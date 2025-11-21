Exministro contradijo a Petro por advertencia que hizo sobre posible caída de su ley de financiamiento: “No vale echar la culpa”

El exministro de Hacienda aseguró que la ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro está mal diseñada - crédito Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó a través de su cuenta de X que 10 congresistas de la Comisión Tercera de Senado pretenden hundir la ley de financiamiento del Gobierno nacional ante el Congreso de la República. Por medio de la reforma tributaria, que contempla un recaudo de $16,3 billones por concepto de impuestos, se busca completar un monto faltante del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que quedó en $546,9 billones.

“Crece el riesgo y la desconfianza en el pago de la deuda externa debido a que 10 senadores de la Comisión Tercera de Senado quieren hundir la ley de financiamiento que es el respaldo para garantizar su pago. Solo por hacer oposición con las vísceras ponen en riesgo la estabilidad económica del país para el próximo año, olvidando programas sociales para los colombianos más pobres que son millones”, señaló el jefe de la cartera en la red social, ante los intentos de los congresistas de rechazar la ley de financiamiento, siendo la segunda que presentar el Gobierno.

El presidente Gustavo Petro respaldó la advertencia que hizo el ministro del Interior, asegurando que el rechazo de la reforma tributaria generaría un grave panorama económico en Colombia, tanto así, que se podría declarar una emergencia.

“Cada vez que la comisión tercera se expresa en contra de la ley de financiamiento, elevan el riesgo y hacen subir el costo de la deuda. No lleven el país a la emergencia, por favor. El presidente tendrá que actuar ante tamaña irresponsabilidad”, precisó el primer mandatario en la red social X.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la Comisión Tercera del Senado, al rechazar la ley de financiamiento, incrementa el costo de la deuda - crédito @petrogustavo/X

Exministro de Hacienda respondió a Petro

Sin embargo, la postura oficialista tiene otras voces disidentes. El exministro de Hacienda y Crédito Público y rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo dio a conocer su punto de vista con respecto a las declaraciones del jefe de Estado, presentando argumentos que contradicen sus señalamientos.

Según explicó, la iniciativa está mal diseñada, teniendo en cuenta que pretende recolectar un poco más de $16 billones para llenar un vacío que sería todavía más grande, el cual asciende a los $45 billones.

En ese sentido, indicó que es falso que el riesgo y el costo de la deuda se eleven por la no aprobación de la ley de financiamiento. Estos dos aspectos se incrementa porque el presupuesto está “desbordado”. Para ejemplificar su punto, informó que el presupuesto actual supera al de 2022 en $120 billones, lo que representa un aumento de más del 50%.

El desfinanciamiento del PGN de 2026 superaría lo $16 billones propuestos en la ley de financiamiento del Gobierno, según José Manuel Restrepo - crédito Colprensa

En consecuencia, se genera un alza desproporcionada en el déficit fiscal. Por eso, se prevé que 2025 cierre con más de -7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y con una deuda de más del 63% del PIB –una cifra récord, según precisó–.

“¡Todo lo anterior fruto de un aumento desbordado en los gastos de funcionamiento (incluido burocracia y corbatas estatales) en 155 billones entre 2022 y la fecha!! ¡Eso explica buena parte del aumento de presupuesto en ese mismo periodo de 190 billones de pesos!!!”, explicó el ex jefe de la cartera.

En ese sentido, indicó que si no hay un control de la deuda, el déficit y el gasto, se eleva el costo de la deuda, debido al incremento de la desconfianza. Lo mismo pasa si se suspende la regla fiscal sin bases sólidas que sustenten la decisión. Esto ya se ha evidenciado en Colombia durante el mandato del presidente Petro, según explicó Restrepo; el costo de la deuda oscila actualmente entre el 40% y el 50%, porcentajes mucho más altos de la deuda de inicios de 2022.

El exministro José Manuel Restrepo Abondano contradijo al presidente Gustavo Petro, asegurando que el rechazo de una ley de financiamiento no deriva en el incremento del costo de la deuda - crédito @jrestrp/X

“No vale echar la culpa al legislativo del desorden del ejecutivo. Y no se vale que el ejecutivo proponga emergencia, porque no es un hecho sobreviniente, sino auto-inducido”, aseveró el exministro de Hacienda.