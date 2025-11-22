Condenan a un hombre por abusos sexuales a una menor en la basílica y el cementerio de Chinchiná, Caldas: lo habían absuelto

El hombre persiguió a su víctima hasta la basílica de Chinchiná y hasta el cementerio municipal - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Los habitantes del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, permanece consternada tras conocerse que un juzgado local condenó a Víctor Alfonso por actos sexuales abusivos contra una niña de 11 años cometidos en la Basílica Menor de Las Mercedes y en el cementerio municipal.

De acuerdo con las autoridades judiciales y la información difundida por La Patria, la investigación contra Víctor Alfonso incluyó inicialmente los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos vinculados a la misma víctima.

No obstante, el juzgado absolvió al procesado del primer cargo durante la segunda semana del mes de noviembre de 2025 por aparentemente falta de pruebas, pero sostuvo responsabilidad penal en el segundo, lo que dejó lista la condena en primera instancia, aún pendiente de ser apelada por la defensa.

Los hechos descritos por la Fiscalía y citados por el medio caldense recogen escenarios especialmente sensibles y un tanto confusos.

Los abusos ocurrieron dentro de la Basílica Menor de Las Mercedes, detrás de la puerta principal, mientras la madre de la menor estaba presente y sostenía a su hija de la mano. Otros episodios tuvieron lugar en las escaleras del segundo nivel del templo, donde el condenado sentó a la niña en sus piernas.

La menor fue víctima de tocamientos en la entrada de la basílica de Chinchiná, Caldas

El medio también informa que en el cementerio de Chinchiná, los abusos sucedieron en la parte trasera, entre los bloques M y N, así como en la entrada principal del camposanto. En estos espacios, el hombre sentó a la víctima sobre sus piernas y la besó en la boca, según el relato incorporado al expediente judicial.

El medio conoció testimonios que apuntan a que Víctor Alfonso se acercaba a la malla del colegio de la víctima y realizaba señales dirigidas a varias niñas, dando a entender sus intenciones.

Una compañera de la afectada relató al medio que la menor le confesó el abuso después de uno de estos acercamientos. Además, las investigaciones revelaron que el acusado contactaba por Facebook a otras menores del mismo colegio con propuestas sexuales.

La joven fue abusada sexualmente en el cementerio municipal de Chinchiná

Durante la audiencia de definición de la pena, el abogado de la víctima exigió la máxima sanción posible, subrayando la gravedad de los actos y los escenarios donde tuvieron lugar. La Patria reproduce sus declaraciones: “Lamentables, no solo los abusos, sino los sitios donde ocurrieron”. Por su parte, la defensa de Víctor Alfonso solicitó al juzgado que el fallo no se viera influenciado por creencias religiosas, planteando la posibilidad de una condena reducida.

Detienen en Caldas, a una abuela por explotación sexual de una niña de 6 años

Las autoridades de Caldas arrestaron en el mes de agosto de 2025 a cuatro personas, entre ellas la abuela de la víctima, por explotación sexual de una niña de 6 años en el municipio de Riosucio.

La investigación estuvo a cargo del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía de Caldas y desembocó en la detención de una mujer de 50 años y tres hombres, señalados de participar directamente en los abusos, informó el diario La Patria.

Abuela vendía a su nieta de 6 años en Caldas. Fue capturada con otros tres hombres

La captura se realizó tras la emisión de órdenes judiciales del juzgado segundo Promiscuo Municipal de Riosucio. El medio conoció que la abuela fue acusada de facilitar encuentros entre la menor y terceros desde el año 2022, y recibió dinero o beneficios a cambio de permitir que la niña fuera víctima de abuso sexual. El proceso se inició luego de que una familiar de la menor detectara la situación y presentara la denuncia ante las autoridades.

Los detenidos deberán enfrentar cargos por explotación sexual comercial, inducción a la prostitución de menores, actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los hombres arrestados tienen edades comprendidas entre 52 y 64 años.

La coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante de la Policía de Caldas, informó que los investigadores tratan de esclarecer si existieron amenazas, intimidaciones o manipulación emocional hacia la menor, así como determinar la posible existencia de otras víctimas relacionadas con el mismo caso.

“Se investiga si existieron actos de intimidación, amenazas de represalias o manipulación emocional para doblegar la voluntad de la menor. Así como establecer si existen otras menores víctimas y más personas implicadas en estos hechos”, explicó.

La niña fue rescatada por las autoridades y actualmente recibe atención integral psicosocial, jurídica y médica.