Colombia

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Ranking Spotify: las 10 canciones
Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia. (Instagram/@beele/@blssd)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en Colombia . Crédito: BLESSD EL BENDITO

Blessd

«COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)», interpretado por Blessd, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 331.401 reproducciones.

2. quédate

Beéle.  (Instagram)

Beéle

Tras acumular 227.096 reproducciones, el temazo de Beéle se mantiene en segundo lugar.

3. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd volvió a unir fuerzas con Anuel AA en "Portate Bonito", que incursiona en el afrobeat - crédito cortesía Anuel AA

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 226.017 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Blessd, investigado en Medellín por presunto secuestro y amenazas tras denuncia de robo de joyas - crédito Colprensa

Ovy On The Drums

Tras haberse reproducido 190.205 veces, la nueva canción de Ovy On The Drums se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. La Plena

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones en sus primeros días, superando a Bad Bunny en la lista mundial - crédito @westcol

W Sound

La melodía de W Sound pierde fuerza. Hoy solo cosecha 188.771 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto puesto, lo que apunta a que va de salida.

6. DIOMEDEZ (w GeezyDee)

Blessd

Un número tan favorable como 188.380 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Blessd va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto lugar.

7. no tiene sentido

el joven colombiano domina la lista de las canciones más reproducidas en Spotify Colombia con sus temas del género urbano. (MV BELEE)

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 176.921 reproducciones.

8. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» de Blessd va en descenso: ya llega al octavo lugar. Sus 172.859 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. mi refe (w Ovy On The Drums)

(@beele / Instagram)

Beéle

«mi refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 163.845 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. top diesel

Beéle

«top diesel» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 161.794 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.

