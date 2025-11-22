Colombia

Nicolás Arrieta se burló de Yeferson Cossio por perder plata en “su propio invento”

El participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ protagonizó intenso cruce con el creador de contenido paisa sobre la responsabilidad en la promoción de negocios digitales, dejando a sus seguidores divididos

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio
Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio encienden las redes con un cruce lleno de ironía y acusaciones - crédito @nicolasarrieta y @yefersoncossio/Instagram

La reciente confrontación entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio ha encendido el debate en las redes sociales, luego de que Arrieta lanzara una serie de comentarios directos y sarcásticos en respuesta a las declaraciones de Cossio sobre un polémico programa de inversiones.

La controversia no solo ha puesto en tela de juicio la credibilidad de ambos creadores de contenido, también ha evidenciado las profundas diferencias que los separan en el ámbito digital.

El origen de este enfrentamiento se remonta a la afirmación de Yeferson Cossio de haber sido “víctima” de un esquema de inversiones que él mismo promocionó en el pasado, ya que esta declaración provocó una reacción inmediata de Nicolás, el cual recordó públicamente que llevaba meses advirtiendo sobre las presuntas estafas asociadas a dicho proyecto.

Y hablé de El Trader Col, con nombre propio, conté todo, de que me quedó debiendo más de cien millones de pesos y que en redes viene diciendo que tiene mucha plata, le paga a mujeres para decir que tiene plata. Y yo simplemente dije: ‘Bro, si tienes tanta plata, págame’”, fueron las palabras que dijo Cossio en una de sus historias de Instagram.

La polémica entre Nicolás Arrieta
La polémica entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio reaviva el debate sobre la ética en las redes sociales - crédito @nicolasarrieta y @yefersoncossio/Instagram

Arrieta aseguró que incluso llegó a infiltrarse en el programa con el objetivo de exponer sus irregularidades, lo que, según él, demuestra su compromiso con la denuncia de prácticas engañosas en el entorno digital.

Oigan, ustedes pueden creer que estafaron a Yeferson Cossio... No se nos olvide que el mismo Yefito promocionaba a este El Trader Col. (risa) Y si Yefito también tiene tanta plata, ¿por qué no le paga a toda la gente que ha sido afectada por las presuntas estafas que él ha promocionado? ¡Nooo! Es que el estafador ha sido estafado, presuntamente. Sepan que yo hice un video en YouTube que se llama Me infiltro en el curso de trading que promociona Yeferson Cossio, donde es una completa estafa, presuntamente“, reaccionó el youtuber.

Esa respuesta de Arrieta no tardó en generar repercusión entre los internautas, pues comenzaron a debatir intensamente sobre la responsabilidad de Cossio en la promoción del programa y la veracidad de su versión.

En su publicación, el ahora participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no solo cuestionó la postura de su colega, también recurrió a la ironía para subrayar su punto de vista: “Si tiene tanta plata, ¿por qué no le paga a la gente afectada?”, recalcó, sugiriendo que debería asumir una mayor responsabilidad frente a quienes resultaron perjudicados.

Controversia en redes por acusaciones de Nicolás Arrieta a Yeferson Cossio - crédito letengoelchisme/IG

La controversia, lejos de disiparse, ha mantenido la atención del público, que ahora espera una eventual respuesta de Yeferson Cossio ante las acusaciones y burlas de Arrieta. Incluso, se espera conocer qué piensa el creador de contenido paisa sobre la propuesta que le hizo su examigo de ayudarlo a cobrar el dinero y exponer al estafador.

No, Yefito, toca que le pongas una tutela a este man. No joda. Toca que ustedes vayan y le digan a Yefito que si él quiere, yo le colaboro a que el man le pague los cien millones. Yo soy efectivo, amigo”, puntualizó con una carcajada el creador de contenido, mientras dejaba ver que hace unos meses realizó un clip completo para su canal en YouTube.

En ese video apareció contando los detalles a los que tuvo acceso cuando entro de infiltrado al programa y se dio cuenta sobre ese tipo de estafa en la que estaba involucrado, presuntamente, el influenciador Yeferson Cossio.

El impacto de estas declaraciones se reflejó en la inmediata polarización de opiniones en las redes sociales, donde seguidores de ambos creadores de contenido discutieron sobre la legitimidad de sus argumentos y la ética de sus acciones.

Nicolás Arrieta ofrece ayuda a
Nicolás Arrieta ofrece ayuda a Yeferson Cossio - crédito @nicolasarrieta/Instagram

