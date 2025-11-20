Petro afirmó que no tenían conocimiento de presencia de menores en bombardeo contra las disidencias en Guaviare:“Se podía presumir”

Petro afirmó que no tenían conocimiento de presencia de menores en bombardeo contra las disidencias en Guaviare - crédito Ovidio González/Presidencia

El 19 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, en alocución pública desde la Casa de Nariño, respondió por los menores muertos que dejaron los bombardeos que desarrolló el Ejército Nacional de Colombia contra las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare.

Frente a los cuestionamientos, el jefe de Estado volvió a justificar las operaciones militares, argumentando que el objetivo es debilitar la guerrilla. Sin embargo, dijo que las bajas en combate representan a menores incorporados, reclutados y entrenados por estos grupos, e insistió en que se cumplió con los lineamientos internacionales.

“No queríamos destruir menores combatientes. Son víctimas y se les trata según el derecho humanitario”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Petro reveló que denunciará a alias Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional - Crédito presidencia

En medio de la controversia, el mandatario colombiano señaló que no se tenía seguridad de la presencia de niños, niñas y adolescentes en el área, por lo que condenó el reclutamiento infantil promovido por este grupo disidente. En efecto, señaló que alias Iván Mordisco es un “criminal de guerra”, contra quien es necesario presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional.

“En esa fuerza van menores y no lo sabíamos exactamente. Se puede presumir la existencia de menores por la actividad que va contra el estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario, que es el reclutamiento, forzado o no, no importa, reclutamiento de menores que está desarrollando en primacía el grupo de Iván Mordisco, lo cual lo coloca como un criminal de guerra que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional”, dijo Petro.

Según manifestó el gobernante de los colombianos, la medida está ligada con que las autoridades competentes no han logrado ejercer la captura del líder guerrillero, que tomó ventaja de esta situación para fortalecer sus fuerzas armadas y expandir su dominio por todo el territorio.

“Yo lo voy a hacer porque tengo esa facultad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, aun si la justicia colombiana, pues pudiera procesarlo, pero no ha podido. Iván Mordisco sigue, le dijeron que lo habían matado, sigue ahí y sigue empoderándose con la intención de construir poder militar, control territorial sobre no solo cultivos de cocaína, sino realmente y, sobre todo, sobre minerales de tierras raras que vende a contrabandistas en Colombia y desea y parece que ha pasado hacia Venezuela en la selva amazónica de muy difícil control”, expuso.

La respuesta de alias Iván Mordisco a los bombardeos en el Guaviare

El cabecilla criminal ha recurrido al uso de magia negra para obtener ayuda y protección para no ser capturado por las autoridades colombianas, que lo tienen fichado como uno de los hombres más buscados en todo el país - crédito red social X

En un video que se viralizó en redes sociales, el líder disidente alias Iván Mordisco expresó su intención sobre el proceso electoral de 2026 transcurriera con la menor cantidad de conflictos posible. Sin embargo, sostuvo que la postura de ciertos sectores políticos obligó a su grupo a adoptar una posición defensiva.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, afirmó Iván Mordisco en el video.

En video y desde la mitad de alguna selva reapareció el máximo líder de las disidencias, alias Iván Mordisco - crédito X

El líder guerrillero también se refirió a los familiares y allegados de los menores fallecidos durante un reciente operativo militar, atribuyendo la responsabilidad de estas muertes al presidente Gustavo Petro.

“A los amigos y familiares de los 15 niños asesinados y demás combatientes ordenados por Petro, enviamos nuestro abrazo solidario que estos jóvenes que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro pueblo”, manifestó Iván Mordisco en la grabación.

Y agregó: “Las ejecuciones extrajudiciales o falsos objetivos judiciales han sido una constante en el año 2025. La cifra de 6.402 superó de manera imaginable. Algunos medios de comunicación y periodistas se vinculan directamente en la guerra contra el pueblo”.