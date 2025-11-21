Armando Benedetti llamó “idiota” a la clase alta por sus críticas contra Petro: “El presidente no es hipócrita, es coherente”

El ministro del Interior defendió contra las críticas y acusaciones al presidente Guatavo Petro - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en una férrea defensa del presidente Gustavo Petro, al calificarlo de “coherente” y rechazar las acusaciones que lo señalan de hipocresía.

A través de su cuenta en la red social X, el alto funcionario lanzó un contundente mensaje en el que arremetió contra la clase dirigente y los sectores de la sociedad que, según él, fabricaron rumores para desprestigiar al jefe de Estado.

“Los hipócritas inventan un rumor, los tontos lo difunden y los idiotas lo aceptan. El presidente @petrogustavo nunca ha sido hipócrita, ha sido coherente, solo que no gobernó con la clase dirigente para favorecer a los más pobres (sic)”, escribió Benedetti en su publicación.

Este mensaje fue acompañado por un video en el que el ministro amplió su postura y ofreció una visión más detallada de lo que considera una campaña de desinformación contra Petro. En el clip, Benedetti insistió en que las críticas al presidente provienen principalmente de la clase alta, que, según él, intentaron socavar la legitimidad de un Gobierno que no favorece sus intereses tradicionales.

Armando Benedetti salió en defensa del presidente Gustavo Petro - crédito @AABenedetti/X

“Todo lo que le ha pasado a Benedetti ha nacido y se ha desarrollado en la clase alta. Fíjese usted, a pesar de que también soy de esa misma clase; lo que sucede es que un hipócrita inventa un rumor, los tontos lo difunden y los idiotas los aceptan”, afirmó Benedetti, al hacer hincapié en que las acusaciones de hipocresía contra el presidente son infundadas y forman parte de una estrategia para debilitar su gestión.

Benedetti, que actualmente es cercano a Petro y uno de sus principales aliados políticos —aunque en el pasado estuvo aliado de gobiernos que hoy critica—, resaltó que el mandatario nunca ocultó sus principios ni su postura ideológica. Según el ministro, la principal razón por la que el presidente radica en su falta de alineación con los intereses de las élites económicas y sociales del país.

“Mi presidente Petro no es hipócrita porque además ha sido coherente en toda su historia política. A él le gusta la justicia social, no le gusta para nada la clase dirigente ni los ricos, y como no gobernó para ellos, la clase alta sale”, añadió.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del presidente Gustavo Petro, calificando las acusaciones de hipocresía como infundadas - crédito @MinInterior / X

Este pronunciamiento se produce en medio de un clima político tenso, donde las críticas a Petro van en aumento. Algunos sectores de la sociedad y de la oposición política cuestionaron su capacidad para gobernar, mientras que otros señalan contradicciones en sus discursos y decisiones; sin embargo, Benedetti fue tajante al señalar que estas críticas no son más que el resultado de una campaña orquestada por aquellos que vieron amenazados sus privilegios debido a las políticas inclusivas del Gobierno nacional.

El ministro del Interior concluyó su mensaje atacando a quienes llaman al presidente de esta forma, y afirmó: “‘Un hipócrita’, un tonto que la difunde y entonces un idiota también que lo repite”. Según Benedetti, no solo quienes inicialmente emiten esas acusaciones son responsables, sino también aquellos que las repiten sin cuestionarlas.

Ante el mensaje del ministro, numerosos usuarios expresaron sus opiniones en la red social. Muchos señalaron que no comprendían la defensa de alguien “camaleónico”, que según ellos cambia de gobierno según sus intereses, mientras que otros lo defendieron, argumentando que no se debía hacer caso a las críticas.

Según Benedetti, los ataques provienen de la clase alta que no está de acuerdo con las políticas inclusivas del presidente - crédito @AABenedetti/X

Muchos usuarios comentaron: “Así son los petristas, tal cual”; “Pero no eras amigo de Uribe, qué pasó?”; “Petro es una lacra, siempre sale borracho”; “no ministro, pero te veo muy mal”, “siempre ustedes buscan cualquer manera para atacar y no reconocer sus responsabilidades”; “este es el peor gobierno que ha tenido Colombia, solo robos y corrupcion”.