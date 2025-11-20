Periodista que entrevistó a Rosa Villavicencio habló sobre declaraciones que desmintió la Cancillería: ”Publicamos sus palabras"

El periodista que entrevistó a Rosa Villavicencio afirmó que la conversación y su publicación son "fieles" a las palabras de la canciller colombiana - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La Cancillería publicó un comunicado en el que catalogó como “descontextualizada” la publicación de unas declaraciones hechas por la ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio sobre una eventual salida negociada de Nicolás Maduro del poder venezolano.

“La información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la Canciller Villavicencio Mapy en la entrevista“, se lee en el boletín oficial de la cartera.

Sin embargo, el periodista español Daniel Basteiro, que realizó la entrevista para el medio neoyorkino Bloomberg en Línea —portal informativo que publicó las afirmaciones de Rosa Villavicencio—se pronunció y defendió la integridad de su trabajo.

Por medio de una entrevista con W Radio, Basteiro aseguró que todo lo publicado sobre la entrevista fue realizado “de manera fidedigna, fehaciente y fiel” a los testimonios de la ministra.