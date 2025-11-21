Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 21 de noviembre

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) publicó la lista de cortes de luz que llevará a cabo este viernes 21 de noviembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:05

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, veredas La Trocha, Flores, La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena, Gallegos y sectores de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco, Estanquito y Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Santa Rosa; y algunos sectores de Zarandas, Helida y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanizaciones Portal De Belén, Tejaditos, Mirador de Tejaditos, Portal Del Valle, Los Cisnes, Villa Marcela y los conjuntos residenciales Miraflores, Palco De Barroblanco, Senderos De Miraflores y algunos sectores de la vereda Los Colorados.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Casco Urbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Yariguies, Tierra Azul, Cortaderas, Vegas, El Ramal, Macanal y algunos sectores de Hato y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanizaciones Portal De Belén, Tejaditos, Mirador de Tejaditos, Portal Del Valle, Los Cisnes, Villa Marcela y los conjuntos residenciales Miraflores, Palco De Barroblanco, Senderos De Miraflores y algunos sectores de la vereda Los Colorados.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Edificio Torre Primavera y los conjuntos residenciales Terrazas de Miraflores y Miraflores del Valle.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tamacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Posada de Torres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Urbanización Nueva Esperanza sector de la manzana 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio La Nueva Feria sectores de las calles 3 y 3A con carreras 14A y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas Santa Clara, San Isidro, San Emigdio y algunos sectores de Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Puerto Madero y Villas de Don Juan II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guadual.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio Jose Antonio Galán sectores de las calles 6 y 7 con carreras 16 y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Nueva Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las urbanizaciones Cielos Abiertos y Minas del Paraiso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Yondo.

Sector(es): Vereda Yondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio Los Comuneros sectores de las carreras 16 y 17 con calles 9 y 10A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Barrio centro en los sectores de las calles 6,7,10 y 11 con carreras 16, 17 y 18, 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Coviba sectores de la calle 78 con carreras 23 y 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Urbanización Nueva Esperanza sector de la manzana 1.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Acueducto de Cantagallo, barrios 23 de Enero y sectores de Nuevo Galán y Las Palmas. Veredas Brisas Del Bolívar, La Paula, La Victoria, Patico Bajo, Patico Alto, Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue, El Cagui, Isla no hay como Dios, La Esperanza y Sin Zona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Casco Urbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Jose Obrero sectores de las carreras 41A y 42 con calles 51A, 51B, 51C,52 y 52A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Puente, Santo Domingo, Piedras Negras, Motoso y Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Paseo de Puente sectores de las carreras 4B y 5 con calles 21 y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Palmas y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Los Libertadores sector de la manzana J.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Villas del Rio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Organos y Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Reserva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:45 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:45 - 16:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:45 - 16:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas La Honda y Sectores de Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Lizcano II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Holanda, El Danto y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcainos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Fortuna y Meseta de San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vizcainos y Corinto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantabria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Casco urbano sectores de la calle 3 con carreras 4,5,6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Macaravita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Juncal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Dan, Gad y Aser.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Alcaldía municipal, barrios Las Brisas, El Progreso, El Jardín y Parque Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ceibal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Buenos Aires y Alto Encinal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Luchaderos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, veredas La Trocha, Flores, La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena, Gallegos y sectores de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Mina y Guachavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco, Estanquito y Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Miguel.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tablón y Arenal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carbonera y Salado Bravo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Santa Rosa; y algunos sectores de Zarandas, Helida y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización Arenales sectores de las carreras 2 y 3 con calles 10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:35

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.