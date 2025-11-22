Minutos antes de saltar de un piso 11, hombre se despidió de sus hijas por redes sociales: “Las dejo en la mitad del proceso”

El hombre se lanzó desde un piso 11 de un conjunto residencial de Valledupar - crédito Alcaldía de Valledupar y redes sociales/Facebook

Un profundo impacto causó en Valledupar la muerte de Rafael Arturo Mejía Tovar, un hombre de 51 años que falleció tras caer desde el piso 11 en el conjunto residencial Villa Bolivariana, en la capital del Cesar.

Poco antes del hecho, Mejía Tovar publicó en su cuenta de Facebook: “Su papá se va para un viaje sin regreso”, en un mensaje dirigido a su familia integrada por esposa e hijas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El escrito encendió las alertas entre familiares y conocidos, que no lograron intervenir a tiempo. De acuerdo con información aportada por allegados a medios locales, Mejía Tovar atravesaba dificultades económicas vinculadas a deudas, aspecto que habría influido en su decisión.

Este fue el mensaje escrito por el hombre: “A mis hijas les pido perdón las dejo en la mitad del proceso las adoró mi cochito y mi culona cuando las regañé o les pegué fue con buena intención nunca quise nada malo como padre gracias por los abrazos besos caricias mi cochito te adoró hija pórtense bien o mejor su papá se va para un viaje sin regreso chao mis amores”.

El caso conmocionó a los habitantes del sector, que calificaron la muerte como un hecho lamentable y expresaron su preocupación por las situaciones de estrés financiero que afectan a diversas familias.

Familiar de hombre que se suicidó se pronunció - crédito Judiciales Valledupar / Facebook

Amigos y allegados recordaron a Rafael como un trabajador dedicado que afrontó momentos duros en los últimos meses.

Las autoridades trasladaron el cuerpo a la morgue de Medicina Legal para practicar la necropsia correspondiente.

En redes sociales, el mensaje de despedida publicado por la víctima generó numerosas reacciones. Diversos usuarios reflexionaron sobre la importancia de prestar atención a señales de alerta e impulsar espacios de diálogo y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones límite.

Un familiar del fallecido, en diálogo con el medio Judiciales Valledupar, expresó que él le informó “a otros familiares que iba a tomar la decisión de suicidarse e inicialmente se vino para acá para donde la hermana. Acá vive una hermana de él y minutos después, bueno, los otros hermanos míos salieron a buscarlo, se regaron, pero el hermano llegó acá, ya cuando llegó ya se había tomado la decisión de lanzarse del piso del apartamento donde vive la hermana”.

Intentos de suicidio en Colombia en 2025: causas, cifras y principal impacto entre mujeres jóvenes

Colombia ha registrado 28.290 intentos de suicidio entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de 2025, una cifra que, aunque menor en 4,8% frente al año anterior, mantiene este fenómeno como un reto de salud pública.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), el 63% de los casos corresponde a mujeres (17.839) y el 37% a hombres (10.451), según el informe del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

La directora del INS, Diana Pava, subrayó que tras cada registro existe una historia individual que requiere atención y sensibilidad. “Cada registro representa a una persona que, en algún momento, sintió que no había salida. Debemos dejar de estigmatizar los problemas de salud mental y promover el acompañamiento mutuo”, afirmó la funcionaria.

El reporte advierte que las mujeres jóvenes constituyen el segmento más vulnerable. El 56,6% de los intentos de suicidio afecta a personas entre 15 y 29 años, especialmente en zonas urbanas como Bogotá y Antioquia, que suman cerca del 30% de los casos. La capital encabeza las cifras con 4.187 reportes, seguida de Antioquia (14,6%), Cundinamarca, Cali y Santander.

Entre los factores detonantes, el INS identificó que el 36,7% de los intentos se relaciona con conflictos familiares. Otros motivos registrados incluyen conflicto con la pareja o expareja (26,4%), problemas económicos (10,8%), conflictos escolares (8%) y experiencias de maltrato físico, psicológico o sexual (6,3%). La muerte de un ser querido, dificultades laborales y enfermedades crónicas o discapacitantes también figuran en la lista de razones reportadas.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Comportamiento Suicida del Ministerio de Salud advierte que el entorno familiar y la ausencia de recursos de apoyo agravan el sufrimiento emocional. El documento señala que “la carencia de redes de apoyo, la exposición prolongada a conflictos y la falta de espacios de diálogo agravan el sufrimiento emocional y aumentan el riesgo de intento suicida”.

El suicidio suele ser más frecuente en las mujeres y en hombre jóvenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Datos del observatorio Saludata indican que en Bogotá cuatro de cada diez intentos corresponde a menores de 30 años, con una tasa de 5,4 por cada 10.000 habitantes. Las autoridades han identificado que los domingos y lunes concentran el mayor número de casos, un patrón que podría estar vinculado a la menor oferta institucional de atención los fines de semana.

Expertos consultados por el INS advierten que trastornos mentales y el consumo de alcohol o drogas aumentan la vulnerabilidad frente al suicidio, sobre todo entre jóvenes sometidos a presiones académicas, dificultades económicas y rupturas familiares.

Bogotá es la ciudad con más casos de suicidios en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El INS reiteró que el suicidio es prevenible cuando se reconocen los signos de alerta a tiempo y se garantiza acceso a atención psicológica inmediata. La directora, Diana Pava, enfatizó la necesidad de eliminar el estigma social sobre la salud mental y fortalecer las redes de apoyo: “La salud mental no es solo responsabilidad del sector salud, sino de toda la sociedad. Debemos construir entornos protectores en el hogar, la escuela y el trabajo”.

Ante un panorama en el que la salud mental atraviesa uno de sus momentos más críticos, las autoridades insisten en la importancia de avanzar en programas de prevención y acompañamiento en todo el país. Instan a quienes enfrentan dificultades emocionales a buscar ayuda y recordar que existen líneas de atención dispuestas para brindar acompañamiento oportuno.