefensoriaCol/X

Entre los puntos que más celebró la entidad está la decisión del Embf de no vincular a menores de edad a sus filas. La Defensoría del Pueblo calificó este paso como determinante porque, según el comunicado, “su cumplimiento permitirá demostrar que los grupos irregulares están en capacidad de suspender este crimen aberrante”. Al mismo tiempo, recordó que aún hay adolescentes retenidos por esas estructuras y reiteró su disposición a colaborar a través de los canales humanitarios para facilitar su liberación.

El respaldo no se quedó ahí. La entidad también resaltó el compromiso adquirido por las partes para blindar el ejercicio político de cara a las elecciones de 2026, un aspecto que, según la Defensoría, responde directamente a los hallazgos y recomendaciones de la Alerta Temprana Electoral N.º 013-25. En el documento se lee: “Destacamos el acuerdo que garantiza el libre ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido, así como la posibilidad de que todos los partidos y candidaturas expongan sus programas ante la ciudadanía”. Para la institución, este punto es crucial en un contexto donde la presión armada sigue condicionando la participación democrática en varios territorios y donde se requieren medidas adicionales que fortalezcan la seguridad, la transparencia y la presencia estatal durante todo el proceso electoral.

La Defensoría reitera la necesidad
La Defensoría reitera la necesidad de liberar a los adolescentes aún retenidos por las estructuras armadas en Colombia - crédito Federico Ríos

Además, insistió en la importancia de que los grupos armados respeten el desarrollo normal de las elecciones y eviten cualquier forma de interferencia. Con esto, la Defensoría busca anticiparse a escenarios de riesgo y dejar sentadas responsabilidades claras en un proceso electoral que desde ya muestra tensiones crecientes.

Uno de los elementos que la entidad describió como “alentador” es la creación de una veeduría compuesta por delegados de las comunidades que habitan en las zonas donde opera el Embf. Este mecanismo, según el comunicado, permitirá monitorear el cumplimiento de los acuerdos y, especialmente, de las medidas orientadas a desescalar la violencia. La posibilidad de que las propias comunidades participen en la vigilancia directa de lo pactado se entiende como un paso hacia una mayor legitimidad de la verificación.

La veeduría también se inscribe en un esfuerzo por incluir voces locales en la implementación, una demanda recurrente de líderes sociales y organizaciones territoriales que han insistido en que los procesos de paz deben anclarse en realidades comunitarias para evitar que se diluyan en el papel.

La Defensoría del Pueblo exige
La Defensoría del Pueblo exige que los grupos armados respeten el desarrollo normal de las elecciones y eviten interferencias - crédito @MarnIris/X - Presidencia

A medida que avanza esta fase del diálogo, la Defensoría del Pueblo optó por ubicarse como acompañante activo, aunque sin comprometer su independencia. Por eso, el comunicado cierra con una declaración enfática: “Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su disposición para acompañar, desde nuestra autonomía e independencia, todas las acciones que mejor garanticen los derechos de la población”. Con esta frase, la institución asegura que su rol no se limitará al respaldo público, también se extenderá al seguimiento permanente de lo acordado.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloDiálogos de pazGrupos armadosIris MarínDisidencias de las FarcAlias CalarcáColombia-Noticias

Más Noticias

Capturaron a hombre en Cocorná por abusar sexualmente de sus dos hermanas: el sujeto ya había estado bajo la lupa de las autoridades

El señalado criminal había estado en prisión, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos

Capturaron a hombre en Cocorná

Andrés Guerra destapó lo que sería la crisis interna en el Centro Democrático, por culpa del proceso de escogencia de su candidato presidencial

El senador, que declinó su aspiración a convertirse en el nominado de su colectividad, al parecer consciente de sus pocas posibilidades, contó detalles reveladores de lo que serían las pujas al interior de la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Andrés Guerra destapó lo que

Rafael Santos reveló cómo estaba el cuerpo de Martín Elías tras sufrir violento accidente que terminó en su muerte: “Hablaba”

El hermano mayor de Martín Elías compartió detalles inéditos sobre la lucha del joven cantante por sobrevivir, aclarando mitos y mostrando una versión poco conocida de la tragedia

Rafael Santos reveló cómo estaba

Esposa de Armando Benedetti reveló cómo cobra su sueldo su marido, como ministro del Interior, luego de ser incluido en la Lista Clinton

Adelina Guerrero Covo, que en su momento denunció al titular de la cartera política por presunta violencia de género, habló sobre la manera en que la inclusión de su pareja en el filtro de Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos ha traído serias repercusiones en su hogar

Esposa de Armando Benedetti reveló

Mafe Cabal se despachó contra políticos que aseguran querer salvar al país: “Nos toca tragar sapos, porque el enemigo es Petro”

La precandidata presidencial aseguró que no quiere alianzas con “petristas disfrazados”

Mafe Cabal se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Shakira despidió a su sobrino

Shakira despidió a su sobrino de la gira mundial, este fue el motivo

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el GP de Las Vegas en Colombia: Norris en la cima, Verstappen al acecho y la lluvia como incógnita

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La selección Colombia jugaría un nuevo campeonato en Sudamérica: la Conmebol reveló detalles