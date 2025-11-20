Filtran el nombre de la próxima eliminada en ‘MasterChef Celebrity’: es una de las favoritas para la final

Una de las favoritas del público sería eliminada antes de la final, información filtrada en redes que mantiene a los fans de MasterChef Celebrity atentos - crédito cortesía Canal RCN

La expectativa en torno a la recta final de Masterchef Celebrity 2025 ha alcanzado un nuevo nivel tras la filtración en redes sociales del nombre de la participante que quedaría fuera de la competencia antes de la gran final.

El dato sorprendió a los seguidores del programa, ya que se trata de una de las favoritas del público.

La actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard sería la eliminada en la última etapa previa a la definición, lo que dejaría conformado el Top 4 que disputará el título el próximo 25 de noviembre.

La décima temporada de Masterchef Celebrity, transmitida por el Canal RCN, ha reunido a veintidós figuras reconocidas que aceptaron el desafío de enfrentarse en la cocina más famosa de Colombia. Tras semanas de competencia, solo cinco celebridades permanecen en carrera: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Alejandra Ávila. La eliminación de Pichingo en la ronda anterior marcó el inicio de una fase decisiva, en la que la tensión y la incertidumbre se han intensificado entre los seguidores y los propios participantes.

La posible salida de Michelle Rouillard ha generado desconcierto entre quienes siguen la competencia; a pesar de las polémicas por las que atravesó durante su paso por el programa, su carisma y personalidad le permitieron conectar con una parte importante de la audiencia, consolidándose como una de las favoritas. La información, que circula ampliamente en redes sociales, ha alimentado una ola de rumores y especulaciones sobre la identidad de las cuatro finalistas, aunque se advierte que se trata de versiones no confirmadas y que la definición oficial solo se conocerá durante la transmisión en vivo del canal.

Durante la etapa semifinal, se presenta una dinámica inédita: por primera vez, la selección de las finalistas no dependerá de la evaluación de los comensales, sino que recaerá exclusivamente en el criterio de los chefs y jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch. Las cinco semifinalistas deberán afrontar tres retos consecutivos, distribuidos en igual número de capítulos, bajo un sistema de evaluación distinto al tradicional. El escenario para esta etapa ha sido La Guajira, en el Caribe colombiano, donde el clima extremo suma un desafío adicional para las concursantes.

Las participantes han reconocido que las altas temperaturas de la región han puesto a prueba su resistencia, aunque todas han manifestado su determinación por alcanzar un lugar entre las cuatro finalistas. Solo una de las cinco semifinalistas será eliminada tras los tres retos y la decisión final quedará en manos de los jurados, quienes evaluarán el desempeño integral de cada una.

La gran final, programada para el martes 25 de noviembre, exigirá a las cuatro finalistas la presentación de un menú completo compuesto por entrada, plato fuerte y postre, y será en esa jornada cuando se conocerá a la sucesora de Paola Rey, ganadora de la edición 2024.

Tensiones en la semifinal de MasterChef

La semifinal vive una de las jornadas más tensas del reality con los gritos e instrucciones enérgicas del chef Jorge Rausch, que sorprendieron a las celebridades en la cocina de La Guajira.

Durante el primer reto de la etapa decisiva, en el que las semifinalistas debían replicar un menú asignado a exparticipantes invitados, el ambiente de trabajo se tornó especialmente exigente cuando el chef elevó la voz y pidió con insistencia más platos para los comensales, incluso cuando las reglas del reto indicaban una cantidad precisa.

La situación generó confusión y tensó los ánimos entre las concursantes, que no esperaban tener que preparar más raciones de lo planeado. Los gritos de Jorge Rausch y su actitud dominante dejaron perplejas a las semifinalistas, acostumbradas a un trato más mesurado por parte del jurado.

El momento de mayor presión se dio cuando, al no recibir respuesta, el chef lanzó un grito fuerte: “Cocineros ya van 50 minutos, ¿oído?”, paralizando a los presentes y resaltando el nivel de estrés propio de una semifinal.

En medio de la tensión, Valentina Taguado se animó a cuestionar la instrucción: “Solo habían pedido platos para quince personas, de modo que no entendía por qué se solicitó más”, expresó ante el jurado. Al insistir el chef, la participante contestó con un enfático “¡Renuncio!”, lo que provocó la risa de Jorge.

Valentina Taguado confesó ante cámaras que el ambiente resultó abrumador: “El grito de Rausch. No, por eso yo no quiero ser chef, no me gusta que me traten así”.