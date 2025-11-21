Colombia

Números ganadores del Sinuano Noche: revise los detalles del sorteo del 20 del noviembre

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Guardar
Los números ganadores de Sinuano
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

En el reciente sorteo de la lotería Sinuano Noche, los números seleccionados generaron muchas emociones entre sus afortunados ganadores. La Sinuano Noche, conocida por su regularidad nocturna, sigue cautivando a jugadores que confían en la suerte para transformar sus vidas.

La popularidad de este sorteo no es casualidad. Cada noche, miles de colombianos se preparan para conocer los números ganadores, soñando con que la suerte les sonría. La posibilidad de ganar un premio significativo es un atractivo poderoso que mantiene a los participantes fieles al sorteo.

Conozca los números elegidos

Los ganadores: 2, 0, 7, 5.

Fecha: 20 Noviembre 2025.

Origen y premios del Sinuano

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego de azar popular, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo, que se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, ofrece a los participantes la oportunidad de multiplicar su inversión de manera significativa.

El nombre "Sinuano" tiene su origen en el río Sinú, un importante curso de agua en la región caribeña de Colombia, que históricamente ha sido vital para las comunidades locales, proporcionando recursos y prosperidad. Este vínculo cultural y geográfico añade un elemento de identidad regional al sorteo, que se ha convertido en una tradición para muchos.

En cuanto a las reglas del juego, los participantes deben acertar una combinación de números para ganar. Si logran acertar los cuatro números, el premio es 4,500 veces el monto apostado. Un acierto de tres números otorga 400 veces la apuesta, mientras que acertar dos números multiplica la inversión por 50. Incluso con un solo número acertado, los jugadores pueden quintuplicar su apuesta inicial.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una actividad que refleja la cultura y las tradiciones de la región caribeña de Colombia, manteniendo viva una conexión con el pasado y ofreciendo la posibilidad de cambiar la vida de sus participantes con un golpe de suerte.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano Nochecolombia-noticiasLotería Colombiacolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Quindío jueves 20 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Quindío jueves

Super Astro Sol y Luna resultados 20 de noviembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 mil veces la cantidad de su apuesta

Super Astro Sol y Luna

Pico y Placa en Cartagena: qué carros descansan este viernes 21 de noviembre

La restricción vehicular en Cartagena cambia todos los días y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este viernes 21 de noviembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa: qué autos

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 21 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

En qué barrios de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Prima de Karol G contó

Prima de Karol G contó por qué terminó condenada a 26 años de prisión y si ha recibido apoyo de la cantante

Así le fue a la colombiana Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025: no pasó al top 5 y México se llevó la corona

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Deportes

Atlético Nacional volvió a superar

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo