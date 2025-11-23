Colombia

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Figuras del entretenimiento colombiano, como Yeison Jiménez y Jhonny Rivera, han manifestado su apoyo a la familia Ayala, mientras las autoridades intensifican la búsqueda del joven en el Cauca

El cantante se pronunció por el secuestro del hijo de su colega y envió un mensaje a sus seguidores - crédito @yeisonjimenezcolombia/IG

La noticia del secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, ha generado una ola de solidaridad y preocupación en el mundo del entretenimiento colombiano.

En las últimas horas, el también artista Yeison Jiménez manifestó públicamente su consternación por la situación, sumándose a las voces que exigen la pronta liberación del joven.

El caso se conoció el martes 18 de noviembre, cuando se informó que Miguel Ayala, de 23 años, fue retenido en la vereda El Túnel, ubicada en el municipio de Cajibío, Cauca.

De acuerdo con los reportes iniciales, el joven viajaba en una camioneta desde Popayán, acompañado por otra persona, transitando por la vía Panamericana con destino al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

Giovanny Ayala y su hijo
Giovanny Ayala y su hijo Miguel - crédito redes sociales/X

Durante el trayecto, ambos fueron interceptados y privados de la libertad, lo que desencadenó una inmediata reacción de familiares, amigos y colegas del ámbito musical.

La familia Ayala, junto con allegados y figuras del espectáculo, ha expresado su angustia y el deseo de que Miguel regrese sano y salvo. Entre quienes han alzado la voz se encuentra Jhonny Rivera, que dijo:

Es muy poco lo que uno puede hacer, aparte de solidarizarse, yo como papá entiendo perfectamente el dolor que está sintiendo Giovanny, no lo dimensionó. Como artista, pues siento que es un tema que preocupa porque nosotros estamos viajando por cualquier rincón del país, llevando esparcimiento, alegría y bueno, Miguel es un buen muchacho, muy talentoso, que no merece estar viviendo esto", expresó.

Mientras avanza la búsqueda del hijo de Giovanny Ayala, el artista Jhonny Rivera manifestó que su capacidad de intervención es limitada y pidió confianza en las autoridades - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

El mensaje más reciente fue el de Yeison Jiménez, que utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de emotividad.

En sus palabras: “Me encuentro muy triste, me duele mucho lo que está pasando en Colombia y quiero pedirles que tengamos en cadena de oración a un niño que lo único que estaba haciendo era soñando por alcanzar su éxito en su carrera musical, que no merece ser un cheque al portador, que no merece ser privado de la libertad”.

El cantante profundizó en su mensaje, dirigiéndose directamente a la familia afectada: “A Miguelito Ayala, a su familia, a su papá, lo siento mucho, me da mucha cag… lo que está pasando y de mi parte la verdad me encuentro muy conmocionado con el tema porque no está bien que ahora los seres humanos nos hayamos vuelto un cheque para los bandidos”,

Yeison Jiménez se solidarizó con
Yeison Jiménez se solidarizó con la situación que enfrenta el hijo de Giovanny Ayala - crédito @giovannyayalaoficial - @yeison_jimenez/Instagram

Mientras tanto, las autoridades han intensificado las labores de búsqueda. El Gaula de la Policía y el Ejército han desplegado un operativo especial en la zona, realizando intervenciones focalizadas en la vía Panamericana y sus alrededores con el objetivo de localizar a los secuestrados y evitar que se produzcan nuevos hechos delictivos.

Giovanny Ayala pidió respeto a un medio de comunicación

Durante una intervención de Pipe Flórez en Los 40 Colombia, indicó que no le creía nada al cantante sobre el secuestro de su hijo.

“No les creo nada. Yo a Giovanny Ayala no le creo nada desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la violencia, que se había prendido a puños con yo no sé quién para lanzar una canción. Hasta que las autoridades, la Policía Nacional, no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo al señor Giovanny, gran cantante, respeto su trayectoria, qué pena, no le creo nada desde que fue capaz de usar la violencia como método de publicidad”, dijo el locutor.

El video en donde los
El video en donde los locutores se referían al secuestro por el hijo de Giovanny Ayala fue eliminado de las redes sociales - crédito captura de pantalla / Los 40 Colombia

El propio Giovanny Ayala respondió con contundencia en los comentarios del video, exigiendo respeto a los comunicadores: “Me parece una falta de respeto que ustedes, con el profesionalismo que tienen, se burlen del dolor ajeno”.

