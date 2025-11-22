Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 22 de noviembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) llevará a cabo cortes y mantenimientos este sábado 22 de noviembre.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

La entidad informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:05

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena Y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires, así como sectores Estanquito, Corinto y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, así como sectores de El Tagual y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios San Rafael, Villa María, Villa Mercedes, Altos Del Virrey y Villa Del Socorro I Y II, Villa Paula, Villa Del Prado, Las Colinas, Los Héroes, Loma Linda, 16 De Marzo, Los Pinos, La Floresta, Rincon Del Virrey, La Nueva Feria, Villa Coopavic, El Bosque, Bicentenario V, San Luis, La Terraza, La Lorena, Caminito, El Golpe, Santa Clara, Bicentenario, Universitario, Virgen del Carmen, Hierba Buena, Batallón Jose Antonio Galán y algunos sectores de la vereda La Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Tres Esquinas, Pavachoque y Estancia De González.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco De Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 6, 7 y 8 entre calles 4 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Pollo San planta de incubación barrio La Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas Santa Clara, San Isidro, San Emigdio y algunos sectores de Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Yariguies, Tierra Azul, Cortaderas, Vegas, El Ramal, Macanal y algunos sectores de Hato y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Instituto Penitenciario barrio Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Corregimiento Puente Sogamoso urbanización Pueblo Nuevo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector La Vega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 3 con calle 2 y 3; y las veredas San José de Iroba, Escobal, Puentes y Naranjos y sectores de Pavachoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas Tres Esquinas, Pavachoque y Estancia De González.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco De Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yarima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio El Prado sectores de las carreras 33A y 34 con calle 32.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Cecilia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pirigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Zamorano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Alarcón sectores de la carrera 21 con calles 30 y 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Los Laureles, así como sectores de las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pamplona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguabuena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Canime y El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires, así como sectores Estanquito, Corinto y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas El Carmen, así como sectores de Valparaiso y Borrascoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena Y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, así como sectores de El Tagual y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Instituto Técnico Industrial, casco urbano sectores de las carreras 3, 4, 5, 6, 7 con calles 3, 3A, 4, 5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización Arenales sectores de las carreras 2 y 3 con calles 10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:35

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Colegio Nacional Universitario (CUS), Escuela Kennedy; y sectores de la calle 5 con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios San Rafael, Villa María, Villa Mercedes, Altos Del Virrey y Villa Del Socorro I Y II, Villa Paula, Villa Del Prado, Las Colinas, Los Héroes, Loma Linda, 16 De Marzo, Los Pinos, La Floresta, Rincon Del Virrey, La Nueva Feria, Villa Coopavic, El Bosque, Bicentenario V, San Luis, La Terraza, La Lorena, Caminito, El Golpe, Santa Clara, Bicentenario, Universitario, Virgen del Carmen, Hierba Buena, Batallón Jose Antonio Galán y algunos sectores de la vereda La Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.