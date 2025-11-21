Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 21 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Guardar
La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este viernes 21 de noviembre. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usme.Barrios: Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita.Lugar: De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 21 de noviembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Este es el Pico y

Resultados de la Lotería del Chontico Día y Noche de hoy, jueves 20 de noviembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados de la Lotería del

Resultados Súper Chontico Noche jueves 20 de noviembre 2025: Sorteo 6364

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 21 de noviembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

Armando Benedetti llamó “idiota” a la clase alta por sus críticas contra Petro: “El presidente no es hipócrita, es coherente”

En un fuerte mensaje en redes sociales, el ministro del Interior acusó a quienes llaman hipócrita al presidente Petro de ser “tontos” por difundir lo que él calificó como rumores

Armando Benedetti llamó “idiota” a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Prima de Karol G contó

Prima de Karol G contó por qué terminó condenada a 26 años de prisión y si ha recibido apoyo de la cantante

Así le fue a la colombiana Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025: aunque no pasó al top 5, destacó por su carisma y pasarela

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Deportes

Atlético Nacional volvió a superar

Atlético Nacional volvió a superar al América de Cali: triunfo 1-0 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo