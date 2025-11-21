Colombia

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este viernes 21 de noviembre

Cuáles son los automóviles que no transitan este viernes, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Antes de salir de casa, revise si su auto tiene permitido transitar por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este viernes 21 de noviembre en Cali.

El Pico y Placa se modifica de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

No olvides que esta prohibición vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 8, 9,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los fines de semana, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para la segunda mitad del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

