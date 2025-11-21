Colombia

Resultados de la Lotería de Bogotá 20 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Como cada jueves, aquí están los ganadores de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá lleva
La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los jueves (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá dio a conocer los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025.

Premio Mayor: 4429.

Premio Mega Gordo: 7916.

Premio Súper Gordo: 6775, 1636 y 4478.

Premios de 50 millones de pesos: 8793, 8428, 4553, 2337, 0996, 1424, 0981, 5283, 1505 y 1914.

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, cada jueves, después de las 22:30 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Bogotá, se recomienda conservar el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras o daños que puedan afectar su legibilidad y validez para el cobro.

Es importante mantenerlo protegido en un lugar seguro y seco desde que se compra hasta el momento de reclamar el premio, ya que el billete es el comprobante legal para cobrar cualquier ganancia.

Al momento de reclamar el premio, dependiendo del monto, debes presentar el billete original con la información diligenciada al reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía y en caso de consignación a cuenta bancaria, una certificación bancaria que confirme que la cuenta está activa y es titularidad del ganador.

Para premios mayores a seis salarios mínimos mensuales vigentes, el trámite se realiza directamente en las oficinas de la Lotería de Bogotá o mediante puntos autorizados que remiten la documentación.

Además, es crucial firmar el billete o fracción para validar la propiedad y cumplir con los formatos de identificación que la entidad solicita para asegurar la transparencia y seguridad en el proceso de cobro.

¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienediferentes opciones, se puede hacer de un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que ingresar a su página web oficiale ingresar al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se ingrese en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Sabiendo la fecha del siguiente sorteo se elige la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se escoge la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se elige la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El precio de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

