Paloma Valencia solicitó a la Procuraduría que realice una acción preventiva urgente en la Universidad Nacional

La reciente decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre la Universidad Nacional de Colombia ha generado una solicitud formal de intervención preventiva por parte de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

En una comunicación dirigida al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, la congresista expuso su preocupación por las implicaciones institucionales de la nulidad en la elección del rector y la validez del actual cargo directivo.

Desde el inicio de su misiva, Paloma Valencia enfatizó la urgencia de la situación: “Me permito solicitar que la Procuraduría General de la Nación adelante una acción preventiva de carácter urgente sobre la Universidad Nacional de Colombia a raíz de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de declarar la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como Rector de la institución”, afirmó la senadora al procurador General, según consta en el documento oficial.

La parlamentaria detalló los argumentos jurídicos que sustentan su petición, citando la posición del máximo tribunal administrativo: “En dicha providencia, el Alto Tribunal consideró que el Consejo Superior Universitario infringió normas superiores y carecía de competencia para corregir la actuación contenida en la Resolución 067 de 2024”.

La controversia se centra en el proceso de designación del rector, que, según la interpretación del Consejo de Estado, ya había concluido antes de que se intentara cualquier corrección administrativa.

“El proceso de elección había culminado el 21 de marzo de 2024 con la designación de José Ismael Peña, razón por la cual no se podía aplicar la norma que permite la corrección de actuaciones administrativas”, sostuvo la senadora al Procurador General.

Finalmente, la congresista subrayó el respaldo legal que, a su juicio, respalda la permanencia del actual rector: “El Consejo de Estado declaró la legalidad de la elección de José Ismael Peña como Rector de la Institución”, concluyó Paloma Valencia en su solicitud formal.

Postura de Universidad Nacional sobre el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la asignación de Leopoldo Múnera como rector - crédito Universidad Nacional

El fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la asignación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia, provocó una intensa discusión en plataformas digitales sobre legitimidad electoral y la autonomía interna. Esta resolución, anunciada el jueves 20 de noviembre de 2025, dispone el retorno de Ismael Peña al puesto y ha marcado un nuevo episodio en el debate por la gobernabilidad y los procedimientos democráticos en la principal casa de estudios del país.

Al conocerse la decisión, Leopoldo Múnera se dirigió a la opinión pública. En una declaración, enfatizó la importancia de fortalecer la participación y la institucionalidad universitaria.

Criticó además lo que consideró una aplicación desigual de criterios por parte del alto tribunal: “Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Peña como rector de la Universidad Nacional y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia”, sostuvo Múnera.

El saliente rector de la Universidad Nacional se refirió frente a la determinación de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dejó sin efectos su elección como rector de la Universidad Nacional - crédito suministrado a Infobae Colombia

La llegada de Múnera a la rectoría, se dio en el mes de junio de 2024, y había tenido lugar en un contexto de crisis institucional, aunque contaba con amplio respaldo dentro de la comunidad académica, según informaciones de integrantes del plantel educativo como representantes de la comunidad estudiantil.

De este modo, la disputa en torno a la dirección de la Universidad Nacional sigue desatando reacciones tanto al interior del claustro como en la opinión pública, mientras diversas voces analizan el impacto de la decisión judicial sobre el modelo de gobierno universitario.

Por el momento se espera que en las próximas horas, sea Ismael peña el hombre que asuma nuevamente la dirección del de la institución de educación superior.